Alberto Fernández llegó a Los Ángeles para participar de la Cumbre de las Américas

El presidente Alberto Fernández arribó este miércoles a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, para participar de la Cumbre de las Américas, a donde llevará su mensaje como mandatario nacional y como titular pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



El vuelo de Aerolíneas Argentinas partió la noche del martes a las 23.34 desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en la localidad bonaerense de Ezeiza, y aterrizó en el aeropuerto internacional de Los Ángeles a las 7.37 hora local (11.37 de la Argentina).



Fernández viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller, Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzoti y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



También forman parte de la comitiva oficial el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini. Acompañan además al jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos y el diputado nacional, Eduardo Valdés.

Por la tarde, a las 17.15 (hora argentina) se prevé que Fernández realice su primera actividad oficial al mantener una reunión con el presidente de General Motors Internacional, Shilpan Amin.



A las 19, los jefes de Estado participantes serán recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden y la Primera Dama, Jill Biden, y momentos después se llevará a cabo la foto oficial, en tanto a las 21, el Presidente participa de la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas.



Por su parte, Cafiero participará este miércoles de la Cumbre de Cancilleres que encabezará el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, como anfitrión.

Fernández intervendrá el jueves a las 19.10 de la Argentina en al cumbre en calidad de titular de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y expresará la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones, esto último a raíz de la decisión del país anfitrión de no invitar a la cumbre a Venezuela, Nicaragua y Cuba.



Más allá de los planteamientos que hará sobre la región, el Presidente argentino tiene la posibilidad de convertirse en una voz referencial en el encuentro, según consideran algunos miembros de la comitiva que acompaña a Fernández a la ciudad estadounidense, más aún considerando que puede ser una cumbre un tanto devaluada por las ausencias de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Honduras, Xiomara Castro; o de Bolivia, Luis Arce.



Fernández planteó la necesidad de hacer una cumbre "sin exclusiones", en referencia a la decisión de Estados Unidos de no invitar a las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua.



"Nicaragua es otra cosa", alertaron no obstante desde la delegación en el avión rumbo a Los Ángeles, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, repudió las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese país centroamericano.



Con motivo de las exclusiones decididas por EEUU, varios presidentes de América Latina -entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce- anunciaron que no concurrirán al cónclave.



Según los interlocutores, la cumbre puede ser una oportunidad para que Fernández se erija en un referente regional, más aún de su posición como presidente pro témpore de la Celac.

El viaje que realizará Fernández a fines de este mes a Alemania, tras ser invitado a la Cumbre del G7 precisamente por su cargo en la Celac, refuerza esa hipótesis, según sus allegados.



"Por primera vez la Argentina es invitada al G7", destacaron desde la comitiva que acompaña al Presidente a Los Ángeles, y recordaron que cuando el exmandatario Mauricio Macri estuvo en ese foro "solo lo hizo para anunciar a la Argentina como sede de la Cumbre del G20" de 2018.



"Reuniones bilaterales con Pedro Sánchez (España), Emmanuel Macron (Francia), Olaf Scholz (Alemania), participación en la Cumbre de las Américas, en el G7 y una bilateral con Joe Biden: todo en 60 días hablan a las claras de las aceitadas relaciones internacionales", completó otro colaborador del jefe de Estado argentino.



De todos modos, en esta Cumbre de las Américas pueden surgir resultados interesantes para la región, debido a que los mandatarios plantearán el tema migratorio y la creación de un fondo de resiliencia para combatir el hambre en Latinoamérica, como ejes centrales, apuntaron a Télam desde la delegación.



Por otra parte, el 1 de diciembre próximo, la Ciudad de Buenos Aires será sede de la Cumbre de la Celac, que contemplará una reunión de cancilleres y otra de jefes de Estado miembros, y en donde el mandatario argentino, como anfitrión y presidente de ese cuerpo, volverá a posicionarse como protagonista.