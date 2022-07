Bordet destacó el ordenamiento de la provincia y transmitió tranquilidad

El mandatario provincial visitó este martes las ciudades de Nogoyá y Rocamora. Hizo entrega de un total de 22 viviendas construidas por la provincia en el marco del programa “Primero tu Casa”, 60 tablets destinadas a emprendedores de la economía social, juntas de gobierno y municipios del departamento Nogoyá, y aportes a instituciones de Rocamora. Además se refirió a la negociación salarial y confirmó que se trabaja para que los sueldos le ganen a la inflación.



“Lo he dicho en reiteradas oportunidades: los trabajadores públicos entrerrianos van a ganarle a la inflación, ese es el compromiso que hemos sostenido”, reiteró Bordet y confirmó que "tenemos prevista una convocatoria para los gremios y estaremos retomando las paritarias en agosto como se acordó”.



También resaltó que la obra pública “viene a muy buen ritmo” en la provincia. “Estamos al día con todos nuestros contratistas, proveedores, así que no hay absolutamente ningún riesgo en la provincia de que tenga un impacto económico esta crisis coyuntural que está viviendo la Argentina”, aclaró.



Destacó que a través del programa provincial Primero Tu Casa, "hemos entregado más de 2.000 viviendas, y ahora tenemos un programa nacional. El Estado nacional, con la decisión del presidente Alberto Fernández, retomó los programas de viviendas y estamos construyendo 4.200 viviendas en toda Entre Ríos”.



“Desde la provincia también (vamos a) colaborar con la Nación para poder ir superando estas crisis que son coyunturales y que necesitamos corregir”, sostuvo.



“Hoy hay momentos que quizás no sean los mejores pero siempre está el trabajo y el esfuerzo que es lo que hace que nos sobrepongamos a las dificultades y adversidades. Tenemos mucho para trabajar hacia el futuro, para adelante y es la forma de hacerlo. Lo hacemos con todos los municipios”, expresó.



Junto al intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, Bordet encabezó la entrega de 12 viviendas construidas por la provincia. También se entregaron 60 tablets emprendedores de la economía social, juntas de gobierno y municipios del departamento.



Por otra parte, en Rocamora entregó 10 viviendas construidas a través del programa provincial Primero Tu Casa, y aportes a instituciones del departamento Uruguay.



“Tiene que primar la institucionalidad”



Durante la actividad, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, agradeció "por un lado al gobierno provincial, y también al Concejo Deliberante local que ha tomado la decisión de traspasar las tierras a la provincia". Destacó la posibilidad de "seguir trabajando en conjunto” y sostuvo que “son tiempos donde la institucionalidad tiene que primar por ante todas las cosas”.



Las viviendas



Las unidades habitacionales entregadas en Nogoyá demandaron una inversión de 37.942.516 pesos y están ubicadas en Calle Presidente Néstor Kirchner y calle Los Jacarandaes, entre 16 de Julio y Arturo Jauretche.



De las casas entregadas dos son monoambientes, cinco de un dormitorio, y cinco de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.



A estas unidades se suman otras 18 que se construyen en esa ciudad, con un avance mayor al 50 por ciento; y otras 16 para trabajadores municipales con fondos provinciales, sobre las cuales se rubricó recientemente un convenio.



Además, con fondos nacionales en el marco del programa Casa Propia-Construir Futuro, se avanza para la licitación de dos sectores de 19 y 16 viviendas cada uno.



Las tablets



Durante la visita se entregaron tablets que la provincia dispuso para el departamento Nogoyá en el marco del programa Conectando con vos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).



Son más de 100 dispositivos otorgados a emprendedores de la Economía Social que integran iniciativas del Ministerio de Desarrollo Social, y también a juntas de gobierno y municipios que la Secretaría de Modernización contempla dentro de los programas de Inclusión Digital.



En esta oportunidad concretamente se otorgaron 60 máquinas, y en los próximos días se hará lo propio con otras 50.



Convenios y aportes



El gobernador entregó el convenio específico que autoriza llevar adelante la ejecución de la obra de ampliación de la red de distribución de gas natural de la ciudad de Nogoyá, con un presupuesto de más de 77 millones de pesos.



