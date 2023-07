LA MUNICIPALIDAD Y LAS VACACIONES INVERNALES

Si estás buscando opciones para pasarla bien en estas vacaciones de invierno, no te podés perder las propuestas que tiene la Municipalidad de Federal. Hay actividades para todos los gustos y edades, desde cine hasta deporte, pasando por teatro y circo. Todas son gratuitas.



¿Te gustan las películas? No te pierdas las funciones que tenemos en el Punto Digital esta semana. El miércoles 12 de julio a las 15hs te esperamos con Luca, una divertida historia de amistad entre monstruos marinos y humanos. Y a las 19hs Avatar: el camino del agua, la esperada secuela de la película más taquillera de la historia, donde Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora. Una vez que una amenaza familiar regresa para terminar lo que se inició anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na'vi para proteger su planeta.



¿Querés reírte un rato? Vení a la Plaza Urquiza el jueves 13 de julio a las 16hs y disfrutá del show de El mago de las Ratas, una obra de teatro del grupo Desde el Pié que te hará morir de risa. Con humor ácido y absurdo, este espectáculo cuenta las aventuras de un mago fracasado que intenta conquistar al público con sus trucos ridículos.



¿Buscás diversión para toda la familia? No te podés perder el espectáculo de Garúa Circo el viernes 14 de julio a las 16hs en la Plaza de los Fundadores. Malabares, acrobacias, humor y mucho más. Este grupo de artistas circenses te invita a un viaje lleno de sorpresas y emociones, donde el riesgo y la belleza se combinan en cada escena.



¿Te gusta el deporte? Vení al Polideportivo Municipal el sábado 15 de julio. Alentá a los equipos que compiten en el 3er Torneo Bi Nacional de Jóvenes Promesas y el 2do Torneo de Beach Vóley Masculino Libres. Disfrutá del mejor nivel deportivo y apoyá a los talentos locales que representan a nuestra ciudad.



¿Querés sorprenderte? No te pierdas el espectáculo aéreo de Ferzza Circo el domingo 16 de julio a las 16hs en la Plaza Urquiza. Música, dj’s y una increíble performance que te dejará sin aliento. Este colectivo artístico te propone una experiencia única, donde el cielo se convierte en el escenario para desafiar la gravedad con arneses, telas y trapecios.



No lo dudes más y aprovechá estas vacaciones de invierno con las actividades que la Municipalidad de Federal tiene para vos. ¡Te esperamos!