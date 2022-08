Stratta destacó la decisión de la Provincia de seguir apostando al desarrollo del sector avícola

Se desarrolló este jueves en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos en la ciudad de Paraná una jornada avícola organizada por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. La actividad que abordó distintas temáticas vinculadas a este segmento productivo, contó con la participación de la vicegobernadora Laura Stratta quien fue invitada a disertar sobre “Diversidad, equidad e inclusión”. La acompañó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay.



Tras las palabras de bienvenida del vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Néstor Luciani, la vicegobernadora Laura Stratta agradeció la invitación a participar de la actividad y saludó a todas y todos los presentes en nombre del gobernador Gustavo Bordet, destacando la decisión del mandatario de seguir apostando al sector avícola en la provincia: “Es una cadena de valor que genera trabajo y desarrollo local, por eso que seguimos trabajando en el diseño de políticas de financiamiento y obras de infraestructura que necesitan para seguir creciendo y desarrollándose”.



En este sentido, sobre el financiamiento a las actividades productivas, detalló que en el primer trimestre de este año “se financiaron 51 millones de pesos, lo que representa un 54 por ciento más de lo que se financió en el año anterior, y esto tiene que ver con el equilibrio de la cuentas y las definiciones políticas”, sostuvo.



Luego recordó que “en Entre Ríos tenemos 19 cadenas de valor consolidados con perfil agroindustrial, y también hay otros sectores y empresas que están creciendo como la industria metalmecánica y del conocimiento, a quienes tenemos que seguir acompañando”.



Stratta también indicó que el sector avícola “crece y se expande, y hay un Estado que acompaña los desafíos a futuro, teniendo trazabilidad y certeza”. “Es por eso que estamos aquí construyendo lazos de confianza y destacamos la importancia de la articulación público privado que nos permite generar respuestas integrales a las grandes demandas que nos plantea la sociedad”, aseveró la vicegobernadora y mencionó la creación de la Agencia Público-Privado para la Promoción de Exportaciones, Inversiones y Desarrollo Económico de Entre Ríos.



• “Diversidad, equidad e inclusión”



Seguidamente, Stratta disertó sobre el tema “Diversidad, equidad e inclusión”. Durante su intervención reflexionó desde una mirada económica y política, sobre la desigualdad de género y su relación con la planificación económica del desarrollo.



“Hay desigualdades que nos atraviesan como sociedad que son estructurales y que una de las desiguales es la de género”, dijo al comenzar su exposición. Explicó que la distribución del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado es estructuralmente desigual, y mencionó los datos estadísticos que asi lo demuestran.



Asimismo, hizo un recorrido personal de la Ley de Cupo y las condiciones que dificultaron el acceso de las mujeres a los lugares de representación y decisión entendiendo que nuestra democracia no sería justa hasta que no haya igualdad plena. Luego, destacó la decisión del gobernador Bordet de convocarla para formar parte del gobierno y armar un gabinete provincial con paridad. “Tuvieron que pasar 200 años para que una mujer sea Vicegobernadora”, comentó al respecto.



En su discurso, Stratta también se refirió a la Ley de Paridad (N°10.844), ley que fue producto de la participación de mujeres de todos los partidos políticos y de distintos sectores; y que los clubes, las organizaciones, los sindicatos, los consejos y colegios profesionales también formaron parte de la discusión. “La paridad es para nosotros una manera de ver y de entender la política y la sociedad”, sostuvo.



• Ballay: “Ordenamos fiscalmente los números del Estado”



Al tomar la palabra, el ministro Ballay explicó que "desde nuestra gestión que encabeza nuestro gobernador Bordet logramos un objetivo de ordenar fiscalmente los números del Estado provincial. Esto nos permitió, con los distintos sectores productivos, encarar líneas de crédito”. Y añadió: “En forma conjunta trabajamos con las instituciones y el gobierno nacional en destinar parte de estos recursos a subsidiar líneas de crédito productivas para nuestra provincia y nos permitió dar cuenta que la colaboración del Estado en este subsidio de tasa hacía que las tasas sean negativas y que realmente acompañen un poco la necesidad de inversión de distintos sectores", resaltó.



Esta política "para la provincia y en el desarrollo de todas estas líneas, es un esfuerzo fiscal que supera los 800 millones de pesos, pero estamos convencidos que forma parte del apoyo del Estado hacia la inversión privada", dijo también y destacó la presentación en la UIER del incentivo al nuevo empleo en la industria entrerriana.



Finalmente, el ministro se refirió al financiamiento para el sector y adelantó que “la línea del sector avícola que teníamos instrumentada con el agente financiero la vamos a ampliar en 500 millones de pesos adicionales, a los 1.000 que habíamos otorgado”. Y además, anunció: “Vamos a firmar un convenio con el Nuevo Banco de Entre Ríos por otra línea de crédito también subsidiada por el Estado de hasta 2.000 millones de pesos”.



• Domenech: los desafíos del sector avícola



Por su parte, Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), expresó: “Nosotros hemos estado haciendo unas presentaciones en estos últimos meses bajo el lema de ‘la avicultura argentina somos todos nosotros y todo lo que nos rodea’. “Hoy hay una serie de elementos que no podemos dejar de lado y pensar solamente en hacer el pollo y criarlo. Este es un sector dinámico que necesita tener plena conciencia y hoy por hoy tenemos desafíos y estamos en una buena posición para las circunstancias actuales”.



“Estas reuniones tienen que ver porque cuando decimos público-privado no es esperar todo de lo público. Los privados tenemos que aportar y contamos con la suerte de tener a las autoridades para que nos ayuden escuchando lo que nosotros también vamos planteando”, destacó además.



• Presencias



Participaron también el secretario de Industria y Comercio, Fernando Caviglia; el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart; el director General de Comercio Exterior, Juan Mansur; autoridades de la Bolsa de Cereales; del INTI; del Nuevo BERSA; y del Fogaer, entre otros invitados especiales. (APFDigital)