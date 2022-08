Bordet afirmó que en 2023 todas las escuelas de Entre Ríos van a tener jornada extendida

"Hoy comenzamos con 188 establecimientos de nivel primario. Se van a sumar cerca de 700 en septiembre y así progresivamente, y en 2023 el ciento por ciento de las escuelas van a tener jornada extendida en Entre Ríos”, detalló el mandatario, y destacó: “Esto es mejorar la calidad educativa, es también realizar aportes porque no se hace con voluntad, sino con decisión política y con aplicación de fondos para que los docentes tengan la compensación remunerativa que significa el esfuerzo de la jornada extendida”.



Señaló luego que la extensión horaria “va a poner a Entre Ríos en la vanguardia de las provincias en materia de educación, sobre todo en el nivel primario que es clave en la formación de nuestros niños”.



Nueva escuela para Chajarí



El gobernador Bordet realizó estas declaraciones durante la apertura de la licitación para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 74 Barrio Chaco, de Chajarí, cuyo presupuesto oficial asciende a 169.112.978 pesos.



El nuevo edificio prevé contar con seis aulas, salón de uso múltiple, centro de recursos multimediales y sala de informática, sala de informática, taller de ciencia y tecnología, área de gobierno y gestión y área de apoyo y servicios. Todos los espacios están provistos de mobiliario fijo.



La apertura fue este lunes en el Centro Provincial de Convenciones, y además del mandatario estuvieron, la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; el coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, Oscar Quinodoz; y la diputada provincial Vanesa Castillo, entre otras autoridades.



Al hacer uso de la palabra en el acto, Bordet agradeció “poder llevar adelante este tipo de obras con la cooperación permanente del municipio para poder encarar acciones que van en beneficio de nuestras comunidades, como en este caso en el barrio Chaco, un barrio populoso y característico de Chajarí que merece este tipo de intervenciones".



En este sentido, destacó: "Estos no son hechos aislados sino que forman parte de una política integral. Nosotros desde el gobierno de la provincia estamos para acompañar a todas las intendencias y estamos para trabajar en las acciones de gobierno que hagan falta", dijo y acotó que la diputada Vanesa Castillo en forma permanente acerca las inquietudes de la zona. "Vamos viendo como solucionamos los problemas, y siempre somos muy respetuosos de las autonomías municipales y de las decisiones que cada intendente toma en su ciudad, independientemente del color del partido político".



Dijo además que el hecho de poder dar respuestas a la población en cada ciudad "sin lugar a dudas contribuye al desarrollo general de la provincia, y es por eso que estamos generando este tipo de acciones mediante convenios que se ejecutan rápidamente".



Celebró también "poder avanzar en el trabajo que venimos llevando en nuestra gestión con la vicegobernadora", y destacó la decisión de iniciar desde hoy la jornada extendida en 188 escuelas de la provincia, entre las cuales se encuentra esta de Chajarí, y apuntó además que el número de escuelas se incrementarán en los próximos meses para iniciar el próximo ciclo lectivo con el ciento por ciento de las escuelas entrerrianas con jornada extendida.



Gasoducto



Más adelante, Bordet indicó: "Estamos a punto ya de firmar la adjudicación y posterior firma de contrato del gasoducto. Lo vamos a hacer en Chajarí", y acotó que en esa oportunidad asistirá a la Unidad Educativa de Nivel Inicial que ya se inauguró en esa ciudad y visitará las viviendas de madera, entre otras actividades.



Estimó que dicha visita tendrá lugar en aproximadamente 10 días y destacó que la ampliación del gasoducto "le va a dar a Chajarí toda la posibilidad de desarrollo del parque industrial que había problemas y además también para lograr el 100 por ciento de gas, después poder ir a Colonia Alemana, Villa del Rosario, y pensado para el futuro a la provincia de Corrientes puesto que estamos conversando con el gobernador sobre esa posibilidad. Por lo menos llegar a los municipios más cercanos, como Mocoretá. Podemos hacer una extensión si nos ponemos de acuerdo con el gobernador".



