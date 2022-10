El presupuesto 2023 no prevé endeudamiento y fortalecerá la obra pública, la salud y la educación

También participaron de la reunión los secretarios de Hacienda, Gustavo Labriola, de Presupuesto, Luis Erbes, y el director general de Presupuesto, Hugo Zubillaga.



Al término del encuentro, el ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay, señaló que “estamos en el tramo final de la elaboración del proyecto de presupuesto para 2023, porque previo al 15 de octubre tiene que ser presentado en la Legislatura".



"Compartimos con el gobernador algunas cuestiones fundamentales como lo son los parámetro contemplados para el año próximo, que son los mismos que considera el presupuesto nacional: una inflación del 60 por ciento y un crecimiento de 2 puntos”, expresó.



En esa línea, Ballay contó que el proyecto se elaboró “respetando las decisiones políticas del gobernador, que es el fortalecimiento permanente de los ministerios de Salud, de Desarrollo Social, Educación y Seguridad", y recordó que estas pautas "ya se dieron en el actual presupuesto".



Además, resaltó que el texto contempla “el sostenimiento y ejecución de la obra pública, así como el compromiso para obras nuevas que se quieran realizar".



“Nuevamente estamos hablando de un presupuesto equilibrado. Por eso este proyecto, al igual que el vigente, no contiene ningún artículo que solicite autorización para endeudamiento. Para el 2022 no lo pusimos y no lo necesitamos. Y en 2023 tampoco lo vamos a necesitar. Incluso cuando vamos a hacer frente al pago de los intereses y también al inicio de la amortización del crédito internacional”, precisó Ballay.



Para finalizar, el titular de la cartera económica sostuvo que "esto habla a las claras de la política que el gobernador Gustavo Bordet fijó desde el primer día de su gestión: el ordenamiento de los números y fundamentalmente del destino que se les da a los recursos que son de todos los entrerrianos”. “Esto va a estar reflejado nuevamente en el proyecto de presupuesto 2023", concluyó.