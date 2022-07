EVA - 70 AÑOS

LO HACEMOS CON UNAS POCAS FRASES DE EVITA

No hay que tenerles miedo: la envidia de los sapos nunca pudo tapar el canto de los ruiseñores”.

#EvaPeron

“Ya no quiero explicarles nada de mi vida ni de mis obras. No quiero recibir ya ningún elogio. Me tienen sin cuidado los odios y las alabanzas de los hombres que pertenecen a la raza de los explotadores. Quiero rebelar a los pueblos. Quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón”.

#EvaPeron

“Por eso los venceremos. Ellos tienen dinero, privilegios, jerarquías, poder y riquezas… pero no podrán ser nunca fanáticos… porque no tienen corazón. Nosotros sí. Ellos no pueden ser idealistas porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia pero los ideales tienen su pedestal en el corazón”.

#EvaPeron