Buenas noticias



Al hacer uso de la palabra, el intendente de Chajarí dijo que "es una buena mañana, con buenas noticias para nuestra ciudad” por la apertura de sobres de la licitación para la construcción del nuevo edificio de la escuela primaria N° 74 "Barrio Chaco", y acotó que actualmente la institución educativa “funciona en el salón comunitario del barrio que es un inmueble del municipio. Es muy chico y no permite su crecimiento”.



Sostuvo luego que al contar con un nuevo edificio, la escuela podrá "tener mucha más cantidad de alumnos en un barrio populoso”. Acotó que “esto se complementa con el convenio de la avenida Pancho Ramírez que va hacia esa escuela” y mencionó que se está construyendo una nueva plaza en el barrio Chaco “que es muy linda. Está avanzada en un 70 por ciento con el plan Argentina Hace y en ese mismo lugar enfrente está el jardín de infantes que el ministro mencionó”.



“Es una zona que realmente tiene un crecimiento hermoso y que tiene un gran futuro para nuestra ciudad. Se complementa con la escuela 15 San Antonio que viene a buen ritmo”, continuó diciendo el intendente y agregó que “estamos haciendo tres módulos de tres aulas con oficina en la escuela 202 San Martín, con fondos municipales por un compromiso que había tomado la municipalidad en su momento", tratándose de la tercera etapa de la obra en ese establecimiento educativo ubicado en el barrio Salto.



Finalmente, Borghesan expresó su agradecimiento “a la diputada Vanesa Castillo con la cual trabajamos codo a codo, sin importar de qué espacio venimos. Lo importante es trabajar por nuestros ciudadanos. Es una alegría hoy poder compartir esto y también la concreción de este convenio de pavimento. Con orgullo puedo decir que la municipalidad tiene dos cuadrillas que hacen pavimento, así que si Dios quiere lo vamos a realizar con ellas. Ha sido un día de alegría para nuestra gestión”.



Obra clave y fundamental



Por su parte, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, detalló que es una escuela que tiene 1200 metros cuadrados, con un plaza de ejecución de un año y con un presupuesto oficial de 170 millones de pesos aproximadamente, e indicó que "la provincia venía trabajando desde hace mucho tiempo" con la obra.



Sobre el presupuesto en sí, indicó que es un presupuesto atrasado porque es de enero, "por lo cual seguramente la actualización representará un monto más importante”.



Dicho esto, Richard aseguró que “la escuela secundaria nueva representa para el barrio una obra clave y fundamental".



En otro orden, comentó que "en Chajarí se está ejecutando la escuela N° 15 San Antonio que tiene un grado de avance del 45 por ciento" y recordó que los trabajos iniciaron en enero 2022. "Va a muy buen ritmo y en el transcurso del año se concluirá", remarcó.



En otro orden, indicó que "se completó y ya está en funcionamiento la unidad educativa de nivel inicial que es uno de los 20 jardines que se viene haciendo en toda la provincia".



En materia de intervenciones urbanas, Richard precisó que "en el marco de un plan en todas las localidades entrerrianas, se trabaja en un tramo de la calle Pancho Ramírez de 700 metros con un aporte compartido con el municipio en Chajarí".





Detalles del edificio escolar



El nuevo edificio prevé seis aulas, Salón de Usos Múltiples, Centro de Recursos Multimediales y Sala Informática, Taller de Ciencias y Tecnología, Patio de formación, Área de recreación al aire libre, Área de Gobierno y gestión (Dirección, Vicedirección, Secretaría/portería, Sala docentes, Preceptoría), Área de Apoyo y Servicios (paquetes sanitarios Alumnos, 1 sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida, cocina con baño de persona/ vestidor y depósitos en SUM. Además, se proyecta que todos los espacios estén provistos del mobiliario fijo necesario como placares y mesadas.



Contará con un sector de circulación con hall de ingreso y galerías y elementos complementarios, como tanque elevado para reserva de agua, dos tanques cisternas. y sistema de bombeo correspondiente, sistema de desagües primarios y secundarios conectados a red de colectora cloacal, alimentación eléctrica con provisión, colocación y puesta en funcionamiento del sistema, conectada a red existente y alimentación a gas envasado con provisión y colocación de gabinete de gas con cuatro cilindros de 45 Kg y puesta en funcionamiento del sistema.