“NO HAY NINGÚN MOTIVO REAL QUE ATAÑE AL CAMPO PARA HACER EL PARO. ES UN TEMA ESTRICTAMENTE POLÍTICO” expresó JORGE RUIZ

Jorge Ruiz, el Jefe de Gabinete de Asesores del Misterio de Agricultura de la nación, quien es también productor ganadero, y dirigente de la Federación Agraria, dijo a Radio 10 no comprender los motivos que llevan al paro de los propietarios rurales agrupados en la Mesa de Enlace, y expuso “nosotros venimos dialogando con la mesa de enlace y desde que llegó al Misterio, Julián Domínguez, hemos tenido un diálogo permanente”.

“Hemos observado los récord de ventas que se han hecho en la Expo Chacra, en todas las exposiciones que se han hecho, estamos moviendo a los productores con un margen de rentabilidad realmente aceptable, y estamos seguros de que se va a sembrar muchísimo si el clima nos acompaña; los valores de los arrendamientos de los campos han aumentado, sinceramente le digo no encontramos absolutamente ningún motivo real que atañe al campo para hacer el paro, no lo encontramos”, declaró.

“Yo no conozco referencias de ningún productor agropecuario que haya suspendido la cosecha de soja, o haya suspendido la siembra de trigo por falta de gas oil, es una realidad que nosotros la vemos desde el Ministerio, que la veo yo en el interior, eso no puede ser de ninguna manera un motivo para el paro, no entiendo la posición de la mesa de enlace”, continuó Ruiz.

Cuando se le consultó si se trataba de una medida política de esas entidades del campo, el dirigente respondió “sí, me parece que la cosa viene por ese lado, o sea hay un grupo de productores auto convocados altamente politizados, presionando o a la mesa de enlace”.

“Ellos han tomado esa decisión, que me parece totalmente desacertada, porque no hay motivos, por otra parte tenemos un diálogo permanente, los problemas que han planteado se han solucionado, se ha solucionado el tema de las exportaciones, o sea no encuentro motivo para el paro”, expresó.

“Es un tema estrictamente político, después que ellos anunciaron el paro no he vuelto a hablar con ellos, y volveremos a hablar la semana próxima, o cuando ellos decidan explicarnos por qué pararon”, concluyó Jorge Ruiz.

(Federal al Día)