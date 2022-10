Massa y Bahillo presentaron el programa Avanzar Productivo para el fortalecimiento de la producción

El ministro de Economía Sergio Massa formalizó hoy el lanzamiento del Programa Avanzar Productivo con medidas para que productores pymes y economías regionales puedan “financiar la compra de semillas y fertilizantes”.



Durante el acto realizado en la ciudad bonaerense de General Las Heras, el ministro explicó que esta iniciativa será impulsada con recursos generados por el propio sector agropecuario que tuvo en un mes la liquidación récord.



Asimismo, Massa indicó que será conformada una mesa de trabajo que encabezará el secretario de Agricultura, Juan Bahillo, con “las entidades agropecuarias, el INTA, y los sectores de comercialización", para definir políticas que den respuesta a los productores impactados por la sequía.



Además, precisó que "son más de 19.500" los productores que se beneficiarán con el Programa Avanzar Productivo, en el marco de su lanzamiento. "No queremos que ninguno quede afuera; queremos que todos accedan para que puedan seguir ampliando la capacidad de siembra y de cosecha para la Argentina", afirmó el Ministro.



· Detalles del programa



Los productores de hasta 400 hectáreas de soja recibirán $ 6.000 por hectárea, mientras que los pequeños productores de maíz -de hasta 100 ha- contarán con una ayuda de $ 20.000 por ha. Estos montos aproximados surgen al calcular el 40% de lo que los productores invierten por hectárea en fertilizantes y semillas, que será en concreto la ayuda estatal. La iniciativa persigue el objetivo de ayudar a los productores para aumentar la superficie sembrada el año que viene.



De esta forma, un productor de soja de 400 hectáreas recibiría un monto total aproximado de $ 2,4 millones y uno de maíz de 100 hectáreas alcanzaría los $ 2 millones.



La iniciativa, que comenzará a regir el 1 de noviembre, se da en el marco de ampliación del programa de fortalecimiento para pequeños y medianos productores anunciado semanas atrás por Massa, que contempla partidas por un total de alrededor de $ 40.000 millones. Podrán participar aquellos productores pymes que no se registraron en el Programa de Incremento Exportador (PIE) conocido como “dólar soja” y, en el caso de específico de la oleaginosa, quienes no tengan más de un 15% de stock retenido. (APFDigital)