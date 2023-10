Comenzó a regir la devolución del IVA en los pagos con Billetera Entre Ríos

“Este lunes concluyeron los pasos necesarios para poder concretar el nuevo beneficio, y a partir de este martes ya se encuentra vigente la devolución del 21 por ciento del IVA para los usuarios y las usuarias que paguen con Billetera Entre Ríos utilizando una tarjeta de débito adherida”, explicó el ministro de Economía, Hugo Ballay.



El titular de la cartera económica recordó que “la Billetera Entre Ríos es un esfuerzo fiscal para promover el consumo en los comercios de nuestra provincia, y busca que las personas puedan acceder a alimentos, productos del rubro farmacia y a esparcimiento”.



“Billetera Entre Ríos ya contempla el 30 por ciento de reintegro para las compras de productos de determinados rubros. A eso se va a sumar ahora la devolución del IVA que implementó el Ministerio de Economía de la Nación para la compra de productos de la canasta básica. Para sumar ambos reintegros los usuarios deben pagar mediante la Billetera virtual utilizando la aplicación adherida a su tarjeta de débito, no con el saldo virtual”, precisó Ballay.



También aclaró que “la acreditación del monto del IVA no se realiza en la misma Billetera Entre Ríos, si no en la cuenta bancaria que tenga relacionado el usuario a su tarjeta de débito. Esto es así en todas las tarjetas”.



Asimismo, reiteró que ambos beneficios, el reintegro de Billetera Entre Ríos y la devolución del IVA, “se suman, se complementan”, por lo que para las compras de determinados productos alcanzará un reintegro del 51 por ciento.



En ese sentido, Ballay puso de relieve que en una misma familia puede haber una Billetera Entre Ríos por cada persona mayor de 18 años, por lo que “muchas veces, esta ayuda del reintegro del 30 por ciento, con el tope de 6.000 pesos, puede llegar a multiplicarse por cuatro en un grupo familiar”.



Detalles de la operatoria



El programa provincial Billetera Entre Ríos se suma al “Compre sin IVA”.



Los usuarios de Billetera Entre Ríos, alcanzados por el programa “Compre sin IVA”, podrán acceder a la devolución del 21% del IVA y al reintegro del 30% que se aplica con el programa provincial.



¿Cómo acceder al reintegro del IVA?



Con la compra de productos de la canasta básica en los comercios adheridos a Billetera Entre Ríos y pagando con la billetera, el usuario debe seleccionar una tarjeta de débito como método de pago (no es válido para pagos con el saldo virtual de la billetera).



La devolución del IVA se concretará a las 48 horas en la cuenta bancaria del beneficiario con un tope de devolución mensual de 18.800 pesos.



Por otra parte, el reintegro del 30 por ciento de Billetera Entre Ríos se realizará a las 24 horas de la compra y se acreditará en el saldo virtual de la billetera.



¿Quiénes pueden acceder a la Devolución del IVA? Jubilados, pensionados, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta 6 salarios mínimos.



Para conocer más del Programa “Compre sin IVA” ingresá en https://www.afip.gob.ar/reintegro/compre-sin-iva/