Mujeres emprendedoras de toda la provincia impulsan la Economía Social con el apoyo del Estado

La ministra de Desarrollo Social de la provincia, Marisa Paira, junto al secretario de Economía Social, Luis Precerutti; la subsecretaria de Economía Social, Yamina Wagner, la diputada nacional Blanca Osuna; la senadora por el departamento Federal Nancy Miranda y las diputadas provinciales Carina Ramos y Mariana Farfán, entre otras autoridades, también participaron del Encuentro Provincial de Mujeres Emprendedoras, realizado este jueves en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en la capital provincial.



En el inicio de la jornada, la vicegobernadora Laura Stratta destacó que este segundo Encuentro de Mujeres Emprendedoras de toda la provincia “marca claramente el eje de esta gestión, que ha sido el de promover muy fuertemente la economía social con diversos programas, herramientas y estrategias que nos permiten fortalecer el emprendedurismo. Creo que esto se ve reflejado en estas mujeres que todos los días se levantan, afianzan sus proyectos, los convierten en proyectos sustentables que mejoran sus vidas, y cómo el Estado ha tenido un rol protagónico en este sentido”, señaló.



“El gobernador Gustavo Bordet ha tenido en su agenda muy fuerte a la Economía Social: tenemos ley, tenemos fondos específicos pero sin que se conviertan en política de Estado no podemos avanzar”, sostuvo Stratta y expresó un agradecimiento muy especial a la ministra de Desarrollo Social de la Nación Victoria Tolosa Paz, quien estuvo presente en el encuentro. “Tiene que ver con el compromiso de estar en territorio”, afirmó también.



En este sentido, la ministra Tolosa Paz manifestó: “Somos parte de un gobierno que piensa en las oportunidades de las mujeres, en las políticas de cuidado de las infancias. Por eso desde el 2019 trabajamos en los más de 790 Centros de Desarrollo Infantil que le permite a miles de mujeres y familias seguir sus estudios y la posibilidad de ir a trabajar mientras sus hijos e hijas están en lugares seguros”.



“El desafío es inmenso, somos parte de un gobierno que quiere que los 46 millones de argentinos y argentinas vivan de su trabajo, para eso tenemos que desarrollarnos con inclusión laboral y es un círculo que no se debe detener”, destacó la ministra nacional.



“De las conclusiones que se tomaron del primer encuentro es que nos pusimos a trabajar en este segundo momento, porque un Estado presente es uno que escucha y está atento. Sabemos que a las mujeres nos cruzan las crianzas y los cuidados, por eso también van a ser ejes de trabajo en la jornada. Esta acción que impulsamos trata de encontrarnos, reflexionar, compartir los saberes que todas traen y seguir marcándonos el camino a quienes estamos en lugares de diseño de políticas públicas, en dos ejes que el gobernador Gustavo Bordet nos pide como son el cuidado y el trabajo. No podemos pensar en inclusión laboral de las mujeres si no pensamos en espacios de cuidado, en consolidar un Estado que acompañe amorosamente la crianza”, planteó Paira.



“De hoy también pretendemos que salgan líneas para llegar a cada punto geográfico de nuestra provincia, entre ruralidades e islas, para que todas podamos pensarnos en un proyecto de vida posible”, cerró la ministra entrerriana.



Este encuentro, organizado por la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, formó parte de las actividades organizadas por el gobierno provincial en el marco del 8M. Los objetivos de la actividad fueron desnaturalizar prácticas de cuidados asignadas históricamente a las mujeres, deconstruir, desromantizar el concepto y prácticas del cuidado y vincular las categorías Trabajo y Economía Social.



La jornada comenzó a la mañana con un momento de presentación a través de juegos cooperativos, a cargo de la coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Irina Chausovsky, y luego se realizó un momento de reflexión sobre los vínculos entre Trabajo y Cuidados.



Además, mediante diversas dinámicas grupales se abordaron temáticas de la vida cotidiana en relación con los ejes principales del encuentro que culminaron con una actividad sobre la idea de sororidad.



En ese marco, la emprendedora Ayelén Castaño, de Cuidadores de la Casa Común de Victoria, compartió: “Para este año apuntamos a trabajar con el espacio de infancias, que es una parte importante para los emprendimientos de mujeres, porque cuando se trata de salir de casa para emprender muchas veces se complica. Estamos muy contentas de que muchas compañeras pueden salir de feria y no dejar los hijos solos”.



Mientras que Diana Cañete, de la Cooperativa Textil Confecciones Manos Federaenses, contó: “Confeccionamos toda la clase de prendas, desde un equipo de fútbol a una indumentaria escolar. Trabajamos mucho con el tema del turismo, entonces tenemos muchos hoteles, spa, entre otros”.



También estuvieron presentes en la jornada, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stablun; la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Inés Artusi; la articuladora del Centro de Referencia de Entre Ríos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Jimena Osuna; la coordinadora general de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias, Priscila Spinetti; la directora de Microcréditos y Economía Social de la provincia, Hortencia Torres, el director de Fortalecimiento de la Economía Social, Enrique Baffico; la coordinadora de Financiamiento y Administración, Adriana Piñeiro y el coordinador del programa Manos Entrerrianas, Matías Daneri.



Asimismo, por el municipio de Paraná, participaron la secretaria de Políticas sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad, Eliana Ramos, y la subsecretaria de Economía social de la Municipalidad de Paraná, Fernanda Romero Carranza. También estuvieron la coordinadora nacional de Cuidadores de la Casa Común, Martha Arriola; el intendente de San Gustavo, César Simino, y concejalas.

