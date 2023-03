Bordet dispuso la eliminación de la carga tributaria provincial de la tarifa eléctrica

En la norma también se invita a los municipios entrerrianos a reducir la carga impositiva que perciben en las facturas por consumos de energía eléctrica. En tanto, que el artículo 3, expresa: “Instrúyase al Ente Provincial Regulador de la Energía -EPRE- a notificar a todas las empresas y/o Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía”.



“Actuamos para ayudar a las familias entrerrianas ante el impacto que significó la quita de subsidios producto de la segmentación tarifaria, y cumplimos con la palabra empeñada en la Asamblea Legislativa del 15 de febrero. Por eso, primero suspendimos la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) que estaba previsto para febrero, y ahora eliminamos el impuesto provincial de la tarifa eléctrica. De esta manera, no habrá ningún cargo en la boleta de la luz que corresponda a la provincia”, afirmó el mandatario.



En ese marco, Bordet resaltó que “es injusto que nuestra provincia no reciba beneficios acordes al aporte que hace al sistema energético nacional a través de la represa Salto Grande, y más aun siendo que ha quedado excluida de los beneficios de la zona cálida del país. A pesar de todo eso, desde el gobierno provincial hacemos el esfuerzo significativo de quitar la carga provincial en la boleta de la luz para ayudar a las familias de nuestra provincia en un contexto difícil”.



Asimismo, Bordet puso de relieve que “la carga provincial en la tarifa eléctrica tiene como destino constituir el Fondo de Desarrollo Energético, que es lo que le permitió a la provincia realizar las obras de desarrollo gasífero y eléctrico en todo el territorio. Pero gracias al orden de las cuentas que hemos cuidado todos estos años, hoy podemos cubrirlo con fondos del Tesoro Provincial”.



En otro de sus artículos, la norma establece que la Secretaría Ministerial de Energía y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, “deberán adoptar las medidas pertinentes para la previsión e incorporación del crédito necesario destinado a la cobertura presupuestaria por la menor recaudación financiera del Fondo de Desarrollo Energético que genera el presente acto administrativo, afectándose a tal fin recursos y/o partidas del Tesoro Provincial, y a los fines de la continuidad en la ejecución, desarrollo y plan de obras de energía eléctrica y gasíferas que lleva adelante la Secretaría Ministerial de Energía”.



La misma, se fundamenta en que las altas temperaturas registradas en la provincia y sequía extrema generan directamente la necesidad de recurrir a un uso mayor de aparatos eléctricos, a lo que se suma la reducción de subsidios en los precios mayoristas.



En virtud de lo explicitado, la reducción de subsidios y el incremento del precio mayorista de la energía “establecidos por el Estado Nacional, ha significado un fuerte incremento en el costo final, implicando un alto grado de incidencia en la tarifa de los usuarios finales, y en el cual la provincia de Entre Ríos no tiene injerencia en su determinación y aplicación”.



Por tal motivo, es que el Poder Ejecutivo provincial consideró, “oportuno y necesario la adopción de medidas concretas y excepcionales tendientes a disminuir el costo energético derivado del componente impositivo provincial que incide sobre la facturación mensual del usuario.”