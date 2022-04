Redengas anunció que dejará de abastecer de GNC a las estaciones de servicio

En el marco de la incertidumbre a nivel nacional vinculada con el posible desabastecimiento de GNC, este miércoles comenzaron a llegar a las estaciones de servicios de Paraná, cartas documentos de la empresa Redengas, alertando que a partir de la mañana de este domingo 1° de mayo, cortarán el suministro, habida cuenta de la finalización de los contratos de comercialización.



Titulares de estaciones de servicios quedaron desconcertados con la carta documento, en la cual reza lo que ya se sabía, de la finalización de contratos de comercialización. En medio de las tensiones e incertidumbre por falta de definiciones del gobierno nacional, Redengas decidió enviar las misivas.



Los empresarios de estaciones de servicio de GNC vienen expresando la preocupación por las demoras de los nuevos contratos anuales de comercialización. Los estacioneros de no saben si contarán con el suministro desde el mes que viene (que se inicia el domingo). Tal cual están las cosas, hay estaciones de servicios que no saben si el domingo van contar con gas para poder vender.



Se explicó a UNO que las estaciones de GNC le compran gas "a las empresas comercializadoras en boca de pozo; los contratos vigentes son hasta el 30 de abril. El 1º de mayo, esas empresas van a decir 'no tengo gas para inyectar'".



Se recordó que "el año pasado llegó la nota a las 10 de la noche, dos horas antes a que se venzan los contratos". En este marco se lamentaron por la actitud de Redengas de tener poca "cintura y hacer poner los pelos de punta a los dueños de las estaciones con semejante carta documento".



Francamente, sorprendió a los estacioneros el modo de comunicar la situación, agravando o angustiando más al sector por la falta de definiciones concretas. "Es como tirar leña al fuego", opinó el titular de una estación de servicios, quién marcó que en todo el país se está dando este proceso "pero Redengas es la primera empresa en enviar cartas documentos para poner más tensión a la situación".



· Redengas



La empresa de Paraná, Redengas envió este miércoles las cartas documento, para aclarar la situación de la prestación del servicio de GNC.



"El 30 de abril vence el contrato de compra de gas vigente, sin que a la fecha nos hayan comunicado quién será el proveedor de gas para vuestra estación de servicios a partir del día operativo 1° de mayo de 2022", notifica la empresa.



"Por ello, Redengas solo puede brindarles el servicio de Transporte y Distribución, no pudiendo abastecer de gas natural a las estaciones de servicio de GNC, las que lo deben hacer mediante acuerdo directo con un productor y /o comercializador. Asimismo, por más que fuéramos autorizados a entregar fluido, no disponemos del volumen necesario para hacerlo, ya que el gas que tenemos asignado es solo para atender la demanda prioritaria", se aseguró por parte de la prestadora de Paraná.



"En razón de lo expuesto, para el caso que vuestra estación de servicio no nos informe para antes de las 12 del 30 de abril de 2022 qué productor y o comercializador le proveerá el volumen de gas necesario, a los fines de preservar la demanda prioritaria, procederemos a cerrar el ingreso de fluido a vuestra estación a partir de las 6 del 1° de mayo de 2022".



· Incertidumbre total



En tanto, a nivel nacional hay intensas gestiones de la Cámara de Expendedores de GNC para que el Gobierno garantice la provisión de gas.



La entidad viene manteniendo reuniones con funcionarios, a quienes advirtieron de la incertidumbre que atraviesan las Estaciones de Servicio por el abastecimiento de gas natural para GNC durante el próximo invierno. Los contratos finalizan este sábado a la noche y muchas estaciones podrían quedarse sin gas para vender



El 30 de abril vencen cientos de contratos de provisión de gas para GNC. Se tratan de acuerdos anuales que expendedores -especialmente del interior del país- celebraron con las comercializadoras en el marco del Plan GasAR.



En este contexto, la situación que atraviesan las Estaciones de Servicio es sumamente compleja, ya que algunas de las empresas que operaban el año anterior se retiraron del mercado, en tanto que otras ofrecen actualizar el costo entre dos y tres veces por encima de lo convenido oportunamente.



La Cámara de Expendedores de GNC se encuentra participando activamente para encontrar una solución a esta problemática. Mantiene reuniones periódicas con funcionarios de ENARGAS en las que insistentemente vienen reclamando una salida, máxime teniendo en cuenta que si en tan solo cuatro días no hay respuestas, muchos de los establecimientos deberán colgar sus mangueras.



“El 9 de marzo de 2022 durante la reunión de la Comisión de Expendedores de GNC del ENARGAS, fuimos los primeros en plantear la preocupación que existía en el sector por el abastecimiento de gas natural para GNC durante el próximo invierno”, explicaron directivos de la entidad.



Los empresarios exigieron conocer la postura de suministro de gas que implementará el Gobierno para el sector del GNC. “A la industria se le puede limitar el consumo de gas sin que ello implique que quede absolutamente parada, pero en el caso del GNC el suministro debe ser prioritario y debe estar garantizado”, advirtieron.



Agregaron que las consecuencias de la falta de gas serían muy perjudiciales para el sector en su conjunto, ya que afectaría la credibilidad del sistema ante los usuarios que confían y necesitan el fluido para desplegar sus actividades de manera sostenible y sería atentar gravemente contra el desarrollo presente y futuro del GNC en el país.



También tomaron contacto con el gerente de atención al usuario del ENARGAS, Héctor Maya, solicitándole que con la mayor urgencia posible tome intervención directa, con el objeto de asegurar el suministro de gas a todas las Bocas de Expendio de GNC ubicadas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Buenos Aires, a precios razonables.



“Puntualmente en la provincia de Santa Fe, los operadores buscaron como alternativa la firma de un contrato para el abastecimiento directo, es decir el Servicio Completo (Servicio de Transporte y Distribución + Provisión del Gas en Boca de Pozo), por parte de las Distribuidoras de la zona pero les respondieron que no podían suministrarles el gas necesario”, revelaron.



Frente a ello han consultado con otras comercializadoras que disponen del gas natural requerido, pero lo ofrecen a precios que oscilan entre los 33 $/m3 y los 50 $/m3, lo cual dejaría a todas esas Bocas de Expendio con precios de venta al público totalmente fuera de mercado.



“Esta problemática fue puesta en conocimiento del secretario de Energía y de la Subsecretaria de Hidrocarburos el pasado 8 de abril”, expresaron en la CeGNC. “Entendemos que es el ENARGAS quien debe actuar de inmediato, por cuanto si esta situación no se resuelve se estaría poniendo en riesgo el abastecimiento de gas natural a los Usuarios de GNC, incumpliendo claramente con lo establecido en la Ley 24.076”, remarcaron.



Pese a la urgencia que requiere este escenario, aun no hubo ninguna respuesta por parte de las autoridades gubernamentales. No obstante, los representantes de le CeGNC garantizaron su compromiso de continuar bregando porque se asegure el suministro de gas natural durante el próximo invierno a todas las Bocas de Expendio de GNC. (APFDigital)