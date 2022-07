Bordet y empresarios entrerrianos coinciden en que la misión a Brasil “supera las expectativas”

El mandatario acompaña a empresarios entrerrianos, en San Pablo, durante una ronda de negocios argentino brasileña, actividad que se desarrolla en el marco de la Misión Comercial a Brasil.



Los empresarios, pertenecientes a empresas del rubro alimenticio, arrocero, citrícola, arandanero, mermeladas y jugos, participan de la ronda de negocios con sus pares brasileños, en una modalidad dinámica y práctica establecida para poder establecer acuerdos comerciales.



Estuvieron también representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, entre ellos el presidente de la entidad Gabriel Bourdin, con su agenda específica, y referentes gremiales de diferentes Cámaras productivas privadas, entre otros.



"Participamos de reuniones bilaterales entre empresarios argentinos y brasileños, con una intensa agenda que ha dispuesto el consulado a cargo del embajador Kreckler, y los resultados previos, según lo que referían los empresarios, han superado las expectativas", dijo Bordet.

Bordet explicó que la ronda se desarrolla durante todo el día, con distintos tipos de reuniones, y agregó que también dialogaron con representantes del Banco Nación y el Banco Provincia, y con representantes de la embajada “para tener una visión no solo de San Pablo sino además de otros Estados de Brasil y también de empresas que son referencia en ese país”.



"Poder generar un incremento en las exportación de nuestros productos y también lograr inversiones de Brasil en nuestra provincia que potencien y generen mayor productividad en nuestra industria representa una gran oportunidad. Y fundamentalmente marcar una agenda hacia el futuro para poder darle continuidad a lo que hoy comenzamos a realizar aquí en San Pablo", remarcó el gobernador.



Luego resaltó las fortalezas que poseen las empresas y la economía entrerriana y destacó las "múltiples" ventajas que brinda la relación con el vecinos país, especialmente con el Estado de San Pablo. "San Pablo, por cantidad de habitantes y por segmento a nivel de consumidor, es muy atractivo para nuestros productos entrerrianos. También hay una cuestión de cercanía, de distancia y de poder llegar con transporte terrestre rápidamente, lo que genera una ventaja competitiva en la estructura de costos de nuestras empresas”.



“Son múltiples las posibilidades que nos ofrece un mercado que en el Estado de San Pablo representa la misma cantidad de habitantes que la República Argentina. Entonces, es realmente importante dar inicio a esta misión y proyectarla al futuro con la posibilidad de tener una devolución con una misión comercial inversa y poder seguir avanzando en generar más oportunidades de comercio para nuestras empresas y nuestras industrias", aseguró Bordet.



Y agregó: “El hecho de estar hoy aquí compartiendo esta ronda de negocios significa poder profundizar lazos comerciales que nos unen, pero también lazos de amistad que permanentemente tenemos entre nuestra provincia y nuestro país con el Estado de San Pablo y la República de Brasil, y poder generar oportunidades para ambas partes. Se entiende siempre a este tipo de misiones como bilaterales para lograr muy buenos acuerdos comerciales”.



En tanto, el cónsul general Luis María Kreckler valoró la presencia del gobernador en la misión y la importancia de la misma. “Vamos a tener unas 80 entrevistas para la oferta exportable de Entre Ríos. Es muy auspiciosa la visita del gobernador Bordet a San Pablo. Este es un primer paso, vamos a seguir trabajando y continuarán yendo a Entre Ríos empresarios brasileños en una misión inversa, no sólo del área de alimentos sino también de turismo y otros sectores de servicios y financiamiento", adelantó Kreckler.



Kreckler, explicó que el consulado en San Pablo viene preparando esta visita hace más de dos meses y detalló: “Fuimos armando esta ronda de negocios de hoy donde más o menos vamos a tener unas 80 entrevistas para la oferta exportable de Entre Ríos. Es muy auspiciosa la visita del gobernador Bordet a San Pablo, extremadamente auspiciosa, para empezar a trabajar con San Pablo que es la columna vertebral en Brasil. Este es un primer paso, vamos a continuar trabajando, continuarán yendo a Entre Ríos en una misión inversa empresarios brasileños, no sólo del área de alimentos sino también de turismo y otros sectores de servicios y financiamiento”.



“En eso estamos trabajando y reitero que es muy auspiciosa la visita del gobernador con una comitiva de empresarios. Es realmente muy bueno salir a vender Entre Ríos. Esta es una ronda de negocios especial porque se trata de la provincia de Entre Ríos, y son los primeros pasos del comercio bilateral de Entre Ríos con Brasil, y especialmente con San Pablo”, completó el cónsul.



Previo a ello, Vinicius Santos, coordinador de negociaciones internacionales de la Federación de Industrias del Estado de Sao Pablo (Fiesp), abrió el encuentro con un breve discurso donde dio la bienvenida a los presentes, en especial al gobernador Gustavo Bordet, y dijo que el objetivo del encuentro es “incrementar las relaciones entre Brasil y Argentina”. Tras ello deseó “una excelente jornada de negocios” y apuntó: “Esta es la Casa de la Industria, una casa abierta a buenas ideas y a los negocios”.



Entre las firmas entrerrianas participantes se encuentran Berries del Sol S.A. (arándanos) Starberry S.A. (frutihortícola), Guille Hnos. S.R.L. (citrícola), Marcos Schmukler S.A. (arrocero), Agroberries S.A. (arándanos) y Finca Rincón de Vida (jugo de arándanos, mermeladas y pulpas de frutas).