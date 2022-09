YPF y Petronas avanzarán en un proyecto de GNL

El presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina tiene la "energía que el mundo demanda y demandará en el futuro", al encabezar esta tarde un acto en el CCK en el que se anunció una alianza estratégica entre YFF y Petronas para la industrialización de gas natural licuado (GNL), con una inversión inicial de 10.000 millones de dólares.



"El mundo asiste a una crisis energética inigualable, producto de un conflicto bélico que ha puesto en crisis las condiciones para cumplir las demandas energéticas que el mundo requiere. Esto constituye una enorme oportunidad para la Argentina", aseguró el Presidente.



Alberto Fernández encabezó esta tarde el acto celebrado en el Centro Cultural Kirchner, en el que también estuvieron presente los titulares de YPF, Pablo González, y el presidente y CEO de Petronas, Tengku Muhammad Taufik.



“Nosotros tenemos en Argentina la energía que el mundo demanda” y con el acuerdo entre YPF y Petronas “estamos asistiendo a una piedra fundamental para que el país ingrese de una manera diferente al mundo, como un gran jugador mundial”.



El Presidente subrayó que, además de tener el gas en la Argentina, “tenemos la segunda reserva de litio” para desarrollar la energía que viene.



Recordó que en Vaca Muerta “tenemos la segunda reserva mundial de gas no convencional del mundo” y por eso YPF se asoció con Petronas, que es el cuarto productor de gas no convencional a nivel global.



Por su parte, el presidente de YPF, Pablo González, destacó que el desarrollo de Vaca Muerta “es una política de estado” que se inició entre el 2014 y 2015 con una serie de leyes que promovieron la producción del yacimiento.



Por su parte el Presidente y CEO de Petronas,Tengku Muhammad Taufik, destacó que esa empresa “se siente honrada y agradecida por la oportunidad que le ofrece el Gobierno de Argentina” de operar en Vaca Muerta.



“Ha sido un gran honor trabajar en el desarrollo de petróleo y gas natural no convencional” al cual Petronas “considera como el combustible estratégico para la transición energética por ser un combustible fósil más limpio”.



“En medio de la crisis energética que atraviesa el mundo, acceder a energías limpias es un orgullo”, agregó Tengku Muhammad Taufik.



El CEO de Petronas destacó además “el valor agregado” que genera la explotación este yacimiento “no solo está en la producción, sino como potencia a las comunidades, brinda mayor actividad económica, y genera más exportaciones”.



YPF y Petronas, la compañía nacional de petróleo y gas de Malasia, firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto (JSDA, por sus siglas en inglés) para un proyecto integrado de GNL en Argentina que abarcará el Upstream con la producción de gas no convencional, el desarrollo de gasoductos e infraestructura, la producción de GNL, así como la comercialización y la logística internacional.



Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo. Por eso, ambas compañías están interesadas en desarrollar el “Proyecto GNL”, aprovechando el liderazgo de YPF en Vaca Muerta y la experiencia y el conocimiento acumulado por el Grupo Petronas en la operación de instalaciones de licuefacción de GNL, tanto onshore como offshore en todo el mundo.



Este proyecto de GNL atenderá la demanda mundial de gas, donde permitirá sustituir a fuentes de energía más intensivas en carbón, contribuyendo a reducir las emisiones de gases efecto invernadero. (APFDigital)