Además, entregó la resolución que ratifica el convenio para la ejecución del conjunto habitacional Nogoyá, 16 viviendas para empelados municipales.



También, entregó un aporte a la municipalidad de Nogoyá por 10.544.712 pesos para la pavimentación urbana de calle La Rioja, y Laurencena, y otro por 900.000 pesos para solventar gastos de organización de los festejos del 240 aniversario de la localidad.



Por último, la cooperativa La Colmena recibió un crédito en el marco del programa de asistencia financiera para la consolidación productiva por 2.895.000 pesos para la construcción de una sala de fraccionamiento y envasado para la cooperativa.



En Rocamora



Posteriormente, el gobernador arribó a la escuela primaria Nina Nº23 Alejo Peyret de Rocamora, a la cual asisten 50 chicos. Fue recibido por las autoridades y recorrió las instalaciones. También saludó a las agrupaciones tradicionalistas La Herradura, Los Amigos y Anacleto Medina de Rocamora, y a la agrupación Campamento de Calá.



Como parte de las actividades, Bordet hizo entrega de 10 viviendas en esa localidad y confirmó que se están licitando otras 11. Además inauguró el busto de Tomás de Rocamora en la inauguración de la plaza que lleva su nombre.



En otro orden, se refirió a las obras viales y dijo que "estamos para hacer en dos tramos la repavimentación de la ruta 39 y un tramo de la 14 hasta Basavilbaso y el otro tramo de Basso hasta el cruce con la ruta 6”.



Explicó que lo que está previsto para Rocamora, "es un dársena para estacionamiento y también para ingreso. Está previsto en el proyecto original y la declaramos un obra prioritaria para nuestra gestión", indicó y estimó que el primer tramo "estaremos licitándolo en este segundo semestre y en el primer semestre del año que viene el segundo tramo".



Porque, además, " el gobierno Nacional va a hacer toda la ruta 12 desde Galarza al cruce con la seis hasta Paraná. Entonces, el camino desde Concepción del Uruguay hasta Paraná, lo que es 39 más lo que es 12 quedará repavimentada”, concluyó.



Las viviendas



Las 10 viviendas entregadas en la comuna Rocamora se ejecutaron en el marco del Programa Primero tu Casa del gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Las unidades habitacionales están ubicadas en calles 19 de Enero, y demandaron una inversión de 36.254.071 pesos.



De estas viviendas dos unidades son monoambientes, cuatro de dos dormitorios y cuatro de un dormitorio.



A esas se suman otras 11 viviendas que se ejecutarán en esa localidad con fondos nacionales para cuya construcción se rubricó convenio en el marco del Programa Casa Propia-Construir Futuro.



Aportes



En la ocasión también se entregaron aportes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para el departamento Uruguay.



Estos fueron destinados al Hogar Santos Joaquín y Ana de Santa Anita, por 394.200 pesos, y para la Cooperativa de Trabajo Santa Teresita Limitada de Villa Mantero, por un Monto de 369.000 pesos.



También se entregó un aporte a través de la Secretaria de Economía Social para la municipalidad de Villa Mantero por un monto de 1.500.000 pesos destinado a un fondo de microcrédito



En tanto, mediante el Programa Entre Ríos Deportes de la Secretaría de Deportes se entregaron 100.000 pesos a la comuna de Las Moscas, destinado a la compra de material deportivo para las escuelas de deportes; y 71.000 pesos a la municipalidad de Villa Mantero para compra de material deportivo.



Asimismo, la Liga Regional de Fútbol de Basavilbaso recibió 210.000 pesos en el marco del Programa de Apoyo a Ligas de Fútbol y Asociaciones de Basquet.



Autoridades



De las actividades, también fueron parte la ministra Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni; el coordinador de Vialidad Nacional en Entre Ríos, Daniel Koch; la secretaria Energía Silvina Guerra; la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón; la senadora, Flavia Maidana; el secretario de Deportes, José Gómez; y el senador por el departamento Uruguay, Horacio Amavet.