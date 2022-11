Bordet presentó a la Región Centro ante cámaras empresariales y se reunió con autoridades políticas de Singapur

“Hemos mantenido una reunión con el ministro de Comercio e Industria de Singapur donde presentamos la oferta exportable de la Región Centro para generar intercambio en conocimiento y poder tener en Singapur un socio, en un lugar que es estratégico como plataforma para llegar a distintos países de Asia”, resaltó Bordet.



El mandatario entrerriano recordó que “Singapur posee uno de los puertos más grande del mundo, que redistribuye y comercia con todo el resto de los países asiáticos, el principal destino de las exportaciones de la Región Centro”.



Por otra parte, destacó la instancia con la Cámara de Comercio de Singapur. Contó que “empresarios de nuestras tres provincias pudieron reunirse con sus contrapartes de aquí, de Singapur, para explorar oportunidades de buenos negocios”.



El mandatario entrerriano estuvo acompañado por el embajador argentino en Singapur, Mauricio Nine, e Ignacio Lamothe, el secretario General del CFI, organismo que financia y le da soporte logístico a la misión comercial.



Integran también la comitiva los ministros de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, de Industria y Comercio de Córdoba, Eduardo Acastello, y de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, la secretaria de Gestión Federal de Santa Fe, Candelaria del Pino, el secretario de Comercio Exterior de Santa Fe, Germán Burcher, y el director de Misiones Oficiales de la Cancillería Argentina, Ramiro Velloso.



Durante su discurso ante la Cámara de Comercio, Bordet indicó que “participar de esta ronda de negocios en Singapur significa para nuestras empresas la oportunidad de vender y comercializar sus productos, pero también la posibilidad de generar inversiones de Singapur en nuestras provincias para generar más desarrollo en nuestra matriz productiva y de industrialización de alimentos”.



Recordó que “es la segunda vez que hay una misión de la Región Centro a Singapur”, y que “tendremos una agenda con autoridades gubernamentales de la República de Singapur en las que plantearemos estos temas para que la misión sea exitosa para todas las partes”.



Entre los principales aspectos de la oferta exportable de la Región Centro que resaltó Bordet “alimentos es lo que se presenta como más evidente, pero el mensaje que nosotros traemos es que no es sólo eso. Tenemos mucha economía del conocimiento, mucha tecnología, laboratorios, soluciones, pastillas para tratamiento de agua, un sector farmacéutico fuerte e implementos médicos”, enumeró.



“La Región Centro se constituyó hace 25 años y ha mantenido durante todo este tiempo una interacción muy fecunda. No sólo a nivel gubernamental, sino también por la interacción que desarrollan los empresarios, los industriales, los comerciantes de las tres provincias y la participación de las universidades de las tres provincias en lo que hace a la producción de conocimiento”, afirmó Bordet.



Por su parte, el embajador argentino en Singapur, Mauricio Nine, saludó a “Entre Ríos y toda la Región Centro”. Se mostró “muy contento con el inicio de la misión”, y destacó que “hemos sido recibidos por el ministro de Comercio e Industria”.



También destacó que participaron de “un evento de lanzamiento con muchas contra partes públicas y privadas, inversores, potenciales compradores y representantes de muchas agencias económicas que se han puesto a disposición de la misión para intercambiar todos los conocimientos y posibilidades de crecimiento mutuo que hay entre Argentina y Singapur en muy diversos sectores, con muchos distintos niveles de agregado de valor en las cadenas de distintos sectores”.



Datos sobre Región Centro



La Región Centro también tiene un gran potencial de desarrollo. Cuenta con 31 universidades, cerca de 20.000 investigadores y 76 Institutos públicos de investigación.



En términos productivos representa el 43 por ciento de la producción agrícola de la Argentina, siendo líder regional en materia de soja, trigo, maní y maíz; posee la cuenca láctea más grande del país; el 18 por ciento de la industria nacional; el 37 por ciento de las ventas nacionales de maquinaria agrícola; y posee más de 30 cadenas de valor.



Además, la Región Centro comprende el 10 por ciento de la superficie nacional; el 20 por ciento de la población nacional; el 25 por ciento del PBI del país; y el 40 por ciento del total de las exportaciones argentinas.