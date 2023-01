BOMBEROS VOLUNTARIOS EN OTRO INCENDIO RURAL Y VAN...

Los propietarios rurales parecen no tomar conciencia. La quema de cualquier indole estan prohibidas por el gobierno. El peligro es latente y nuestros BOMBEROS VOLUNTARARIOS no dan a basto. La amplia mayoría de los propietarias de haciendas rurales no colabora con la Institución. BOMBEROS debería dedicarse a los siniestros urbanos solamente, que somos los que manenemos la Institución con diversos aportes, no sea que cuando necesitemos en la ciudad esten "distraidos" combatiendo un incendio rural.