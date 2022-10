El ministro de Economía grabó un mensaje a los empresarios. "La política y los empresarios tienen que ceder", el mensaje de Sergio Massa en el Coloquio de IDEA

“La política tiene que ceder y dar ejemplo de austeridad, pero hay sectores económicos que también tienen que hacerlo”, fue el mensaje que el ministro de Economía, Sergio Massa, les dejó a los empresarios reunidos en el 58 Coloquio de IDEA en una entrevista grabada. En un guiño a los empresarios y a tono con las propuestas que se escuchan encima y debajo del escenario, Massa hizo especial hincapié en que el camino del crecimiento es "el orden fiscal" y recordó en dos ocasiones que "los mejores momentos de Argentina se dieron con superávits gemelos".

"La austeridad en el gasto y el superávit como objetivo no tienen que ser una bandera política, sino un principio rector", respondió el ministro al ser consultado si, también para él, bajar el déficit tenía una connotación "de derecha". Además del orden fiscal, el ministro nombró al superávit comercial, el tipo de cambio competitivo, la acumulación de reservas y el desarrollo con inclusión como los cinco principios rectores en el camino del crecimiento.

“Es fundamental que entendamos que el orden fiscal es el camino de previsibilidad para el Estado, para el ciudadano respecto de sus obligaciones con el Estado, y para el desarrollo de políticas públicas”, afirmó Massa, que se disculpó dos veces con los empresarios por no poder estar “físicamente” presente en la vuelta del Coloquio de Idea en Mar del Plata, ciudad en donde se llevó adelante desde hace más de cinco décadas con una interrupción los últimos dos años debido a la pandemia. El ministro se encuentra en Estados Unidos para asistir a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y seguir tejiendo lazos con organismos internacionales para conseguir materia prima para la fábrica de dólares.

"A mi el formato de entrevista grabada ya no me convocaba mucho", le contó un empresario a PáginaI12 al ser consultado por su impresión acerca de la participación de Massa y continuó: "Igual me sorprendió que se plantó con las empresas, pero entiendo que es lo que tenía que decir. Está todo guionado. La presencia de Massa, aunque virtual, era particularmente esperada por los empresarios asistentes a IDEA, que en las dos primeras jornadas no disimulaban su desazón por la falta de figuras políticas importantes arriba y abajo del escenario. El apellido de Massa apareció en muchas conversaciones con empresarios en los pasillos, que le dan un voto de confianza y resaltan la "intención de escucha" del ministro, "que se dificulta por un contexto macroeconómico difícil".

Ceder para crecer, según Massa

Con una postura clara - y cercana al empresariado- en lo que respecta al déficit fiscal, Massa aprovechó el lema que ideó el propio Daniel Herrero, el presidente del encuentro y expresidente de Toyota para advertir a los empresarios: "Los sectores económicos de Argentina también tienen que ceder beneficios de hace muchos años". Se refirió particularmente a algunas medidas tributarias que "representan ventajas impositivas que benefician a algunos sectores y que sería bueno que los discutamos", como la devolución de IVA a supermercadistas para que no se dispare el precio de la leche luego de la errática medida del macrismo de eliminar el IVA a la canasta básica. "No tiene sentido que eso siga vigente", aseguró el ministro.

"En esta línea del ceder para crecer es clave poner blanco sobre negro sobre cuánto pesa la eco informal. ¿Quién cede primero, el que baja impuestos o el que blanquea para que se bajen impuestos? Hagamos acuerdo entre todas las fuerzas políticas como ya hicimos en algunos sectores como la bionanotecnología, el automotriz y estamos haciéndolo en el sector agroindustrial. Lo podemos hacer alrededor de hidrocarburos y GNL".

El ministro de Economía cuestionó que un gran porcentaje de argentinos tengan 86.000 millones de dólares en guaridas fiscales en los Estados Unidos, "porque lamentablemente no confían en nuestra moneda. Estamos terminando de cerrar un acuerdo entre la AFIP y el IRS (entidad fiscal de USA)", dijo el ministro y concluyó: " Acá se dice que la Argentina es un país rico, pero la realidad es que es un país con recursos que tiene que transformar en riqueza".

Además de sentar su posición con respecto al lema Ceder para crecer elegido para este año para el encuentro que se desarrolla en Mar del Plata, Massa planteó que la Argentina debe volver a tener superávit gemelos. “Los mejores momentos de la Argentina fueron cuando hubo superávits gemelos”, dijo Massa y destacó que en esos años “se dio un crecimiento (de la economía) que permitió mejora distributivas”. Y completó: “Tenemos que volver al principio rector de superávit fiscal, comercial, acumulación de reservas, inversión y desarrollo con inclusión”.

La reserva

Massa cerró el bloque "Finanzas Públicas" que se llevó a cabo desde las diez de la mañana en IDEA. El turno del ministro fue apenas terminó el debate entre los economistas Martín Redrado, director de la Fundación Capital; Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go Consultores; Hernán Lacunza, ex ministro y director de Empiria Consultores; y Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. Estuvo centrado en la necesidad de avanzar en un plan de estabilización, normalización de la macroeconomía y cumplimiento de las reglas fiscales.

Los mayores aplausos se los llevó la única mujer de la mesa, cuando dijo: “Estamos discutiendo de qué color vamos a pintar la casa cuando todavía no levantamos los cimientos”. “Las reglas fiscales arrancaron con Néstor Kirchner; con Lavagna tuvimos una Ley de Responsabilidad Fiscal. Hace falta que nos pongamos de acuerdo en torno a qué gasto queremos y cómo lo financiamos; hace falta discutir antes un programa de estabilización, que no evite el debate sobre cómo nos volvemos más competitivos. Porque la estabilización per se no funciona. El cierre no te lleva a ningún lado”.