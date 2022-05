Fernández al reunirse con Macron: "El mundo precisa más proteínas, no más misiles"

El presidente Alberto Fernández y su par de Francia, Emmanuel Macron, coincidieron hoy en París en la necesidad de "responder colectivamente" las consecuencias de la guerra en Ucrania y de "buscar poner fin al ataque ruso", y se mostraron convencidos de que "el mundo necesita más proteínas; no más misiles", y "más producción y no recesión".



Así lo expresaron en una declaración conjunta que ambos mandatarios brindaron en el patio de entrada del Palacio presidencial del Elíseo, en la ciudad de París, minutos antes de compartan una reunión bilateral.

Las coincidencias entre Fernández -a cargo de la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños- y Macron -presidente de la Unión Europea hasta el 1 de junio- fueron expresadas en una declaración conjunta a la prensa, antes del encuentro que mantuvieron este viernes por la mañana en el Palacio del Elíseo, en el último día de la gira del Presidente por Europa.



“Muchas gracias señor presidente por estar en París, es muy grato recibirlo. Estamos en el momento de una Guerra en Europa y es el momento de reforzar la cooperación y la amistad entre nuestros países basada en el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos", afirmó Macron.



El jefe de Estado de Francia consideró que la guerra entre Ucrania y Rusia puede tener “consecuencias trágicas que ameritan “dar respuestas conjuntas y responder colectivamente a los problemas internacionales”.



Macron pidió al respecto poner especial atención al problema agropecuario que puede generarse con la guerra en Ucrania, y sobre todo en África, donde puede darse “una crisis alimentaria”.

Por su parte, Alberto Fernández aseguró que su presencia en Francia era para "ponerse a disposición para ver en qué podemos ayudar para que el mundo recupere la paz" y afirmó estar "convencido" de que "el mundo necesita más proteínas, no misiles".



“Nos une una misión humanitaria y una visión integradora. Hay que buscar poner fin al ataque ruso (en Ucrania). Estamos convencidos de que el mundo necesita más proteínas, no más misiles; más producción y no recesión. Después del daño de la pandemia (coronavirus) necesitamos que la economía vuelva a crecer”, remarcó el jefe de Estado argentino.



Con Macron cierra la serie de encuentros con líderes europeos que mantuvo esta semana el presidente argentino en una breve e intensa gira por tres países en cuatro días: el martes se reunió en Madrid con el socialista Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, y el miércoles en Berlin con el canciller socialdemócrata alemán Olaf Scholz.

Fernández se convirtió este viernes en el primer presidente que recibe Macron en su nuevo mandato, luego de haberle ganado las elecciones a la líder de la ultraderecha Marine Le Pen, un resultado que "trajo mucha tranquilidad al mundo", según dijo el mandatario argentino.



“Usted es un amigo y un actor importante en este escenario internacional tormentoso" Emmanuel Macron



“Usted es un amigo y un actor importante en este escenario internacional tormentoso", lo recibió Macron en la explanada del Palacio, sede oficial de su gobierno, donde Fernández fue recibido con una guardia de honor.



"Como presidente de la Celac traigo la preocupación del continente por la guerra en Ucrania. No podemos seguir poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y energética. Hay que buscar poner fin al ataque ruso. Después del daño de la pandemia necesitamos que la economía vuelva a crecer", enfatizó el mandatario argentino.



“La situación de Ucrania ha creado el riesgo de generar una crisis energética y de alimentos en todo el mundo y debemos dar una respuesta. Esta es una oportunidad de construir vínculos culturales y científicos entre ambos países”, remarcó el Presidente francés.

En ese sentido, Macron calificó al mandatario argentino como "un actor importante en el tormentoso escenario internacional actual" y destacó "la defensa de los derechos humanos y democráticos como objetivos compartidos entre la Argentina y Francia".



Asimismo, el jefe de Estado galo felicitó a Fernández por el acuerdo alcanzado con el FMI y dijo que "ahora es la ocasión para seguir construyendo el vínculo entre ambos países".



