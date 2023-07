Bordet:“Las políticas públicas deben trascender las gestiones”

"El éxito de estas iniciativas se corona cuando se hace el seguimiento respectivo y se puede encontrar en el tiempo el desarrollo de un proyecto que llegue a buen destino. Hoy estamos comenzando, y yo siempre he planteado la creación de políticas públicas de gobierno que trasciendan gestiones”, señaló el gobernador en el acto en el que se dejó formalmente inaugurada la misión inversa, que culminará este miércoles y que incluye seminarios informativos y sesiones de networking de negocios y matchmaking.



Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al intendente de Paraná, Adán Bahl, el mandatario recibió al presidente de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde, a instancias de la cual pudo realizarse este evento; y al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ignacio Estevez, organismo que lo financió.



También estuvieron presentes los ministros de Economía y Producción, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; y de Planeamiento, Marcelo Richard; la secretaria de Turismo María Laura Saad; el presidente del CGE Martin Müller; el titular del Instituto Portuario Provincial, Leonardo Cabrera; y la secretaria de Energía, Silvina Guerra. Por el lado empresarial, estuvo el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Gabriel Bourdin



En su discurso, el mandatario agradeció a la Fundación Advanced Leadership y a su representante Juan Verde, “que permanentemente está trabajando, colaborando y cooperando con la provincia, a través de la filial en la Argentina. Es la segunda oportunidad en que desarrollamos una misión comercial inversa, con empresarios de Estados Unidos, de otros países del mundo que hoy están presentes, para poder trabajar en conjunto con empresarios locales de la provincia, encontrar oportunidades de negocios, ver de qué manera se generan desarrollos a futuro”, señaló.



Luego hizo lo propio con el representante del organismo financiero, “responsable del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que financia esta misión inversa”. Y también agradeció "a los empresarios que nos están visitando y que han venido de Estados Unidos, desde otras latitudes, para poder tener este encuentro, esta misión comercial inversa”.



Hizo notar que con la Fundación "venimos trabajando ya desde hace varios años, la filial en Argentina permanentemente está apoyando este tipo de iniciativas que permitan encontrar oportunidades entre ambas partes. Y con el Banco Interamericano de Desarrollo comenzamos a trabajar hace mucho tiempo, allá por el año 2016, en mi primera visita como gobernador en Washington. Allí estuvimos reunidos con la autoridad del BID y habíamos planteado la necesidad de poder contar con un aeropuerto para la región y se empezó a desarrollar todo el programa”.



“El aeropuerto ya tiene un 70 por ciento de avance de la obra, pero además el programa tiene otros componentes, como el paso de frontera y como este, que justamente propende a poder encontrar desarrollo entre los sistemas productivos, tanto de Entre Ríos como de Uruguay, porque es un programa binacional”, acotó.



En este sentido, señaló que “fruto de haber estado en el mes de marzo en Estados Unidos, convinimos esta misión que hoy podemos llevar adelante y desarrollarla. Es una muy buena oportunidad para poder invertir en la provincia de Entre Ríos, para encontrar a quienes tienen la decisión de abrir un horizonte en estas latitudes argentinas, entrerrianas, poder encontrar estas oportunidades de negocios".



Bordet remarcó que "Entre Ríos es una provincia que brinda seguridad jurídica a todos quienes quieran invertir. Es una provincia que tiene un orden fiscal que nos permite generar promociones a quienes quieran radicarse, ya sea en industrias, industrias de conocimiento, en distintos campos de actividades”.



Además, agregó, “van a encontrar un gobierno que alienta la inversión privada, que fomenta el desarrollo del empleo generado por el sector privado y que mantiene permanentemente búsqueda de consenso, de diálogo, de apertura con todos los sectores, tanto de la vida económica e industrial de Entre Ríos, como también de los sectores políticos, para que trabajemos fundamentalmente teniendo como objetivo y como horizonte el desarrollo de esta provincia”.



"Desde el comienzo de gestión nos planteamos poner a Entre Ríos en el mundo, y para esto desarrollamos muchas misiones comerciales, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo; y también la oportunidad de que empresarios del mundo, en este caso de Estados Unidos, puedan estar presentes en nuestra provincia, acá en la ciudad de Paraná, para encontrar su contraparte y para poder establecer un vínculo", indicó el gobernador.



Pero advirtió que "el éxito de estas iniciativas se corona cuando se hace el seguimiento respectivo y se puede encontrar en el tiempo el desarrollo de un proyecto que llegue a buen destino. Hoy estamos comenzando, y yo siempre he planteado la creación de políticas públicas de gobierno que trasciendan gestiones de gobierno”.



