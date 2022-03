El conflicto docente no tiene visos de solución en el corto plazo

La dirigencia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) apostaba a que el Gobierno provincial citara hoy a un encuentro en el marco de la paritaria salarial, para que el Congreso convocado para este miércoles en Villaguay pudiera evaluar una nueva oferta.



Pero eso no ocurrió. “El Consejo General de Educación (CGE) no cedió a esa pretensión”, lamentaron en el sindicato.



Las autoridades de Educación, en tanto, esperan que el gremio haga explícitas sus demandas salariales y las presente formalmente en el ámbito paritario, para luego continuar las negociaciones. “Hasta ahora no han dicho específicamente qué es lo que pretenden que se mejore”, expuso ante esta Agencia una fuente del área.



Mientras tanto, en el Ministerio de Economía por ahora no se evalúa presentar una nueva oferta, al menos no esta semana.



· Contrapropuesta



Agmer todavía no tiene cerrado el planteo que elevará a la Provincia. En el Plenario de secretarios generales que se reunió el 10 de marzo se trabajó en ese tema, y la intención es que durante el Congreso del miércoles se termine de “construir por consenso” una contrapropuesta que contenga “las demandas y expectativas” del colectivo docente.



Esa contrapropuesta será presentada formalmente en la próxima reunión con Gobierno.



Pero, por otro lado, como aún no hubo convocatoria a la continuidad de la paritaria, el cónclave también podría definir nuevas medidas de acción gremial. De hecho, entre la docencia se considera “muy difícil que del Congreso no salga paro”. Y eso complicaría aún más el escenario.



En este contexto, una solución posible sería que el Congreso defina un plan de acción que inicie a mitad de la semana próxima, y que haya una convocatoria oficial a la continuidad de la paritaria antes de que los paros se efectivicen. Eso pondría a las medidas en suspenso.



Desde el gremio apuestan a que haya “una vuelta más” en la discusión “antes de pasar a la confrontación”, la cual contemplaría “un plan de lucha furibundo, con varios días de paro más, actividades departamentales y una marcha provincial”.



· Apostar al diálogo



El secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, consideró que “el panorama es muy complicado” y que actualmente “el escenario es de conflicto”. De todos modos, subrayó que el gremio buscará “agotar la instancia de negociación”.



“Seguimos creyendo en la negociación y seguimos apostando al diálogo”, remarcó en declaraciones a esta Agencia. Y apuntó: “Instamos al gobernador Gustavo Bordet a que nos convoque en forma urgente en el marco de la paritaria, para discutir salarios”. (APFDigital)