"Hay que dar un salto de calidad en nuestras relaciones". Qué dijo Lula Da Silva sobre la moneda cómun y el Gasoducto Néstor Kirchner

"Brasil y Argentina ya tuvieron una experiencia de hacer negocios en nuestras monedas, si no me equivoco fue en 2008, cuando establecimos que los argentinos podían pagar en su moneda y los brasileños en la suya. Fue una decisión muy tímida, una experiencia pequeña porque no era algo impositivo sino algo opcional", recordó Da Silva durante la conferencia de prensa que ofreció junto a Fernández tras el encuentro bilateral.

"Lo que queremos ahora es que nuestros ministros de hacienda, cada uno con sus equipos, puedan hacernos una propuesta de comercio exterior y de transacciones entre los dos países que se hagan en una moneda común que se construya después de mucho debate y después de muchas reuniones", contó el mandatario ante la pregunta de un periodista brasileño.

Y continuó: "¿Por qué no intentar crear una moneda común con otros países del Mercosur como se intentó hacer con los países del BRICS? Creo que es necesario que suceda eso porque hay países que a veces tienen dificultades en conseguir dólares".

"No podemos en medio el siglo XXI seguir haciendo lo mismo que en el siglo anterior. Entonces Dios quiera que nuestros ministros del área económica y los presidentes de nuestros bancos centrales tengan la inteligencia, la competencia y la sensatez necesaria para que demos un salto de calidad en nuestras relaciones comerciales y financieras", insistió, entusiasmado con la iniciativa.

Gasoducto Néstor Kirchner

En la conferencia de este lunes, Da Silva también fue consultado sobre un posible financiamiento de Brasil al gasoducto Néstor Kirchner y adelantó que "dentro de las posibilidades económicas del país" su gobierno "creará las condiciones" para que eso ocurra.

"De vez en cuando en Brasil se nos critica por pura ignorancia, personas que creen que no puede haber financiamiento de ingeniería para otros países. No solo creo que se puede sino que también es necesario que Brasil ayude a todos sus socios. Es lo que vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades", aseguró.

Durante su discurso, Alberto Fernández se había referido al tema energético: "Debemos trabajar también en organizar un entramado energético que garantice el desarrollo de nuestros pueblos. Hemos hablado de la posibilidad que el gas de Vaca Muerta llegue a Brasil, así como la electricidad de Brasil llegue a nosotros".