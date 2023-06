Bordet impulsa obra social y un fondo jubilatorio para las y los bomberos voluntarios entrerrianos

El mandatario entrerriano visitó la sede y Centro Provincial de Entrenamiento y Capacitación de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, en Villa Elisa. Hizo entrega del proyecto de ley que busca actualizar la ley 1.805, que data de 1987. El proyecto permitirá incorporar a las y los bomberos voluntarios al sistema previsional y brindarles acceso a una obra social.



Una asignatura pendiente



Acompañado por la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, el mandatario remarcó la importancia de contar con un proyecto de ley “que se ha trabajado durante mucho tiempo y en conjunto con los representantes de los cuerpos de bomberos de la provincia, para modificar una ley que data 1987 y necesitaba imperiosamente cambiarse. Cuando se sancionó, había un contexto y hoy la provincia es otra. Obviamente, hay más siniestros, hay un crecimiento demográfico, otra tecnología, otro modo de vida, el cambio climático y situaciones que hacen que haya quedado obsoleta la ley”.



Respecto a las modificaciones que plantea el proyecto, Bordet mencionó que permitirá contar con una mutual para el resguardo de la salud de las y los bomberos voluntarios entrerrianos, sobre todo para quienes no cuentan con obra social, que actualmente son alrededor de 400 personas. Otro de los beneficios es un fondo provincial para las y los que no cuentan con la posibilidad de un haber jubilatorio, se estima un subsidio permanente y vitalicio equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil para las y los bomberos que acrediten más de 25 años de servicios y 55 años de edad.



El gobernador señaló que estas modificaciones “vienen a resarcir una asignatura pendiente que teníamos. Necesitamos que la ley tenga un rápido tratamiento y para eso vamos a estar instruyendo a las y los legisladores. Esta semana he firmado el proyecto para enviar a la legislatura, cuestión de poder aplicar ya este año el primer desembolso y darle así la previsibilidad que necesitan los cuerpos de bomberos de toda la provincia”.



Otras modificaciones y financiamiento



Otra de las modificaciones se refiere al aporte para la provisión de combustible. La ley anterior estimaba un monto equivalente a 1.600 litros de nafta súper para cada cuerpo de bomberos y en el nuevo proyecto ese monto se duplica a 3.200 litros. “Esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos, hay más vehículos, más desarrollo y más cuerpos de bomberos en Entre Ríos. Por otro lado, la provincia continúa haciéndose cargo del seguro automotor de todas las unidades”, remarcó Bordet.



El mandatario explicó además que “como todas las leyes, que significan una erogación de fondos, tienen que tener una partida presupuestaria. Esta ley se financia con un porcentaje que equivale al 1,5 de los impuestos inmobiliarios, urbano y rural, lo cual no quiere decir que al contribuyente le va a aumentar el impuesto. Hay una parte del impuesto que va a rentas generales y de esa parte se afecta el 1,5 por ciento para esta ley”.



Finalmente, el gobernador subrayó que su presencia en el lugar tenía que ver también con “un reconocimiento y agradecimiento por la labor que ejercen y lo que significa en ayuda a la comunidad. Cuando fui intendente de Concordia teníamos inundaciones recurrentes y frecuentes, hoy tenemos sequía y, siempre cuando hay una contingencia de esta naturaleza, la junta de Defensa Civil se constituye en el cuartel de bomberos y desde allí se trabaja. Esto ocurre en toda la provincia, cada vez que hay una emergencia del tipo que sea, los bomberos están actuando, con mucha profesionalidad, exponiendo su vida al servicio de la comunidad””.



También acompañaron al gobernador el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari, la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez, y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila.



Ordenar el sistema



Por su parte, Leandro Arribalzaga, vicepresidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, le agradeció al gobernador por haber entendido “la situación que están viviendo los bomberos. Charlamos mucho y acordamos puntos con distintos funcionarios del gobierno provincial, y Bordet tomó la decisión de darle este acompañamiento. Es una ley muy necesaria para poder ordenar el sistema, porque hoy se están haciendo acuerdos entre los cuarteles, y era necesario que esto esté plasmado en una ley”.



“Todo esto va a ayudar al fortalecimiento del sistema. Lo importante, es que el Estado camine junto a los bomberos voluntarios; la seguridad va a ser mucho mejor de lo que es hoy; y darle el acompañamiento, fundamentalmente, a ese bombero, a esa persona que da todo de sí para salvar y resguardar las vidas de sus semejantes”, expresó Arribalzaga.



“Un día glorioso”



A su turno, Pedro Bisogni, presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, agradeció que el gobernador haya aceptado la invitación de visitar su sede, “y además que venga a anunciar la presentación de la ley en la Cámara de Diputados. Es un día glorioso para los bomberos. Conocer el esfuerzo que se hace a partir de cada uno de los cuarteles y mantener un sistema que es voluntario es muy difícil. Se trata de mantener y sostener más de 450 vehículos, más de 1.600 hombres en la provincia”



“Tenemos la satisfacción de decir que en estos tres años de tremenda sequía, mucho más el último año, hemos estado a la altura de la circunstancias, acompañando al gobierno de la provincia en las islas en forma permanente”, indicó Bisogni. Enumeró luego otras de las acciones que llevaron adelante como la colaboración en incendios en la vecina provincia de Corrientes, y la intervención en grandes incendios en Concordia, Villaguay, Lucas Norte, y Concepción de Uruguay. “Son situaciones muy complejas, donde es necesario vencer el ego, aquel que piensa que solo puede resolver las cosas no es así, nadie puede resolver nada solo. Con trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia, los municipios y los cuarteles de bomberos, nos potenciamos”, remarcó Bisgoni.



Entre Ríos, una de las más importantes del país



También se comunicó de forma virtual Carlos Alfonso, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina, quién brindó información sobre el funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios argentino, que cuenta con alrededor de 58 mil mujeres y hombres para dar cobertura a diferentes situaciones, alcanzando el 80 por ciento del territorio nacional. “Claramente, somos el brazo operativo más fuerte que tiene la protección civil de la República Argentina”, enfatizó Alfonso.



En ese marco, destacó que existen 27 federaciones como la entrerriana en todo el país, que nuclean 1.100 cuarteles y que Entre Ríos es una de las tres más importantes después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, debido a la cantidad de cuarteles operativos. “Eso habla del trabajo que tiene esta provincia, el sistema de bomberos voluntarios, el esfuerzo que hacen nuestros directivos y las y los bomberos todos los días. También la articulación de la federación, la responsabilidad de la representación y, fundamentalmente, la importancia de dos áreas, una de la parte de capacitación y la otra, la organización de la coordinación única de operaciones”, sostuvo el dirigente.