"En el mercado minorista no vivimos de la especulación", aseguraron desde FEDER

El domingo recibimos las listas de precios en el rubro alimenticio y el lunes se comenzó con una venta normal de parte de los proveedores, pero a las 11 se suspendieron absolutamente todas las acciones de venta y eso hizo que se generara un gran marco de incertidumbre que fundamentalmente repercutió en lo que hoy padecemos: que no sabemos si vender y si vamos a poder reponer porque prácticamente no hemos podido abastecernos desde el lunes hasta hoy", especificó el representante entrerriano de los dueños de pymes y comercios minoristas y de proximidad.

Para Farach, el nombramiento en el Palacio de Hacienda "no contribuye en nada en una economía que ya venía con inconvenientes y sobre saltos". "Partiendo de la incertidumbre que genera este tipo de cambios, además de la falta de previsibilidad y de reglas de juego claras, hacen que pegue de lleno al mercado minorista, fundamentalmente, que trata de cubrirse porque no se sabe a qué precio podrá reponer y si podrá hacerlo", analizó y bregó por "el anuncio de un plan económico que sea beneficioso para todos los argentinos".

"En Argentina perdimos los precios de referencia, ya no sabemos qué es caro y qué es barato"

"El dólar impacta en el sector de electrodomésticos porque padecemos la brecha más grande, de hasta el 25%, entre el dólar oficial y el dólar blue que es con el que normalmente se abastece la mayoría de los comerciantes de ese rubro", apuntó el titular de FEDER y pronosticó que la brecha cambiaria "golpeará y hará mella en un gran flagelo para la comunidad que es la inflación".



"De no modificarse pronto el escenario y que haya acciones que generan confianza en el mercado, será muy difícil no llegar a los tres dígitos (de inflación) a fin de año", vaticinó Farach.



En ese sentido, el titular de FEDER mostró su preocupación por las variaciones de precios en los productos que integran la canasta de comestibles. "La remarcación no es la palabra adecuada, son los costos que se trasladan desde los mayoristas a los minoristas", aclaró y destacó que los precios de los alimentos son el resultado de lo que les llega desde las listas de los proveedores.

"El minorista necesita abrir las puertas todos los días, no tenemos ni tiempo ni espalda financiera para soportar la especulación financiera en un día sin trabajar"

Farach descartó que haya "especulación" en la economía cotidiana. "Los minoristas necesitamos generar ventas en un mes excepcional porque tenemos que hacer frente al pago del aguinaldo y las contribuciones patronales", fundamentó al remarcar: "En la microeconomía no vivimos de la especulación, porque eso está dado en los mercados más grandes, los grandes actores de la economía".

Para el representante de los comerciantes minoristas, "cada vez se nos hace más difícil mantener las fuentes laborales, pero no pasa por una cuestión de costos de sueldos, sino por la tremenda presión que recibimos de parte de la carga patronal". "Se nos hace muy difícil sostener y pagar nuestras contribuciones patronales", reveló.



"Nos cuesta muchísimo cesantear un empleado porque invertimos muchísimo en capacitación y tiempo para que un trabajador sea productivo, además, detrás hay familias y expectativas de vida", aseguró al aclarar que "el rubro alimenticio, si bien no tiene alta rentabilidad, sí tiene un alto grado de rotación y consumo".

Consultado a Farach cuáles serían las respuestas a las demandas del sector, éste insistió: "Hay que generar reglas de juego claras y un marco de credibilidad y certidumbre, eso es lo que reclamamos desde hace muchísimo tiempo a las autoridades nacionales y provinciales".



"El minorista necesita abrir las puertas todos los días, no tenemos ni tiempo ni espalda financiera para soportar la especulación financiera en un día sin trabajar. No somos formadores de precios, solo trasladamos los precios mayoristas; vivimos de la diferencia entre lo que abastecemos y compramos a los mayoristas y lo que ponemos a disposición del público porque a los precios los regula el mercado", cerró. (Elonce)