Cresto confirmó que será precandidato a gobernador y dijo que está definiendo “reglas de juego” con Bahl

En la noche de este lunes, y tras la presentación del 2° Congreso de Bienes Raíces de Entre Ríos que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Concordia, el Intendente realizó una rueda de prensa y confirmó que continuará con su precandidatura a la gobernación de Entre Ríos.



Al ser consultado al respecto, el intendente local respondió: "¿Precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos? Por supuesto. Seguimos. Hoy estuvimos reunidos con el gobernador y por supuesto que vamos a seguir trabajando. Yo tengo una excelente relación con Adán Bahl, no solamente en lo político, sino una amistad, he trabajado con él y estamos poniendo reglas de juego".



• El Justicialismo y Entre Ríos



"El beneficio que tenemos nosotros en el peronismo es que tenemos un núcleo de coincidencias básicas. Tenemos una doctrina y una forma de pensar la política que no tiene la oposición”, manifestó, según publicó El Sol.



“Sabemos qué es lo que queremos para la provincia de Entre Ríos, así que no tenemos dudas de que vamos a trabajar bien y con un gran respeto", concluyó Cresto. (APFDigital)