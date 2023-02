Precios Justos II: los detalles del nuevo plan para contener la inflación

Con una pauta de aumento mensual en promedio de 3,2% la fase 2 de Precios Justos tendrá una vigencia de 5 meses -desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio-. En esta etapa se incorporan otros rubros como, hogar y construcción, medicamentos, canasta escolar, entre otros.



La presentación oficial se llevará a cabo este viernes en el CCK por el ministro Sergio Massa acompañado del Secretario de Comercio, Matías Tombolini.



En la actualidad el programa logró la adhesión de unas 482 empresas participan en el programa de Precios Justos abarcando “unos. 49.832 productos relevados”, según informaron fuentes oficiales de la Secretaria de Comercio. Otra novedad de Precios Justos es que “dentro de los 49.832 productos habrá una canasta renovada de 2000 productos de consumo masivo con precio fijo”.



Cabe recordar que la Fase 1 de Precios Justos contemplaba acuerdos voluntarios con topes de aumento de 4% mensual durante 4 meses y 2000 productos a precios fijos.



De acuerdo a la información oficial el programa ya cuenta con 15 rubros a saber:



Uno de los rubros que más aumentaron sus precios, incluso por encima de la inflación, es la indumentaria. En este sentido, las autoridades están trabajando para sumar entre 50 /60 empresas.



En la Secretaria de Comercio puntualizan que en esta fase se buscó “homogeneizar todos los acuerdos de Precios Justos en una pauta promedio del 3,2%”.



Sostienen que esto es posible porque “se cumplieron metas de orden fiscal y acumulación reservas” y por esta razón el Ministerio de Economía, consideró que “estaban dadas las condiciones para homogeneizar precios, pautas y plazos”. Lo que buscan las autoridades es dar un sendero de estabilidad y evitar “sobresaltos, desvíos mayúsculos”.



· Voluntario



Otro de los aspectos que destacan es que “el acuerdo es voluntario y este punto es uno de los ejes centrales”. La realidad es, que cuando se consulta a las empresas participantes, la mayoría responden en estricto off que se ven obligadas a aceptar el fijar precios por debajo de sus costos dada la necesidad de lograr la autorización de los dólares para importar. Cabe recordar que esta es una condición del acuerdo.



Justamente la Cámara Argentina de Comercio dio a conocer una encuesta donde el 76% de las empresas admiten que recibieron menos del 25% de las importaciones que solicitaron. En tanto, para el 83% esta limitación ya está afectando el normal funcionamiento de las empresas.



En el gobierno enfatizan que “no es un programa de congelamiento de precios por 5 meses” ya que se establece una pauta de aumentos, en promedio, de 3.2%



Respecto a las críticas respecto a faltantes de productos, las autoridades de Comercio afirman que el “abastecimiento promedio se ubica en 68%/ 70 % del conjunto de productos”.



· Controles



El gobierno contará con una nueva herramienta para controlar el cumplimiento de Precio Justos. Constará de un tablero de monitoreo que permitirá, por ejemplo: “ir al precio del jugo de determinada marca en determinado comercio”. Asimismo, se verificará el precio al cual las empresas venden a sus clientes vía web.



“Es un tablero de monitoreo que fue desarrollado por Arsat y Amazon, donde se puede controlar en tiempo real el nivel de abastecimiento, cumplimiento supermercados, etc.”, explican “son dos herramientas: una de controla de cumplimiento en bocas de expendio y otra de inspección web”. Es decir, las autoridades podrán verificar cumplimiento acuerdos, por precio y por volumen.



En enero, la Secretaria de Comercio lleva realizadas 2.784 inspecciones labrándose 320 actas por incumplimiento.



Uno de los puntos que genero mucho malestar en las empresas fue el delegar el control en el gremio de camioneros y organizaciones sociales. Al respecto, fuentes de la secretaria aclararon que: “No hay control por parte de ningún gremio” al tiempo que enfatizan que “el Estado no tiene ningún acuerdo con ninguna agrupación para que controle nada”. Además, aclaran que “no hubo ninguna denuncia de alguna empresa respecto a que algún sindicato haya controlado los precios”.



La aspiración oficial es continuar durante el segundo semestre trabajando para combatir la inflación y señalan que Precios Justos “es una herramienta, pero no la única”.



La segunda fase se propone “ordenar los precios para mayor previsibilidad y alivio al bolsillo de los argentinos”, publicó Ámbito.(APFDigital)