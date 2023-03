Gustavo Bordet inauguro en Federal, nuevo edificio de la Escuela Integral N°13 Julio B. Quirós y entregó el Decreto de adjudicación de la Escuela Secundaria N°9

El mandatario dejó inaugurado el nuevo edificio de la escuela de Educación Integral Nº 13 Julio B. Quirós en Federal, en el que se invirtieron más de 161 millones de pesos. También se entregaron tres vehículos para el traslado de alumnos que asisten a la escuela secundaria Nº 7, María Macacha Güemes, y aportes al municipio e instituciones por más de 9 millones de pesos.



Bordet estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente de Federal, Gerardo Chapino, la senadora Nancy Miranda, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, la directora del Instituto Provincial de Discapacidad, Inés Artusi, y la directora de la escuela, Valeria Prediger Akerman, entre otras autoridades.



En ese marco, el mandatario provincial destacó que “la calidad educativa no se logra con palabras sino con hechos”, y valoró el acuerdo alcanzado con los docentes que permite estar con los salarios por encima de la inflación.



En su discurso, el gobernador Bordet destacó la importancia que tiene la obra de la escuela para esa región de la provincia. "Comparto plenamente la emoción con toda la comunidad educativa, especialmente con los chicos y las familias”, expresó y destacó “el compromiso cumplido con esta obra que es emblemática no solo para Federal sino también para todo el norte entrerriano".



Sostuvo que el nuevo edificio escolar permitirá “tener una abordaje de la problemática de la discapacidad”; y resaltó que más allá de lo edilicio, “lo importante son los chicos, la comunidad educativa y las familias”.



"Sé fehacientemente del esfuerzo, la resiliencia y la tenacidad que tienen los padres para poder hacer frente a tantas cosas que la sociedad y los gobiernos todavía no reparan. Sé del esfuerzo que tienen que hacer los padres a veces para que las obras sociales les reconozcan la atención de sus chicos. Eso es igualdad de derechos. Y sé también que el Estado, y que quienes gobernamos, tenemos la obligación de visibilizar la discapacidad y de darles a nuestros hijos con discapacidad la mejor de las educaciones", dijo Bordet y agradeció a las y los docentes, y al personal no docente.



Salarios dignos



En este marco aseguró que esta valoración no sólo se hace con los discursos sino también teniendo salarios dignos. "Por eso hemos hecho un acuerdo salarial para que nuestros hijos estén en la escuela todos los días este año, que cumplan los 190 días de clase y que el salario docente no pierda contra la inflación. Por eso el reconocimiento tiene que ser con hechos", aseguró el mandatario.



Por otra parte, recordó que tras el compromiso que asumió en 2017, se reabrió en Federal una escuela agrotécnica. Destacó que “la escuela técnica le da a los jóvenes la posibilidad de que aprendan cómo volver esos conocimientos en las explotaciones productivas y no tengan que irse a la ciudad o a otras provincias a buscar su futuro”.



También adelantó que en un mes se prevé comenzar la obra del nuevo edificio de la escuela Nº 9, y que también se avanza con el edificio de la escuela de artes visuales de la ciudad que se terminará este año.



“Es comprometerse, administrar los recursos para que sea posible hacer estas obras. Esto es lo que nos toca, y también trabajar con los intendentes como lo hacemos con Gerardo Chapino, con quien fuimos haciendo otras obras como el centro cívico, el amplio plan de pavimentación, la laguna de tratamiento y la Cañada de los Tigres", completó Bordet y reiteró su compromiso de “estar siempre trabajando junto a los vecinos y vecinos”.



“El único gobernador que escuchó”



Al hacer uso de la palabra, la senadora Miranda destacó que Gustavo Bordet "es el único gobernador que escuchó y que cumplió", con los establecimientos educativos de Federal. "Hoy la escuela Nº 13 es una realidad", resaltó y agradeció tanto al gobernador como al ministro Richard por la atención, como así también a otros funcionarios y a los trabajadores que hicieron posible esa obra.



Tras agradecer también los vehículos entregados, la legisladora dijo que posibilitarán "trasladar a los chicos de la escuela Nº 7 que viajaban en condiciones bastante complicadas. Todos merecen tener la misma calidad tanto de educación, como también de poder transportarse".



"La escuela Nº 11 está en construcción y la escuela Nº 9 ya fue adjudicada así que vamos a tener tres escuelas en el departamento Federal", celebró, al tiempo que hizo mención a otras obras en ejecución para mejorar la infraestructura educativa en ese departamento y agradeció a todos por esos trabajos.



En esa línea, el intendente Chapino manifestó su alegría por la inauguración del nuevo edificio escolar y destacó “la enorme gestión y sacrificio realizado por la senadora Nancy Miranda” para lograr su concreción.



“Los padres, los docentes y los chicos saben y valoran lo que es esta institución. Ojalá sea el modelo para muchas otras”, sostuvo y finalmente expresó su agradecimiento al gobierno provincial por la obra.



Día histórico



A su turno, la directora del establecimiento, Valeria Prediger Akerman, resaltó que es “un día histórico para la comunidad educativa de la escuela”, que -subrayó- “es única en su modalidad en el departamento Federal”.



“Con 40 años de trayectoria, hoy inaugura su edificio escolar de acuerdo a las necesidades y particularidades de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, garantizándose así el derecho de acceder a una educación de calidad y en condiciones dignas. Fueron muchos años de lucha por lograr este anhelado objetivo que hoy es una realidad”, expresó la directora, celebró dejar de trabajar “siempre en instalaciones prestadas”, y “volver a este sitio, nuestro lugar, pero con un edificio nuevo”.



Convenio, obras y aporte



En el acto también se firmó el convenio entre la provincia y el municipio de Federal para la ejecución de la obra, segunda etapa de asfalto urbano con un presupuesto de 163 millones de pesos.



Asimismo, el gobernador le entregó al intendente y a la directora de la institución el decreto de adjudicación de la obra de construcción de la escuela secundaria Nº 9, de Federal, por un monto de 342,9 millones de pesos.



También se entregaron aportes del gobierno provincial por más de 9,7 millones de pesos. Recibieron el municipio, para gastos de la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé, otro en el marco del programa Fortalecimiento de políticas locales en género; y uno destinado a instituciones que se dedican al cuidado y protección de adultos mayores. Asimismo, recibió un aporte la Asociación Tradicionalista del Departamento Federal.