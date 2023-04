Bordet traerá a Entre Ríos a inversores estadounidenses interesados en la industria del software y energías renovables

La llegada de inversores de los Estados Unidos a Entre Ríos había sido acordada en la misión que el mandatario llevó adelante en Washington este año para promover inversiones productivas de empresas extranjeras y ampliar la oferta exportable de la provincia.



Con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) esta misión inversa, que se llevará a cabo en junio, tendrá por objetivo dar a conocer la potencialidad de la provincia en sectores claves como la industria del software, las energías alternativas y el turismo. El gobierno provincial y Advanced Leadership trabajan en la organización.



“Esta misión es parte del programa de desarrollo, producción y trabajo que consolidamos en Entre Ríos para las próximas décadas. Reactivamos los puertos de ultramar, ahora convocamos a proyectos privados o mixtos para desarrollar emprendimientos comerciales, productivos y turísticos en todos nuestros puertos, avanzamos con obras energéticas de gran magnitud, rutas claves para la producción y desplegamos una amplia agenda en materia de comercio internacional para aumentar la inserción de los productos entrerrianos en los principales mercados del mundo”, subrayó Bordet.



En ese sentido, el mandatario provincial explicó que “en esta etapa queremos que empresas e inversionistas de Estados Unidos conozcan de cerca las enormes potencialidades de Entre Ríos, el trabajo que realizan nuestros emprendedores, industriales, productores, nuestros desarrolladores de software, las capacidades del sistema científico tecnológico. Estamos convencidos que cuando esto se produzca se abrirán las puertas a muchas posibilidades de inversión directa, que significa más oportunidades y más trabajo para Entre Ríos”.



“Esa fue la idea que impulsamos en la última misión comercial e institucional a Washignton, fue muy bien recibida por las autoridades estadounidenses y ya hay muchas empresas norteamericanas interesadas en participar de esta misión a nuestra provincia”, destacó Bordet y concluyó: “este es el camino para transformar Entre Ríos, para darle a nuestra gente y, en especial a nuestros jóvenes, un horizonte claro de oportunidades”.



La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos “Gobernador Jorge Pedro Busti” que fue inaugurado recientemente. Bordet estuvo acompañado por los ministros de Economía y Producción, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Marcelo Richard. En la oportunidad, avanzaron con los representantes de la fundación en las gestiones de la certificación de la misión inversa que deberá llevar a cabo el gobierno de Estados Unidos.



Dinamizar el crecimiento



“Esta misión inversa se encuadra en el programa del gobierno de Entre Ríos que busca estimular las capacidades productivas existentes y motivarlas a dinamizarse en un crecimiento constante”, explicó al término del encuentro, el coordinador general de Gestión del Ministerio de la Producción de Entre Ríos, Ricardo Armocida.



El funcionario entrerriano sostuvo que “a través del trabajo conjunto con la fundación, no solo buscamos estimular el comercio bilateral que se puede desarrollar con ese mercado, sino la atracción de inversiones para potenciar distintos sectores productivos y de servicios de la provincia, y que puedan posicionarse con mucha más competitividad”.



Armocida, explicó que la misión tendrá tres partes. En primer lugar “un trabajo previo de vinculación de oferta y demanda de interesados en promover comercio e inversiones con interesados en desarrollarlo en territorio; un conjunto de reuniones en un espacio compartido donde se dará ese intercambio de comunicación e intereses; y, de ser posible, quedará abierta la posibilidad de visitar empresas de la provincia”.



“Para la producción entrerriana esta misión es fundamental, no solo porque fomenta y estimula las capacidades existentes, que no son para nada menores, sino que nos permite potenciar aquellas capacidades que pueden posicionarnos en un estamento de provincia de las más dinámicas del país”, remarcó el coordinador de Gestión de la cartera productiva provincial.



Para finalizar, Armocida resaltó que “lo fundamental es el trabajo previo, de inteligencia productiva, comercial y de servicio, que permitirán generar una mejor vinculación entre oferta y demanda. Es lo que se pretende hacer desde el BID, la Fundación y el gobierno de la provincia”.



“La provincia tiene las condiciones”



En ese marco, el director ejecutivo para Latinoamérica de la Fundación Advanced Leadership, Jesús Acevedo, dijo que se trató de “una muy buena reunión”. Recordó que la misión comercial inversa comenzó a gestarse con la visita del gobernador a Washington, que fue “muy exitosa”, y precisó que “ahora estamos trabajando en los pormenores”.



Además reveló que se trata de una “misión comercial muy ambiciosa”, que incluye la visita de 20 empresas estadounidenses que vendrán a Entre Ríos “con el interés de invertir aquí”. “Entonces estamos trabajando los detalles, sobre todos los rubros que ya se han definido”, agregó.



“El gobierno de Entre Ríos ha preparado carpetas muy interesantes contando los focos en los que quiere conseguir las inversiones, vinculadas con la producción, el turismo, el desarrollo de cannabis y, sobre todo, en energías renovables. También en lo relacionado a cuestiones digitales nuevas y la provincia tiene las condiciones para poder recibir este tipo inversiones ya que, además, está construyendo la normativa para acompañar esto, por lo cual termina siendo muy atractivo. En el resto del mundo también hay empresas de este tipo que están buscando lugar para instalarse”, señaló Acevedo.



Para finalizar, contó que “ya tenemos un equipo de consultores recorriendo Estados Unidos y hemos tenido una primera recepción bastante positiva. También estamos completando con la normativa particular de Entre Ríos, sobre todo con ventajas impositivas o económicas para quienes quieran invertir”.



Presencias



Estuvieron presentes, además, por la provincia, el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari; y el secretario de Industria y Comercio, Fernando Caviglia. Por la Fundación Advanced Leadership, lo hicieron Patricio Viscegle, consultor senior; Magalí Migdal, responsable de Marketing para Latinoamérica; y Daniela Viscegle, responsable de Logística para Argentina.



Sobre la misión comercial



El objetivo de esta misión inversa, que será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que fue acordada por el gobernador con autoridades y empresarios del país del norte en la misión comercial que realizó en marzo, es promover las inversiones productivas de empresas extranjeras en Entre Ríos y ampliar la oferta exportable de la provincia.



Durante su visita a Washington, que fue en el marco de una misión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Bordet mantuvo encuentros con los referentes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de la oficina para América Latina y el Caribe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y con el gerente del sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fabrizio Opertti