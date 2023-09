Defensa del Consumidor de la provincia alerta sobre presuntos débitos indebidos

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial informo respecto de la presentación de una ong de consumidores de Entre Ríos, la cual pone de manifiesto una presunta violación a la Ley N° 24.240 y/o Ley N° 8973 por parte de la empresa EPICO SA, ubicada en Avenida del Libertador 5930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernán Poidomani, comentó que “la denuncia señala que la empresa EPICO SA, tal como figura en los descuentos, está realizando débitos no autorizados en las cuentas bancarias de los consumidores de entidades bancarias en la provincia de Entre Ríos. A pesar de que estas sumas pueden parecer menores, ya que no superarían los seiscientos pesos, no existe un respaldo legal ni consentimiento por parte de los consumidores para estos débitos. No abría contratos previos ni autorizaciones para justificar esta práctica al menos en algunos de ellos, la particularidad del caso es que los débitos superan los 10.000 hasta el momento".