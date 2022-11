El Senado Entrerriano aprobó la Ley Felipe

En el recinto estuvieron presentes Danilo Bertoni y Elizabeth Artaza, padre y madre de Felipe, un niño oriundo de Gualeguaychú que falleció de cáncer; también acompañaron el debate legislativo amigos, familiares y "padres y madres del dolor" de distintas ciudades de la provincia. La iniciativa, de autoría del diputado Juan Manuel Huss, contempla la creación de un programa provincial de “Acompañamiento Integral de Pacientes Menores Oncológicos Crónicos” (AIFPMOC).



La senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Justicialista) pidió la palabra considerando que es necesario contar con el programa en la provincia. "Las personas que tienen recursos económicos, ante estas situaciones, tienen un cuidado hacia sus hijos y pueden tener una atención desde otro lugar. No pasa lo mismo con las personas de bajos recursos y que el Estado no puede llegar a cada una de las situaciones de salud que tenemos a lo largo y ancho de esta provincia”, dijo la legisladora.



Por su parte, el senador Gestión Bagnat (Victoria-Cambiemos) valoró “el apoyo y el acompañamiento de los 17 senadores fue unánime e inequívoco, de la misma forma en que hoy lo están demostrando votando sobre tablas para darle la media sanción que le falta”. Tras destacar el proyecto, el legislador hizo un pedido a la Presidencia de la Cámara “para que gestione en Diputados la adhesión a la Ley Nacional, porque lo importante es la reglamentación”, subrayó.



Debate legislativo

En la sesión de este miércoles también quedó aprobado el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se crea la Caja de Previsión Social para profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos. La senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista), explicó los fundamentos. “Es la concreción de un anhelo postulado por los profesionales de Ciencias Económicas de la provincia que busca darle un estatus jurídico superior al sistema previsional que hoy está en día”, indicó la legisladora tras destacar que este proyecto busca otorgar “seguridad jurídica y autonomía funcional”.



Enseguida, se aprobó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, con destino a la construcción de un edificio para la Escuela Primaria Nº 114 “Octavio Paoli”, del Departamento Uruguay.



Las y los senadores aprobaron el proyecto de Ley de autoría de la diputada Carina Ramos, Silvia Moreno, Mariana Farfán, Stefania Cora y Paola Rubattino; y de los diputados Reinaldo Cáceres, José Cáceres, Juan Pablo Cosso, Daniel Castrillón, Ángel Giano, Juan Manuel Huss, Jose Maria Kramer, Nestor Loggio, Mariano Rebord, Julio Solanas, Gustavo Zavallo y Leonardo Silva por el que se establece la capacitación obligatoria en discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías en los tres

Poderes del Estado. Sobre el tema, la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) como miembro informante de la Comisión que preside, dio detalles de los fundamentos de la iniciativa. “Si bien debemos admitir que se ha avanzado en materia de derechos de las personas con discapacidad, lo cierto es que queda mucho por hacer y hay mucho camino para transitar”, consideró la legisladora tras aseverar que es necesario “poner el foco no su diferencia sino en remover barreras que la misma sociedad pone en su camino”. Y agregó: “Proponemos capacitaciones obligatorias, debemos asumir el compromiso y la responsabilidad que nos atañe y debe ser el Estado el que dé el puntapié inicial”. Tras su exposición, Gieco pidió el acompañamiento a sus pares.



Luego, se sancionó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a transferir a título de donación a favor de la Comuna de Sauce Pinto, Departamento Paraná, una fracción de terreno de su propiedad, con el cargo de destinar el inmueble a fraccionamiento para loteo y desarrollo de viviendas.



Se aprobó, además, el proyecto de Ley de autoría del senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) por el que se que se incorpora un párrafo al artículo 4º de la Ley 10.566 - vehículos decomisados. El legislador, al hacer uso de la palabra, explicó los fundamentos de la iniciativa, pidiendo a sus pares el acompañamiento con su voto.



Las y los senadores sancionaron el proyecto de Ley de autoría del diputado Reinaldo Cáceres por el que se establece el régimen de disposición de cadáveres no reclamados por familiares. La senadora Nancy Miranda, como miembro informante de la Comisión que preside, solicitó a sus pares, el acompañamiento del voto para su aprobación.



Además, quedó aprobado el proyecto de Ley de autoría de la Diputada Ramos y de las Diputadas Acosta, Foletto, Rubattino, Varisco; y de los Diputados Vitor, Rotman (m.c.), La Madrid (m.c.), Anguiano, Brupbacher, Maneiro, Cusinato y Cáceres Reinaldo devuelto en revisión por el que se regula y promueve la equinoterapia y otras terapias asistidas con animales en todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. La senadora Nancy Miranda pidió la palabra para aclarar que la iniciativa tiene dos modificaciones y vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento correspondiente.



