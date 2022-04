“En Vaca Muerta tenemos gas para 200 años", dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves en Neuquén que "Vaca muerta está más viva que nunca", en el lanzamiento de la obra del gasoducto troncal Néstor Kirchner, que permitirá incrementar la capacidad de transporte y federalizar las posibilidades de desarrollo de las industrias y economías regionales, y en consecuencia del empleo y la distribución del ingreso.



Fernández encabezó este jueves en el bloque Loma Campana de la empresa YPF, en el corazón de Vaca Muerta, un acto junto al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Darío Martínez; el presidente de YPF, Pablo González, y la directora ejecutiva de la Fundación YPF, Ofelia Cédola.



"Celebro enormemente estar poniendo en marcha este gasoducto y les pido que lo hagan cuanto antes porque la Argentina lo necesita. No sólo para calefaccionar a los argentinos en invierno sino también para que la industria pueda seguir creciendo", señaló el presidente Fernández durante un acto que se llevó a cabo en Loma Campana, Neuquén.



"Es un día especial para la Argentina e YPF, que es un orgullo para todos los argentinos", destacó el presidente Fernández, recordando que la compañía "nació del corazón radical y se hizo corazón de toda la argentinidad".



En este sentido, recordó que con la formación no convencional de Vaca Muerta "hay gas para 200 años, para transitar el camino de la energía de transición hacia las energías renovables".



"Estamos parados sobre una enorme reserva de gas que no tiene sentido tenerla sin capacidad para transportarla. Esta obra tiene todo eso que fue (el expresidente) Néstor Kirchner, el mejor presidente que la democracia ha conocido, que siempre enfrentó todas las necesidades", subrayó Fernández.



El Presidente también resaltó la decisión de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que durante su gestión al frente del Ejecutivo puso a YPF "bajo la gestión del Estado, firmando un acuerdo con Chevron en el que pocos confiaban. Y miren hoy lo que es ese acuerdo".



El nuevo gasoducto de 558 kilómetros de extensión va a ser construido en dos etapas, de las cuales se pondrá en marcha la primera que contempla el trazado entre el punto de ingreso en la localidad neuquina de Tratayén hasta la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló.



El nuevo ducto permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/día con un costo aproximado de US$ 1.500 millones, y será financiado con fondos del tesoro y del Aporte Solidario de las grandes riquezas.



La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jerónimo, lo que abrirá la posibilidad de llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile. (APFDigital)