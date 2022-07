Este domingo a las 20 se reestrena en internet el cortometraje Francisco

Dinámico, atractivo y con la calidad del cine, el cortometraje de ficción documental Francisco, propone acercarnos al prócer entrerriano desde una mirada que permite conocer y ahondar su figura y la de su capitana, La Delfina. Ante un nuevo aniversario del fallecimiento del caudillo la provincia propone su reestreno este domingo a las 20hs en https://youtu.be/TfvDCTOFp34.



Al respecto el joven director entrerriano, Luchi Nóbile, expresó: “Tenemos mucha alegría por este reestreno por poder compartir Francisco con tanta gente”.



Recordemos que la presentación del cortometraje se había dado el año pasado pero que por las condiciones sanitarias había sido con aforo limitado. Por lo que “este relanzamiento lo podrán disfrutar todos desde cualquier lugar; de manera tal que ahora la pieza toma otra relevancia, otro carácter, uno más educativo que tiene que ver con el objetivo original del proyecto que fue y es revalorizar nuestra historia y las figuras de Francisco Ramírez, la Delfina y otros personajes que han moldeado lo que somos”.



Consultado sobre la importancia de esta realización, Nóbile dijo que, “este proyecto a nivel personal ha sido el más significativo de mi carrera por varios motivos: su energía, el equipo humano que se conformó, fue muy distinto de otros trabajos que he ejecutado”.



“En ese sentido quiero volver a agradecer a cada una de las personas que aportaron y se brindaron al máximo en este proyecto tanto en Paraná, como en Piedras Blancas, y en Maciá y que muchas veces han ayudado desde el silencio. Y recordar a mi abuelo, Mauro, que me dió la fuerza para hacerlo y a quien se lo dedico al ciento por ciento”.



El director del audiovisual también aprovechó la ocasión para recordar y homenajear a Jorge Pedro Busti, “que fue el gran impulsor de este movimiento de estudio sobre la vida de Ramírez. Que ya no puede estar físicamente pero que seguramente va a estar contento con esto”.



Efectivamente Jorge Pedro Busti –quien entre otros roles fuera tres veces gobernador de la provincia de Entre Ríos– dio origen y promovió hasta su fallecimiento el estudio de la vida, obra y legado del general Francisco Ramírez. Fundador de la comisión ramiriana en 2019 –que desde entonces preside el gobernador Gustavo Bordet–, investigador y escritor de obras vinculadas al caudillo, pretendió siempre revalorizar desde una mirada histórica el rol, la visión federal y el proyecto político-administrativo de Ramírez.



Acompañamiento institucional



Desde el Ente Región Centro, organismo que viene acompañando este desarrollo por el altísimo valor histórico y su visión integracionista, su presidente Claudio Ava Aispuru, destacó que “Francisco Ramírez, importa a la provincia y a toda la Región Centro. Cabe recordar que nuestro caudillo –a pesar de las circunstancias propias de un período de reorganización territorial y de diferentes episodios trágicos– fue contemporáneo y protagonista de los conflictos que tuvieron en el centro de la escena a los caudillos de Santa Fe y Córdoba, Estanislao López y Juan Bautista Bustos respectivamente”.



“Es decir, que recuperar Ramírez, nos interpela por diversos motivos. Por lo hecho y por lo que queda por hacer, por aquellas huellas que nos alejaron y por las que debemos construir. Sin lugar a dudas, Jorge Busti, que entre otras cosas ha sido un estadista y un líder en la región, esto lo sabía y puso su corazón y su capacidad para que muchos otros pudieron tomar conciencia de la relevancia de Pancho Ramírez”.



Por otra parte, Juan Coniglio, coordinador del espacio, anticipó que tanto el cortometraje como la Cantata homenaje a Ramírez de Atahualpa Puchulu y Facundo Torresán, “a partir de un trabajo articulado con el Consejo General de Educación, comenzarán su recorrido por las escuelas entrerrianas posteriormente al receso invernal”.



Planes a futuro, elenco de Francisco, equipo de trabajo y enlace del estreno



Sobre los planes a futuro de este corto, su director Nóbile comentó que “por ahora una segunda parte no está en los planes, pero dejamos las puertas abiertas porque uno nunca sabe y sobre todo considerando la riqueza de nuestra historia y todo lo que nos queda por recorrer desde el punto de vista de la cinematografía”.



Enlace del estreno en el canal oficial de la provincia de Entre Ríos: https://youtu.be/TfvDCTOFp34



Protagonistas: Juan Pablo Amarillo (Francisco Ramirez) y Ekaterina Gelroth (La Delfina)



El cortometraje ha sido una iniciativa de la Comisión permanente para el Estudio de la Vida, Obra y Legado de Francisco Ramírez, posible gracias al financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en colaboración con el Gobierno de Entre Ríos.



El elenco se compone de los siguientes artistas, Juan Pablo Amarillo (Ramirez), Ekaterina Gelroth (La Delfina), Enrique Zolo (Anacleto Medina), Agustín Ruiz Diaz (Gregorio Piris), Mateo Izza (Estanislao López), Mateo Montiel Lovaglio (José Rondeau), Matias Armoa (José G. Artigas), Inés Ghiggi (Tadea Jordán), Horacio Lapunzina (Miguel Diaz Vélez), Lisandro Villarroel (Manuel de Sarratea), Gustavo Comolli (Juan R. Balcarce), Juan Sebastian Schoenfeld (Lucio Mansilla). Dirección y post-producción: Luchi Nóbile; dirección de fotografía, Emiliano Rico; operador de cámara, Pedro Bootz; casting y caracterización, Erika Vernay; arte y vestuario, Marcia Orihuela; dirección de arte, Giuliano Andrea Muzzachiodi; producción general, Bruno Valentinuz; sonido, Ariel Gaspoz; gaffer, Jessica Medina; make up, Ani Cabrol; peinado, Guzmán Agustin Sersewitz; foto fija, Federico Louteiro; asistente de producción, Daiana Demartini; musicalización, Enzo Demartini; estudio y masterización, Pablo Savat.



Además, contribuyeron de distintas maneras, el vestuario Municipal Teatral Caranday, la sastrería Municipal de la Municipalidad de Paraná, ubicada en el Juan L. Ortiz, el complejo Social y Educativo Escuela Hogar "Eva Perón", la municipalidad de Piedras Blancas, la secretaría de Cultura de Entre Ríos, la agrupación EntreAfros, el ministerio de Gobierno de Entre Ríos.