Las senadoras y los senadores aprobaron el proyecto de Ley de autoría de la senadora Miranda por el que se deroga la Ley 7.897 y se establece el marco regulatorio del Colegio de Licenciadas y Licenciados en Obstetricia de Entre Ríos. La legisladora explicó los fundamentos de la iniciativa destacando principalmente que el proyecto contempla “reconocer las competencias e incluir a los varones que quieran hacer esta carrera”, dijo Miranda tras agradecer el trabajo que vienen realizando las obstetras Alejandra Castrillón, Lia Ramirez y Melissa Martínez. Luego pidió aplausos a las profesionales presentes en el recinto.



También se aprobó el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna La Clarita, Distrito Segundo y Distrito Cuarto, del Departamento Colón. El senador Mauricio Santa Cruz (Colón- Frente Justicialista) pidió la palabra para fundamentar la iniciativa y solicitar el acompañamiento a sus pares.



Luego, se aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de autoría del senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) por el que se crea un régimen transitorio para los Centros Rurales de población que todavía no han sido declarados Comunas. Al respecto, el legislador expresó: “De los 188 centros rurales existentes en el 2019, el Poder Ejecutivo convirtió 53 de ellos en nuevas comunas. En el corriente año, mediante la unificación de algunas jurisdicciones, convirtió 40 centros rurales de población en 30 nuevas comunas a partir del año 2023. Esa gradualidad en el proceso de conversión nos obliga a tomar las medidas necesarias para que el tránsito de los actuales centros rurales que aún no han sido declarados comuna se desarrolle de la manera menos conflictiva posible. La modificación que estamos proponiendo pretende la unificación de categorías, mejoras en los recursos y compensación en las autoridades de las juntas de gobierno y, principalmente, la creación de un régimen de contrataciones especial para las juntas de gobierno, acorde con la realidad de ellas para una administración más ordenada”, explicó el senador provincial.



Otros proyectos

Durante el debate legislativo se aprobó sobre tablas el proyecto de Ley de autoría del diputado Reinaldo Cáceres, por el que se declara al actual “Encuentro de Acordeonistas” que se celebra anualmente en la ciudad de Diamante, “Encuentro Provincial de Acordeonistas”.



Además, se aprobó el proyecto de Ley de autoría del senador Juan Carlos Kloss (Paraná- Frente Justicialista), por el que se autoriza al Superior Gobierno de Entre Ríos, a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Aldea María Luisa, un (1) inmueble de su propiedad ubicado en el Departamento Paraná, Distrito Sauce, Municipio de Aldea María Luisa.



Luego, el cuerpo trató sobre tablas un proyecto de Declaración de autoría de la senadora Claudia Gieco y del senador Jorge Maradey. La legisladora explicó que la finalidad de la iniciativa consiste en declarar de interés legislativo “La Plaza del 25N nos abraza”. La actividad está prevista para el próximo viernes 25 de noviembre en la Plaza Alvear de Paraná, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordó que esta fecha se conmemora para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar su erradicación; seguidamente Gieco pidió el acompañamiento y voto favorable.



Orden del Día



En la sesión también quedó aprobado el proyecto de Ley de autoría de la diputada Stefania Cora y del diputado Juan Pablo Cosso en revisión, por el que se crea el Programa de Gestión de Tecnologías e Intangibles de la Provincia de Entre Ríos.



Homenajes

Al turno de los homenajes, el senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) hizo un reconocimiento a los tres taquígrafos del Senado entrerriano. En nuestro país se celebra el Día del Taquígrafo el 16 de noviembre para conmemorar la fecha de la creación, en 1946, de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios que trabajan en el Congreso de la Nación. “Felicitamos a quienes con oficio y destreza dejan el testimonio de la historia parlamentaria de nuestra provincia, del país y el mundo, quienes con un lápiz y un papel traducen la oratoria con reglas de lenguaje, correcta redacción y abundante cultura general”, dijo Gay.

Por su parte, el senador Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos) manifestó que su bloque “adhiere absolutamente” a las palabras del senador Gay. “En mi caso, el séptimo de legislador en esta casa, tenemos una confianza absoluta en el cuerpo de taquígrafos de esta Cámara”.

Al finalizar la sesión, se les hizo entrega a los taquígrafos de un reconocimiento. (Prensa Vicegobernación)