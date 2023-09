Massa anunció un bono de 94 mil pesos para trabajadores informales: se pagará en dos cuotas

La ayuda económica para trabajadores informales será de 94.000 pesos pagaderos en dos cuotas (octubre y noviembre) y será financiada por el cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes.



A diferencia del IFE éste refuerzo económico no será percibido por personas que cuenten con algún tipo de asistencia estatal. Es decir, los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo no tendrán acceso a este dinero adicional. El universo de personas beneficiadas por esta ayuda será de unos 3 millones personas.



Los interesados podrán inscribirse a partir de mañana 27 de septiembre a las 14 horas y durante todo el mes de octubre. La inscripción también se podrá realizar exclusivamente a través de la web del organismo www.anses.gob.ar o de la aplicación Mi ANSES, todos los días de 14 a 22 horas.



En esta oportunidad no podrán acceder quienes tengan: Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); Jubilación o pensión; AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar; Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); Prestación por desempleo.



Para recibir esta ayuda, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes. El refuerzo podrán recibirlo para trabajadores informales de entre 18 y 64 años, que no cuentan con ingresos registrados ni perciben ningún tipo de asistencia económica del Estado. (APFDigital)