“El 10 de diciembre, sin duda, habrá otro gobernador en la provincia de Entre Ríos y es importante tener sentadas estas bases. Es importante que quien suceda en el gobierno pueda encontrar los canales abiertos a trabajar, a desarrollar estas iniciativas. Por eso es que estamos aquí hoy, porque creemos que Entre Ríos tiene un gran potencial, una gran oportunidad y eso tenemos que hacerlo entre todos: tenemos que trabajarlo desde el conjunto, aunque haya elecciones, cuando no hay elecciones y cuando cambia un gobierno”, subrayó.



Y apuntó: “Esta es la continuidad que nuestra provincia merece para poder seguir generando oportunidades para nuestros jóvenes, para que se puedan generar fuentes genuinas de empleo y sobre todo para que aquellos que están hoy en la innovación tecnológica, aquellos que siguen apuntando y desarrollando el turismo en la provincia de Entre Ríos, aquellos que todos los días desarrollan las economías regionales en nuestra provincia, puedan ampliar su oferta, encontrar buenos socios y realizar negocios”.



Finalmente, expresó el gobernador: “Hoy son tiempos de modernidad donde es fácil realizar comunicaciones, donde los medios electrónicos permiten el contacto instantáneo, pero nada suplanta una oportunidad como esta de poder estar cara a cara, de poder conocerse y de poder iniciar un camino de contribución conjunta para que sea beneficioso para ambas partes. Muy bienvenidos a la provincia de Entre Ríos, éxitos en la misión que están emprendiendo y desde nuestra parte aceleramos todo el seguimiento para que puedan concretarse todas las oportunidades que ustedes están planteando”.



Paraná: Una gran oportunidad para invertir



Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que la ciudad tiene mucho para ofrecer en materia de desarrollo: “Se incorporaron más de 200.000 metros cuadrados al parque industrial, además trabajamos en el desarrollo del parque fotovoltaico, que es una demanda de las empresas”.



En esta misma línea, el presidente municipal sostuvo que “el desarrollo del distrito del conocimiento es muy importante, queremos que los jóvenes se desarrollen en la provincia y se exporte valor agregado, pensando siempre que nuestros talentos se queden acá en Entre Ríos”.



“Esta misión inversa es una gran oportunidad para que conozcan nuestro parque industrial con la fortalezas y oportunidades de negocios. Es importante que estas reuniones continúen y se arribe a hechos tangibles y es por eso hay un equipo destinado a este trabajo”, concluyó Bahl.



Visibilizar a Entre Ríos



A su turno, el titular de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde, destacó la visibilidad que se le está dando a la provincia. "Entre Ríos no se veía de cara al extranjero, pero tanto el BID como el gobernador han hecho una labor magnífica de darla a conocer. El problema de Entre Ríos no es que no tenga mucho que ofrecer, es que la gente no la conoce y eso es lo que está cambiando en este momento. Se está empezando a ver como lo que es: es un sitio oportuno, idóneo para las inversiones", resaltó.



Mencionó que "nosotros somos una institución norteamericana que trabaja para fomentar el desarrollo comercial de las empresas americanas en la región, y el Banco Interamericano de Desarrollo nos invitó a mirar lo que estaba ocurriendo en esta región y particularmente en esta provincia. Y ha sido una gran sorpresa, no solamente porque hay muchos sectores estratégico de la provincia que son interesantes para las empresas americanas, del sector agro, de frutas, de alimentos, sino también de tecnología, que tiene un interés potencial enorme, sobre todo para contratar ingenieros, técnicos, empresas que puedan hacer desarrollos tecnológicos para las empresas americanas”.



Finalmente, comentó que son 39 empresas que están presentes, de toda la región y de Estados Unidos, “que han hecho una apuesta por venir. Eso ocurre por la valentía de ellos y por la valentía de este gobernador de haber ido a Washington, de habernos convencido y eso hoy concluye con esta visita a Entre Ríos. Es histórico, 39 empresas, más de 40 empresarios que están aquí hoy viendo, analizando, explorando y buscando oportunidades para contribuir al desarrollo económico de esta región”.



La misión



Durante esta jornada habrá seminarios informativos y presentaciones de representantes de las actividades de cannabis, economía del conocimiento, turismo y puertos y energías renovables. Habrá también, a partir de las 13, sesiones de networking de negocios y Matchmaking.



Las firmas norteamericanas que participan de la misión son Investment Mind Corp., Libro de Pases, New Yorker American Company, ORISON, Quan, Tailored Group y PayGoal, y de México la empresa Nexonfy.