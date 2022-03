Acuerdo con el FMI: tras una ardua negociación, diputados firmaron dictamen

El plenario de comisiones de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados, logró esta noche arribar a un dictamen de consenso para el proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será tratado este jueves desde las 14 en el recinto.

"Hay mejoras sustanciales" en el texto, afirmó el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, al leer la redacción definitiva del proyecto que fue negociado durante toda la jornada en diversas reuniones en el Congreso y en Casa Rosada, llevadas adelante por el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

"Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el "Programa de Facilidades Extendidas" a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del "Acuerdo Stand By" celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente".

De esta forma quedó redactado el artículo principal del proyecto que este jueves será analizado en el recinto. Las bandas opositoras de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal habían expresado su objeción a votar la iniciativa original, que en el artículo 2, contemplaba el programa económico propuesto por el Poder Ejecutivo para cumplir con el refinanciamiento con el FMI.

"El proyecto que envió el Gobierno nacional no sirve. Ese proyecto no colabora a encontrar los apoyos que el Congreso necesita para que Argentina no entre en default", había señalado durante el debate del plenario, Alejandro "Topo" Rodríguez, presidente del interbloque Federal, uno de los principales negociadores de la modificación.

Al abrir el plenario de comisiones, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, destacó la importancia de avanzar en el dictamen favorable al proyecto que avala el acuerdo, aunque admitió que "no tenemos nada que festejar".

"Nos molestan las revisiones que el acuerdo trae aparejado", aseguró y agregó: "Sentimos desprecio por lo que representan las políticas del Fondo, como dijo el presidente Alberto Fernández, pero tenemos la responsabilidad de gobernar y esa deuda existe y ese compromiso existe".

Seguido, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, realizó un repaso sobre los pasos dados hasta el momento a nivel legislativo en pos de aprobar el acuerdo con el FMI. Y sostuvo que "venimos a debatir, no venimos a descalificarlos" y destacó la "diversidad de las miradas que se expresaron".

Durante el encuentro en el Anexo de la Cámara de Diputados, legisladores de Juntos por el Cambio resaltaron la importancia de que el país no caiga en default, aunque hicieron cuestionamientos al programa económico que acompañaba al proyecto inicial.

El diputado Alejandro Cacace, de Evolución radical, señaló que "el problema de la Argentina es que no genera confianza a nivel internacional ni en los mercados como para poder financiar su propio Gobierno, y esta es una gran diferencia con el resto de los países con déficit fiscal".

"Acá se aplaudió un default creyendo que hacíamos la gran picardía y resulta que con eso nos quedamos por años fuera de los mercados internacionales, lo que hizo difícil financiar a nuestro Estado", agregó.

El puntano, continuó: "Acá está la respuesta de por qué vamos al FMI, porque veo que hay todo una justificación de que vamos, pero no queremos ir, pero resulta que otra vez vamos, por vigesimosegunda vez".

"No vamos (al FMI), estamos", le respondió el oficialista Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Por su parte, la republicana Laura Rodríguez Machado, al momento de su discurso en el plenario de las comisiones, aseveró: "No compartimos este acuerdo, no solamente porque no coincidimos, sino porque nuestra gestión hizo todo lo contrario a los parámetros que proponen".

Fernando Iglesias, expresó: "Este diputado tiene un compromiso con el país y es que el Gobierno no lo mande al default, pero también tiene un compromiso con el país productivo y por lo tanto yo voy a acompañar mientras haya garantía de que no se aumentarán los impuestos".

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto, remarcó: "Creo que en estos momentos, donde hay un 50% de pobreza, un 50% de inflación, donde un jubilado gana 30.000 pesos, nos exige a nosotros mayor responsabilidad, mayor aplomo y mayor responsabilidad en el análisis".

"La oposición tiene que ser responsable porque lo que hoy hagamos va a repercutir en la vida de muchos argentinos. Somos oposición y no nos pueden pedir que nos hagamos cargo de un programa económico de un gobierno del que no somos parte, sino que somos opositores", agregó.

A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman ratificó el voto de su bancada en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al sostener que la deuda que el Gobierno quiere refinanciar "es ilegal" y "debe ser rechazada desde el Congreso y las calles".

Al exponer en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, la legisladora del PTS cuestionó que el oficialismo lleve adelante una "extorsión masiva" al plantear que "es este acuerdo o el caos", y aclaró que "es una decisión política pagar una deuda ilegal".

De hecho, recordó que en el año 2001 se llegó a una situación de caos "pagando la deuda" y no en cesación de pagos. "La Argentina llega a la terrible situación económica del 2001 pagando la deuda, sosteniendo la espiral de fuga y endeudamiento nuevamente rodeado de ilícitos que la Justicia se encargó de encubrir con eso que se llama prescripción", resaltó.

Para la dirigente trotskista, "la deuda que tomó Macri es ilegal, por ende este gobierno debería desconocerla, declararla insalvablemente nula y de ningún modo cargársela al pueblo trabajador".

En tanto, desde el oficialismo la diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, reclamó la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que "si el Parlamento no acompaña, es una catástrofe" que padecerá "el pueblo trabajador, los empresarios pymes, las empresas argentinas y las provincias".

La dirigente albertista reconoció que "tener presente al FMI" en el país "es una catástrofe, es cierto y hay que decirlo", y también admitió que las auditorías trimestrales del organismo de crédito "van a ser molestas", pero explicó que la alternativa del default traerá consecuencias peores.

"No hay opciones. La única opción es aprobar el acuerdo", sentenció Tolosa Paz, vaticinando un escenario calamitoso en el caso de que el país entrara en default.

Una de las grandes incógnitas a esta altura es cómo votará este jueves el pleno del bloque del Frente de Todos en Diputados, luego del rechazo del expresidente del espacio, Máximo Kirchner, y del Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois.