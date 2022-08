Se restauró la Biblioteca Provincial de Entre Ríos

Este jueves, el mandatario, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, compartió con alumnos de escuelas primarias en la plaza Carbó, la actuación del Bandín del cuerpo histórico Dragones de la Muerte, de la Policía de Entre Ríos, y luego se hizo presente en la Biblioteca, donde dijo sentirse "feliz porque arribamos al final de un proceso que iniciamos unos meses atrás, donde nos propusimos poner en valor el edificio de la Biblioteca Provincial y también del Archivo General de la Provincia, dos edificios que son emblemáticos y son patrimonio histórico de la ciudad de Paraná y de la provincia".



Destacó que la obra en la Biblioteca "ha quedado magnífica. Ya está finalizada toda la parte interior de restauración que se hizo para preservar las obras que hay allí, que son muy valiosas. Hay colecciones que fueron donadas en el tiempo y que pueden ser consultadas por cualquier ciudadano que se acerque a este lugar y tenga un espacio para poder realizar las investigaciones que quiera o la lectura”. La inversión en ese edificio fue de 19.147.126 pesos.



Señaló que la nueva edificación restaurada permitirá realizar espectáculos al aire libre, reuniones, charlas. “Ha quedado realmente magnífica, tanto exteriormente, con iluminación toda la fachada, como interiormente", dijo.



Respecto al Archivo, comentó que está en proceso de licitación la segunda etapa para arreglar los techos y demás, con el fin de "proteger documentos que son muy valiosos para la provincia, preservar nuestro patrimonio y dar las condiciones para que quienes quieran tener buena lectura o investigar en nuestra historia, puedan tener un lugar público en condiciones. Esto nos pone muy contentos".



Por otro lado, adelantó otras modificaciones que se están planificando para la zona, como la Plaza Carbó, ubicada frente a la Biblioteca y detrás de Casa de Gobierno. “Acordamos con el intendente de Paraná, Adán Bahl, realizar un convenio donde la provincia aportará un 70 por ciento y la municipalidad un 30 por ciento para dejar en condiciones la Plaza Carbó, una plaza histórica que integra a todo el circuito de los museos que están en los alrededores".



"Hoy estamos inaugurando la obra de la Biblioteca, pero también estaremos comenzando la restauración y puesta en valor de la Plaza Carbó, que le va a dar a esta zona de la ciudad un gran atractivo para los paranaenses, para los entrerrianos y para los turistas", concluyó.



Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta, en el marco de las actividades culturales por la inauguración de las nuevas obras en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, resaltó “la definición del gobernador Gustavo Bordet de la puesta en valor de este espacio” y en ese sentido, sostuvo que “este hecho tiene que ver con la reivindicación de la cultura y de la cultura como política de Estado”.



“Estos espacios albergan nuestra historia y nuestra identidad”, puso de relieve puntualizando que “un pueblo con cultura es un pueblo más fuerte”.



En la inauguración, también estuvieron presentes la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; la secretaria de Cultura, Francisca D`Agostino; el titular de la Biblioteca Provincial, Néstor Rodríguez, y legisladores, entre otras autoridades.



En tanto, D`Agostino señaló que “estamos muy contentos de poder inaugurar esta obra, porque este es un lugar histórico, patrimonio arquitectónico de todos los entrerrianos; pero además los fondos que tiene esta biblioteca, que han sido donados por diferentes personalidades a lo largo de la historia de Entre Ríos, también tienen que ver con el patrimonio material y literario de la provincia".



"Es una biblioteca muy querida y consultada por muchos docentes y estudiantes así que estamos muy contentos de poder ofrecerles a través del gobierno de Entre Ríos esta obra y puesta en valor”, acotó.



Mejor servicio



A su turno, el director de la Biblioteca Provincial, Néstor Rodríguez, dijo que "es día muy esperado y feliz, y es la primera vez que se hace un trabajo de este tipo con la recuperación y restauración de la fachada y la sala de lectura para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios".



"Esta firme decisión del gobernador Gustavo Bordet de poder llevar a cabo la restauración y la puesta en valor de la biblioteca provincial nos llena de júbilo y alegría por nuestra biblioteca que tiene un patrimonio documental y bibliográfico realmente importante que hace que estudiantes de todos los niveles e investigadores que recurren para trabajar", detalló Rodríguez.



Detalló luego que la obra estuvo planificada para nueve meses, pero se extendió un poco más porque se incorporaron algunas necesidades por fuera de las previstas. Es el caso de un patio que no estaba contemplado en una primera etapa de la obra. "Pero vimos la posibilidad de poner en valor nuestro patio, además del anfiteatro", concluyó.



La obra



La Biblioteca Provincial es una institución que aloja patrimonio histórico de la provincia. Fue creada por el gobierno de Entre Ríos mediante la Ley Nº 5593 del 31 de octubre de 1974. Tuvo tres sedes hasta que en 1987 logró instalarse en lo que sería su sede definitiva, calle Rivadavia 278, hoy Alameda de la Federación 278. El actual edificio es una unión de tres viviendas y fue declarado de valor histórico-cultural de la Provincia de Entre Ríos por decreto Nº6676/03.



La edad del edificio y su uso intensivo, produjeron deterioros que necesitaron reparaciones circunstanciales y modificaciones en distintas oportunidades. Es por esto que se diseñó el proyecto de intervención, para reparar, ampliar y poner en valor la fachada, para hacer que la Biblioteca Provincial cuente con el espacio adecuado para realizar su trabajo diario de visitas guiadas, investigación, servicios para el público general y para los trabajadores de la institución.



La obra consistió en el cambio de cubierta del techo, revoques exteriores en tres capas: azotado, jaharro, enlucido. Luego se realizó un contrapiso alivianado, una carpeta de cemento y membrana asfáltica tipo No Crack con aluminio. Otra etapa de la obra consistió en el trabajo en zócalos y placas de mármol del exterior. También se protegieron con pintura antigrafiti.



Las aberturas son una parte fundamental del edificio, su tamaño y calidad, que datan de los edificios típicos de fines del S XIX e inicios del S XX, los cuales necesitaron una restauración apropiada: consistió en quitar hojas, postigos y todo elemento móvil para ser restaurado en el taller de obra. En cuanto a los marcos y elementos fijos, fueron restaurados in situ.



La cara de presentación del edificio es la fachada, es por esto que el proyecto propuso una puesta en valor para recuperarla y devolverle el aspecto original a este edificio histórico de la provincia.