“Reconocemos a nuestros excombatientes por defender los intereses de todos los argentinos”, dijo Bordet

La normativa también crea el registro provincial, brinda la personería jurídica y dispone honores en el caso de fallecimiento.



“Lo que estamos haciendo hoy es reconocer a nuestros excombatientes por la gesta, por el heroísmo y por el abnegado sentido de patriotismo para defender los intereses que son de todos los argentinos”, dijo el gobernador durante la actividad concretada este jueves en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, donde también estuvieron la vicegobernadora Laura Stratta; y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano.



En tanto, el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Entre Ríos, Ramón de León, expresó: "Veníamos trabajando en este proyecto desde hace tiempo y hoy lo vemos hecho realidad gracias a la participación de los legisladores y del gobernador de haber tomado esta decisión de firmar y concretar este aumento de pensiones. Son muchos los compañeros que han quedado en el camino, más allá de los 632 caídos en el combate, quedaron otros tantos más. Y hoy, la mayoría de nosotros ya con 60 años, esto que nos hacen quienes están gobernando nos reconforta y ayuda".



RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE

Al hacer uso de la palabra, el gobernador agradeció a los excombatientes de Malvinas "el hecho de poder compartir este sentido homenaje a ellos y a quienes cayeron en defensa de la patria en las islas y en las aguas del Atlántico Sur".



También realizó un agradecimiento especial a los legisladores que han aprobado por unanimidad la normativa “que viene a poner un reconocimiento estrictamente justo después de 16 años de sancionada la ley que reconoce, a través de pensiones, a los excombatientes de Malvinas”.



Luego precisó que mediante esta Ley, que lleva el número 10.954, se pasa de tres a cinco sueldos mínimos, y apuntó: “Esto no es solamente una cuestión económica, sino que también conlleva en el texto un reconocimiento que rinde homenaje a todos los excombatientes cuando fallecen y también reconoce a la Federación a través de la personería jurídica que era algo esperado por todos los centros de excombatientes que nuclean a nuestros soldados en distintos puntos de la provincia. Falta mucho y es un camino que hay seguir transitando. Nunca vamos a renunciar a la divulgación de lo que fue aquella gesta y fundamentalmente en lo que significó para todos quienes fueron a combatir en condiciones realmente muy desiguales pero que a esa desigualdad le pusieron el coraje y el valor para enfrentar al enemigo que vino una vez más a usurpar un territorio de las islas Malvinas que es y seguirá siendo argentino”, acotó.



Tras ello, el mandatario comentó: “Tengo un profundo reconocimiento y una profunda emoción porque me tocó vivir muy de cerca aquellos momentos. Soy clase 62, saqué número bajo pero otros amigos y compañeros tuvieron que combatir. Fui testigo de aquellas jornadas, del arrojo de nuestros soldados, independientemente de las malas decisiones que tomaron los altos mandos en aquellos momentos. Y fui testigo después de un proceso de desmalvinización que siguió a la guerra, un proceso que fue muy doloroso y que llevó muchos años poder reconocer a nuestros héroes”.



Además compartieron la actividad el intendente de Paraná, Adán Bahl; los ministros de Economía, Hugo Ballay; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Producción, Juan José Bahillo; el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari; legisladores y otras autoridades.



ESCUCHA ATENTA

Por su parte la vicegobernadora, Laura Stratta, expresó: "Es un enorme orgullo y un honor para nosotros, estar promulgando esta ley que fue debatida y sancionada por la Legislatura. Es el resultado de una escucha atenta que hicieron las legisladoras y los legisladores a partir de un planteo que ustedes venían sosteniendo”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta.



“Para quienes creemos que la política tiene que reparar y transformar, pero además escuchar, esto es un acto efectivo y concreto que acerca a los representantes del pueblo lo que nuestra sociedad nos pide”, resaltó.



Stratta recordó que “camino a los 40 años de la Guerra de Malvinas, es una reivindicación a quienes lucharon, a quienes son nuestros héroes. Para nosotros es una forma de reconocerlos”, remarcó.



En este sentido, explicó que “la ley no solamente mejora en términos económicos sino que también crea un registro, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, y sostiene la posibilidad de los honores que todos los héroes se merecen tener”. Y agregó: “Esto es el resultado de la escucha de un diálogo fecundo que sostuvimos y que hoy se concreta en la ley que promulga el gobernador Gustavo Bordet”.



