Abrieron inscripciones para Escuela de Oficiales y Suboficiales de Prefectura

La Prefectura Naval Argentina abrió las inscripciones para la Escuela de Oficiales y Suboficiales. Desde la Institución informaron que “ya está habilitado el formulario de inscripción” online.







En ese marco, detallaron que los requisitos:



-Ser argentino/a nativo/a o por opción. En caso de haber optado por la nacionalidad argentina, deberá tener los trámites concluidos al momento de inscribirse.



Edades:

CADETES (Oficiales): 17 a 22 años al 31 de diciembre del año de ingreso.

ASPIRANTES (Suboficiales): 17 a 25 años al 31 de diciembre del año de ingreso.



HACÉ CLIK PARA ANOTARTE



-Poseer estudios de Nivel Secundario: título definitivo o constancia de título en trámite.



-En el caso de estar cursando el último año de nivel secundario deberá presentar la Constancia de alumno regular al solo efecto de la inscripción, documento que no será válido para el ingreso (ver orejeta Documentación).



-No Registrar Antecedentes Policiales Provinciales Judiciales o Contravencionales.



-No Registrar Antecedentes Judiciales o causa Judicial en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



-No haber sido dado/a de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los Institutos de Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policial.



-Reunir las condiciones generales de aptitud psicofísica y física establecidas por la Institución.



Principales causales de no admisión:



- Estatura para masculino menor a 1,65 m.



- Estatura para femenino menor a 1,55 m.



- Tatuajes en rostro, cuello, antebrazo y otras partes del cuerpo que sean visibles con el uso de los uniformes verano e invierno reglamentarios de la Institución y/o aquellos lesivos, obscenos o discriminatorios.



- El Índice de Masa Corporal (IMC) que no esté en relación con la estatura, admitiéndose como tolerancia un 10% por encima del peso máximo.



- Agudeza visual (inferior a 7/10 en cada ojo sin corrección óptica).





-Aprobar los exámenes intelectuales