Bordet impulsa una plataforma portuaria para la Región Centro

Así lo manifestó tras recorrer el puerto de Singapur, que fue el primero en Asia y hoy uno de los más importantes del mundo.



El mandatario entrerriano, acompañado por el titular del CFI, Ignacio Lamothe; el embajador argentino Mauricio Nine; los ministros de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay; de Industria y Comercio de Córdoba, Eduardo Acastello; y de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso; y la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria del Pino, fue recibido por el Jefe de Asuntos Corporativos y de Aprendizaje del grupo, Sr. Chris Chan y por el vicepresidente adjunto de Desarrollo de Negocios y el responsable de la región latinoamericana, Sr. Ng You Yi.



Bordet, que encabeza esta misión comercial con el objetivo de promocionar la oferta exportable de la Región Centro en Asia, promover las inversiones productivas y concretar acuerdos de cooperación, puso de relieve que “desde la Región Centro nos planteamos el desafío de salir hacia el exterior en bloque, poder negociar como un bloque con fortaleza para llegar con nuestra producción agroalimentaria”.



Para cumplir con este objetivo deberemos profundizar la política de desarrollo portuaria. “Tenemos nuestros puertos públicos entrerrianos operando y alcanzando niveles de carga que no se registraban desde hace 20 años, y el fortalecimiento del sistema portuario es una política de Estado. Ahora es necesario avanzar hacia la ampliación y la modernización de nuestros puertos para adaptarlos a las exigencias que impone el comercio internacional actual”.



También ratificó su apoyo a la iniciativa de “incorporar a Córdoba a las provincias que integran la hidrovía Paraná-Paraguay”, y remarcó que “no por su carácter mediterráneo tiene que quedar excluida”. “La hidrovía forma parte de un gran complejo logístico”, puntualizó.



“Necesitamos la sustentabilidad de estos puertos en el futuro y esta sustentabilidad está dada por el manejo y administración de la hidrovía que contemplen los puertos secundarios, no sólo de Entre Ríos, sino de Chaco, de Santa Fe, de Corrientes; y también que asegure la navegabilidad hacia Formosa y hacia Posadas, que es lo que nos proponemos”.



Acompañó al mandatario el presidente de Las Camelias SA, Raúl Marsó, que integra el círculo de empresarios avícolas más importantes de la provincia y el país, quien puso de relieve la importancia estratégica de las estaciones fluviales entrerrianas.