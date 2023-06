¿Qué dijeron los gremios docentes sobre la propuesta del gobierno?

Tras la propuesta paritaria del 18% de aumento que propuso el gobierno a los gremios docentes en la reunión de este miércoles, ls partes se volverán a reunir el próximo lunes.



Ante esta propuesta, cada una de las entidades gremiales dio su opinión sobre el aumento.



El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, afirmó que el gremio planteó “la necesidad de cerrar el primer semestre del año con un salario que esté por encima de la inflación”.



“Si bien llegamos a un muy buen acuerdo el 24 de febrero, nadie imaginó la magnitud del proceso inflacionario, por lo que ese acuerdo de 40 puntos no alcanzó y estamos retrasados”, señaló el dirigente.



En este contexto, y con el fin de “cerrar el semestre y recuperar algunos puntos que hemos perdido”, el sindicato propuso “adelantar ese porcentaje que todavía resta cobrar con los haberes de junio y sumar otros cinco puntos para compensar”.



Cabe destacar que el acuerdo de recomposición salarial que se alcanzó en febrero para los trabajadores docentes consistió en una suba de 8% para febrero,19% para marzo y 13 para mayo.



Por su parte, el representante de la Asociación Del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela, contó a esta Agencia: “Lo que se llevan los representantes del gobierno para el próximo lunes son dos temas: Si parte de ese 18% es retroactivo al mes de junio y, el segundo es que la base de cálculos para el segundo semestre sea el último haber percibido dentro de este primer semestre y no el de enero como se viene haciendo”.



Además expuso: “Lo que pedimos hoy es porque vemos que hay una diferencia significativa y exigimos que hagan un retoque antes de bajarla a las bases el próximo lunes, porque está sobrepasando lo que venimos perdiendo de poder adquisitivo”



“Esto es para cerrar el primer semestre de este año y luego se comenzaría a trabajar la propuesta para el segundo, en el primero el incremento salarial fue del 58% con respecto a enero”.



Por otro lado, la representante del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, puntualizó: “Estamos pidiendo que el aumento se adelante a junio para que realmente impacte en los salarios, vamos a esperar qué nos responden y realizaremos plenarios de delegados la semana que viene”.



A su vez, se mostró con expectativas para la próxima reunión: “Creemos que en este cuarto intermedio el gobierno va a analizar lo que le hemos solicitado”.



Por último, la Secretaria General de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya, observó de manera positiva la paritaria. A su vez, propouso “que se tome como base de cálculo el último sueldo porque se está tomando como base el mes de enero y los aumentos que recibimos no son acordes a la inflación actual”. (APFDigital)