Macron aprovechó la ocasión para transmitir su pésame a la familia de la estudiante francesa Luana Bichiet, de 25 años, quien falleció días atrás en Buenos Aires como consecuencia de un accidente de tránsito y pidió que “pronto se sepa la verdad” de lo ocurrido en ese hecho.



Prueba de la buena relación entre ambos, Fernández le regaló a Macron un libro de aguafuerte del pintor argentino Antonio Seguí, que vivió en Francia, y aseguró que sigue tocando en la guitarra que le regaló en su última visita.



Además, el jefe de Estado argentino reconoció la admiración que su par francés tiene por el escritor Jorge Luis Borges.

Macron recordó que en 15 días, se celebrará en París la semana latinoamericana, y que la Argentina tendrá un lugar destacado en esa muestra, donde se exhibirá la obra del escultor Pablo Reinoso, que expone su obras al aire libre.



Durante la reunión, Macrón felicitó a Fernández por “la valiente y responsable decisión” de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informaron fuentes oficiales.



Los mandatarios abordaron también el tema de la crisis alimentaria que pude generar la guerra en el este de Europa, y Macrón le confió a Fernández que, entre los próximos 12 a 18 meses, puede haber una falta de comida que generará en los países africanos “una desestabilización en cadena”.



En una entrevista concedida este viernes al diario francés Le Monde, Fernández se refirió al tema de la crisis alimentaria que puede generarse por el conflicto en Ucrania, al asegurar que "Como presidente de la Celac quiero alertar sobre los efectos de la guerra en Ucrania y de las sanciones a Rusia en las economías de América Latina”



Para Fernández, esas medidas “ponen en peligro la seguridad alimentaria y energética", al referirse a los efectos colaterales de la invasión rusa en Ucrania en América Latina.



"Algunos piensan que podríamos sacar beneficios del aumento de los precios de la soja, del trigo, del maíz. Pero en verdad tienen repercusiones negativas en todo el mundo, por el aumento del precio de los alimentos", añadió y reiteró que "es urgente negociar y detener este conflicto".



Fernández sostuvo que "ya no es más cuestión de hablar de comercio con Rusia sino de detener la guerra" con Ucrania.

El Presidente habló con el matutino parisino de la visita que hizo a Rusia en febrero, cuando se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin, y aclaró que "hoy el contexto ha cambiado" porque "ya no es más cuestión de hablar de comercio con Rusia sino de detener esta guerra".



"Hay que poner las cosas en contexto. Cuando me reuní con Putin, Rusia acababa de tender la mano a América Latina con las vacunas Sputnik. Moscú no había lanzado todavía la intervención en Ucrania", recordó y subrayó: "Nosotros hablamos de relaciones puramente comerciales".



El mandatario se refirió a la inflación en la Argentina, a la que calificó como "un mal endémico” y recordó que “desde hace 15 años se mantiene en dos dígitos".



"Cuando llegué al Gobierno ya alcanzaba el 54%. Lo que viven los europeos también lo vivimos nosotros pero obviamente sucede en una economía ya muy caída por lo que los efectos son mucho peores", dijo el Presidente.

Las declaraciones de Fernández desde París se dan luego de que el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer el índice de precios al consumidor subió en abril 6%, siete décimas por debajo del 6,7% registrado en marzo.



"En la Argentina tiene causas estructurales. Ademas durante la epidemia emitimos dinero como muchos otros países. Y por sobre todo esto ¡hay guerra!".



Fernández sostuvo este viernes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "reclama que escuchemos sus propuestas" y volvió a aclarar que si bien "siempre" tuvieron diferencias, no es su "enemiga" sino Mauricio Macri y "la derecha".



"Siempre hemos tenido diferencias con Cristina. Pero ella no es mi enemiga", dijo Fernández en la entrevista con Le Monde.



"Cristina fue Presidenta durante ocho años. Estimo su inteligencia. Ella reclama que escuchemos sus propuestas. Solo que tiene una forma especial de expresarlas", concluyó.