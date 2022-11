Bordet destacó que el orden de la provincia permitió cerrar acuerdos salariales por encima de la inflación

“Vamos a terminar el año con un 94,45 por ciento de aumento y con una cláusula que, conocida la inflación total anual que eso es más o menos a mediados de enero, automáticamente vamos a estar otorgando cinco puntos por encima de la inflación, con lo cual cumplo con la palabra que había comprometido cuando empezamos el ciclo lectivo de que queríamos tener 190 días de clases efectivos y por otro lado que los salarios docentes le ganen a la inflación”, expresó el mandatario provincial.



“A esto lo podemos hacer porque tenemos una provincia ordenada, donde todas las cuentas están perfectamente equilibradas”, continúo el gobernador y agregó que “cerramos un ejercicio con un superávit financiero que permite tomar estas medidas y otras más, como por ejemplo realizar distintas obras públicas en todo el territorio, entre las cuales se destacan inversiones muy importantes en materia educativa, que incluyen nuevos edificios escolares, refacciones de otros y unidades educativas de nivel inicial”. Entre estas últimas detalló que ya se inauguraron 18 y se licitaron otras siete.



En esa línea, sostuvo que “cerramos un muy buen acuerdo paritario con los docentes”, y subrayó que por primera vez Entre Ríos tendrá 190 días de clases, a lo que se suma la extensión de una hora más de clases en la jornada educativa que ya se empezó a implementar en las escuelas de la provincia.



“Ambos cometidos se cumplieron: vamos a tener por primera vez en la historia de la provincia 190 días de clases para todos nuestros chicos, agregándosele además una hora más a las escuelas que esto también significa y equivale más o menos a 15 días de clases más”, señaló.



Seguidamente, sostuvo que “era muy necesario para recuperar los niveles de aprendizaje después de la pandemia”; y en referencia al acuerdo salarial logrado ayer con los gremios, resaltó que “es muy justo para los docentes poder contar con un salario que esté por encima de los niveles inflacionarios”.



Párrafo seguido, Bordet recordó que “es la misma oferta que se le hizo tanto a ATE como UPCN para que todos los empleados de la provincia de Entre Ríos puedan tener un salario que supere los niveles inflacionarios y que recomponga el bolsillo de cada familia”.



Un presupuesto que protege la provincia



Por otra parte, se refirió al proyecto de presupuesto para el 2023, que ya se encuentra en discusión en la legislatura. Puntualizó que al igual que en el presupuesto corriente “no se prevé tomar endeudamiento nuevo”, y puso en valor la constitución de “un fondo de reserva para hacer frente a los compromisos en moneda extranjera. De manera tal que quien me suceda no tenga zozobras económicas al momento de pagar deudas pendientes”.



Ordenamiento de la planta de personal estatal



También hizo referencia a la disminución de la planta de personal del Estado, y la enmarcó en “el ordenamiento que hemos encarado”. Explicó que la medida se logró “sin necesidad de tener que despedir a nadie, ni recurrir a medidas antipopulares con las cuales nunca estuvimos de acuerdo, porque nos retrotraen a épocas muy tristes, como la 9.235 por ejemplo o la 8.706 donde se despedía personal”, y aclaró: “lo que hicimos es no cubrir las vacantes que se generaron por jubilaciones, renuncias, fallecimientos cuando no era necesario”.



Sin embargo, resaltó que las vacantes que si se cubren son las relacionadas con “educación, salud y seguridad”, por ejemplo, y que corresponden a los servicios que tiene a su cargo la provincia. Estos cargos, “en algunos casos aumentaron, porque si se crean nuevas escuelas hay que nombrar nuevos docentes, si se amplía el centro de salud hay que nombrar nuevos enfermeros, lo mismo ocurre con la demanda de seguridad para tener más policías en las calles”.



“Venimos con una disminución promedio de entre un uno y un dos por ciento del total de la planta de personal interanualmente, lo cual hoy nos da una estabilidad y además también prestigia al empleado público, porque esto es lo que nos permite después asegurar mejores condiciones, como pases a planta”, detalló Bordet.



En relación a las medidas para brindar estabilidad al personal estatal, Bordet destacó que “hemos regularizado la situación de contratos de obra que estaban desde hace años, que son monotributos, para que pasen a servicio y tengan estabilidad laboral; y estamos trabajando también para poder ir resolviendo temas escalafonarios”.



“Es decir, el orden es en todo sentido. El orden no significa achicar, sino optimizar y buscar la forma de que una provincia funcione bien; y por otro lado, cuidar los recursos de los contribuyentes que son quienes con su aporte sostienen toda la distribución de recursos en el Estado”, subrayó Bordet.



Estabilización de cargos en desarrollo, salud y orquesta sinfónica



Por otra parte, resaltó la medida, dispuesta mediante el decreto 3857, que regulariza la situación de 1021 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social a los cuales se les reconoció la estabilidad laboral. Así como la titularización de más de 2.000 docentes la semana pasada.



Respecto del personal de Salud, adelantó que “1.500 personas que están con suplencias extraordinarias se van a titularizar”, para lo cual “he enviado con mi firma el proyecto de ley, o sea que estoy acompañando ese reclamo”.



Aclaró que en dicha norma “vamos a poner un artículo por el cual se impida por determinado tiempo tomar nuevas suplencias extraordinarias, porque si no estamos siempre con el mismo problema. Pero es muy justo para los 1.500 trabajadores de Salud, donde hay enfermeros, médicos, personal auxiliar, que puedan tener la estabilidad laboral que le da la titularización”.



Por otro lado, destacó que “del mismo modo venimos muy avanzados para resolver la situación de la Orquesta Sinfónica, que fue otro compromiso que había asumido, para poder tener la ley de escalafón, que permita conservar los talentos dentro de ese organismo”.



“Estas son demandas contenidas que existían desde hacía décadas, que no se podían hacer porque no existía el ordenamiento administrativo para poder realizarlo. Hoy, estas condiciones de estabilidad administrativa, financiera, económica, nos permiten reordenar, optimizar y hacer funcionar mejor nuestro plantel”, subrayó finalmente el gobernador Gustavo Bordet.