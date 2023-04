Dólar agro: Bordet y Massa hacen efectiva la incorporación de productos de economías regionales que fueron acordados

El mandatario entrerriano volvió a reunirse con el titular de la cartera económica nacional y avanzaron en los lineamientos de la nueva resolución que emitirá la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para incluir a los arándanos congelados, los cítricos dulces y el arroz, que ya fueron acordados, y que se harán efectivos como ya sucedió, en la primera resolución, con la miel, la nuez pecán y la producción foresto industrial.



“De esta manera se hará efectivo este beneficio del dólar diferencial a productos que habíamos acordado y que no estuvieron incorporados en la primer resolución. Son varias economías regionales que en nuestra provincia representan, cada una, miles de puestos de trabajo”, expresó Bordet al término de la reunión.



El gobernador de la provincia explicó que “desde el ministerio de Economía se generaron los acuerdos necesarios con las cámaras de la producción citrícola y del arroz para garantizar el consumo de esos productos en el país, por lo que ahora serán incorporados efectivamente en el dólar agro. También, esta nueva resolución incorporará la exportación de arándanos congelados, que no fue incluido en la anterior por un error en la posición arancelaria”.



Además, Bordet subrayó “el trabajo y la atención permanente con la que el ministro Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, están abocados a ayudar y a resolver los problemas de los productores en provincias como Entre Ríos, en la que la realidad productiva es muy diversa y representa muchas fuentes de trabajo”.



“El beneficio de la cotización especial del dólar es muy importante porque viene a sostener los niveles de competitividad de cientos de productores y pymes que no sólo aportan divisas al país, sino que también son grandes motores de la actividad económica, el desarrollo y el empleo”, acotó el mandatario provincial.



Por último, valoró que “la gestión nacional está abocada a generar el equilibrio que la economía necesita para seguir creciendo, y lo hace con una marcada mirada federal, contemplando la realidad de las provincias y cumpliendo con la palabra empeñada”.



El encuentro se desarrolló este miércoles en el Ministerio de Economía de la Nación, en Buenos Aires. La nueva resolución que emitirá la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca está siendo redactada y se emitirá en los próximos días.