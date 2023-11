Las facturas de luz bajarán 8% para los usuarios que no tienen subsidios

Las facturas de electricidad bajarán un 8% a partir de noviembre. Será para los usuarios que no tienen subsidios, es decir, las familias de altos y medianos ingresos, y el sector industrial y comercial. Así lo definió la Secretaría de Energía, que encabeza Flavia Royón, debido a una baja en los costos de la generación eléctrica.



Este jueves el Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, publicó en el Boletín Oficial la resolución 884, en la que se aprueban los precios mayoristas de la energía para el verano, y que fueron elevados por la compañía que administra el mercado eléctrico (Cammesa). La Resolución establece el Precio Estacional de la Energía para el período que va de noviembre hasta abril del 2024.



En la práctica, esto significa que habrá una reducción en el valor del precio de la energía del 9%. En consecuencia, la factura tendrá una reducción del 8% a partir de los consumos del 1 de noviembre, según detallaron fuentes oficiales.



A quiénes alcanza la baja de precios



La baja en la factura de electricidad alcanza a quienes no cuentan con subsidios, esto es, los que venían pagando el precio pleno de la energía, por eso ante una baja en el precio de la generación, se traslada a la factura final. Así, lo sentirán los llamados Grandes Usuarios (consumen con potencia > 300 kW) y los residenciales N1, que son las familias que quedaron por fuera del registro de subsidios (RASE), ya sea por contar con altos ingresos, o por haber decidido no inscribirse.



Además, alcanza a los usuarios de ingresos medios, que están bajo la figura de N3: si bien cuentan con subsidios, cuando se exceden en los consumos (más de 400 KWh/mes), pagan el precio pleno por ese excedente, así que en esa parte es que verán la rebaja.



Sin cambios para familias de ingresos bajos y medios



Pese a los pedidos del FMI de aumentar las tarifas en su último staff report, para el resto de los usuarios se mantuvieron los mismos precios que en el período anterior (agosto 2023 a octubre 2023), por lo que las tarifas se mantienen sin cambios para los grupos N2 y N3. Se trata de las familias de medios y bajos ingresos, que quedaron dentro del registro RASE. El grupo N2 abarca a beneficiarios de tarifa social e ingresos bajos, y el N3 a los ingresos medios.



Además, la resolución publicada en el Boletín Oficial agrega que el beneficio también abarcan a los hogares de ingresos medios (N3) de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y San Juan, siempre por el excedente de 650 KWh/mes para los meses de diciembre 2023 a febrero 2023 (excedentes de los usuarios Residenciales Nivel 3) o de más de 400 KWh/mes para el resto de las provincias. (APFDigital)