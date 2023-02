MENSAJE DEL PILOTO DEL AVION QUE PARTICIPO EN EL COMBATE DE INCENCIOS DIRIGIDO A NUESTROS BOMBEROS VOLUNTARIOS

"Me da mucho gusto escuchar eso, que este todo bien y que le hayamos sido de utilidad, siempre hay cosas por mejorar y hacer y bueno, por supuesto que valoro muchísimo lo que han hecho, el trabajo me impresiono de ustedes, sinceramente te lo digo del alma, un equipo con garra, yo escuchaba en la frecuencia todo lo que hacían y verdaderamente a veces mucho la gente no esta al tanto, habria que difundir todo el trabajo que hacen ustedes porque sinceramente vuelvo a decirlo, los que estamos mas o menos cerca sabemos bien como trabajan, pero la comunidad misma por ahi no esta tan al tanto de todo lo que ponen ustedes y lo que arriesgan, el sacrificio y todo lo que le ponen para esto, sinceramente no cualquiera esta preparado para las condiciones que habia estos dias de calor en ese lugar con todo el evento este asique bueno me alegra muchisimo y eso es fruto del esfuerzo de ustedes sobre todo, ni hablemos de todo el gran esfuerzo. Dale muchos saludos a todos los muchachos y bueno me alegro, estamos a tus ordenes y espero algun dia volver a encontrarnos y por ahi compartir un momento o compartir algun asado o algo para poder hablar con ustedes y conocer a todos. Un fuerte abrazo y saludos."