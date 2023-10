Elecciones, *Bordet emitió su voto en Concordia y se mostró optimista respecto de las elecciones*

"Venimos con muchísimo optimismo. Tenemos motivos de sobra para ello, y esta noche se va a producir una sorpresa, no para nosotros, pero sí para muchos que tenían pensado otra cosa", auguró el mandatario, y añadió: "Vamos a hacer una gran elección a nivel nacional, provincial y en la mayoría de los municipios". Por otra parte, se refirió a su última votación siendo gobernador de la provincia, y sostuvo que "dejamos a la democracia y a los entrerrianos una provincia con orden fiscal y económico, pero también institucional. Una provincia en la que siempre atendimos a todos los sectores, no buscamos generar diferencias entre los entrerrianos, y tratamos por igual a todos los intendentes de los diferentes signos políticos”. “Hoy hay una provincia ordenada, con paz social, con obras en marcha. Una provincia que mira el futuro y que es perfectamente viable porque tiene la solidez económica y financiera que le va a permitir a quien me suceda poder seguir transitando con normalidad y cumplir con los compromisos como corresponde. Me voy con una provincia mucho mejor que hace ocho años", confirmó. El mandatario concurrió al establecimiento educativo acompañado por la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila y su hija Delfina. También lo acompañaron el intendente de Concordia, Enrique Cresto; el senador provincial Armando Gay y la secretaria de Obras Públicas del municipio, Mireya López Bernis. En ese contexto, remarcó que “hoy es un día muy especial porque en octubre de 1983 se votaba después de una larga noche oscura de la dictadura, se alumbraba la democracia”, afirmó en referencia al 40 aniversario de la recuperación democrática de la Argentina. Frente a ello, realizó “un llamamiento a todos los entrerrianos y entrerrianas a que cumplan con el deber cívico de ejercer el voto, ya que fortalece y legitima a quienes resultan electos, y ofrece la posibilidad de reclamarles en caso de que no cumplan con su palabra”. Por otra parte, indicó que las elecciones se iniciaron "con total normalidad”, y destacó que, tanto en Concordia como en el resto de los departamentos,“a pesar de las lluvias las urnas llegaron a todas las escuelas, o sea que el comicio está en funcionamiento normalmente”. También puso en valor el funcionamiento del centro de cómputos provincial y recordó que “a pesar de la enorme cantidad de boletas que hubo en las PASO, los resultados se obtuvieron rápidamente”. Además, indicó que “esta vez el escrutinio va a ser mucho más rápido, así que más temprano vamos a tener ya claramente los resultados que estimamos van a ser favorables a nuestro espacio político". "Todas las elecciones son importantes, lo que cambia en esta es que se ha roto una polarización que siempre había entre dos fuerzas políticas. Hoy hay tres fuerzas en pugna y a pesar de todas las dificultades, de distintas adversidades que atravesamos, confiamos en tener una gran elección nacional", apuntó. Por último, Bordet remarcó que "hoy se pone en juego qué modelo de país queremos para los argentinos. Si un modelo que convoca a un gobierno de unidad nacional, o uno que profundice aún más las antinomias y que agudice la confrontación entre los argentinos. Yo creo en la unidad nacional. Un gobierno que pueda garantizarle a los jubilados, a los estudiantes, sus derechos, o uno que venga a ajustar en esos derechos. Un gobierno que pueda cuidar la salud a través de programas de inclusión social, de discapacidad, a distintos sectores de la sociedad, o un gobierno que abandone al mercado a todos sus ciudadanos. Esto es básicamente lo que se elige”.