Finalmente, la vicegobernadora pidió un fuerte aplauso para cada uno de los ex combatientes de la Guerra de 1982. “El reconocimiento no solo en este acto sino en las acciones concretas que hoy se plasman y en otras tantas que vendrán”, expresó Stratta al tiempo que acotó: “Cuenten siempre con este Gobierno de puertas abiertas, de escucha atenta y de reconocimiento a nuestros héroes".



REIVINDICACIÓN

También el diputado Ángel Giano hizo referencia a este reconocimiento y manifestó: "Desde la Legislatura y a pedido del gobernador Bordet hemos tratado con celeridad este proyecto de reivindicación para nuestros héroes de Malvinas. Después de 16 años se ha hecho justicia".

Y completó: "Necesitamos tener fresca la memoria y la conciencia. Malvinas debe estar siempre presente en la memoria activa de las argentinas y los argentinos".



“NOS RECONFORTA Y AYUDA”

En tanto, el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Entre Ríos, Ramón de León, tras agradecer a de los legisladores y al gobernador “de haber tomado esta decisión de firmar y concretar este aumento de pensiones", detalló que son 432 los veteranos de la provincia beneficiarios de esta pensión y del aumento que se va a percibir a partir de la Ley, y expresó: "Es un honor para mí, como representante de los veteranos de guerra de la provincia de Entre Ríos, estar hoy recibiendo esta respuesta favorable a un pedido que veníamos haciendo. Esto es una lucha permanente que llevamos adelante, pero no solamente por la reivindicación económica que puede significar, sino también en otros puntos importantes como son temas de salud, de educación y otros reconocimientos. Fundamentalmente, en el trabajo que viene, queremos enfocarnos en la educación, teniendo el temario de Malvinas en las escuelas. No hablar de la guerra, sino estudiar Malvinas y la importancia de este territorio, y luchar por recuperar la soberanía y la integración territorial sobre las tierras por las cuales nosotros estuvimos combatiendo".



Finalmente indicó que se debe seguir adelante con demandas sobre otras cuestiones "para conseguir el bienestar de todos nuestros compañeros, de los familiares de los caídos y de nuestras familias", y completó: "Una vez más muchas gracias señor gobernador por este reconocimiento y seguiremos trabajando".



DETALLES DE LA NORMATIVA

La norma promulgada establece una modificación al artículo 1° de la Ley N° 9.704, que a su vez modifica la Ley N° 9.216, fijando el valor de la pensión para todos los beneficiarios de la misma en la suma equivalente a cinco haberes mínimos previsionales provinciales. Se dispone que el monto del haber mínimo será el que fije el Poder Ejecutivo de la provincia para los beneficios contributivos.



De este modo, con esta norma, a valores actuales los Veteranos pasarán a percibir alrededor de 120.500 pesos que sería el monto equivalente a cinco haberes mínimos previsionales, los que se abonarán con Rentas Generales de la provincia. El beneficio abarcará a alrededor de 420 veteranos, independientemente de que cuenten con algún otro beneficio.



Por otro lado, crea el Registro Provincial de Veteranos de Guerra, dependiente del Ministerio de Gobierno, “ante el cual se acreditarán todos los excombatientes que habitaren el territorio provincial reconocidos por la presente Ley. De igual forma, podrán acreditarse entidades de primer y segundo grado que estén conformadas por Veteranos de Guerra de Malvinas, legalmente constituidas y con personería jurídica vigente”.



La norma también incorpora un artículo que dispone honores a Veteranos de Guerra, ante el fallecimiento de uno de ellos. La repartición policial local tomará a su cargo la organización de los procedimientos que se describen de este modo:

“Producido el deceso de un Veterano de Guerra de Malvinas, los familiares y/o el Centro de Veteranos local, notificarán formalmente al Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, quien arbitrará los medios necesarios para proveer una bandera nacional que será depositada sobre el féretro y posteriormente entregada a sus familiares directos. Asimismo, se deberá realizar el acto de una guardia de honor y se remitirá por parte del gobierno provincial una corona de flores en nombre del Pueblo de la Provincia de Entre Ríos”, se expresa en el texto.