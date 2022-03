El Gobierno confirmó que tras el rechazo de Agmer los docentes no cobrarán el aumento

El funcionario provincial fustigó la decisión del principal gremio docente que “rechazó una propuesta salarial que se destacaba a nivel nacional y en la misma línea que de la oferta que Cetera aceptó en las paritarias nacionales”.



“Esta decisión perjudica a niños, docentes y jubilados”, sostuvo, antes de poner de relieve que “la dirigencia gremial quita a sus afiliados, y en especial a los jubilados, un aumento salarial significativo y una propuesta del 45,45 por ciento con cláusulas que permitían superar la inflación”, señaló.



También remarcó que “desde el gobierno ofrecimos todo lo que fue solicitando Agmer, incluso el último sábado hubo una modificación de la propuesta a pedido del Congreso, y aun así determinaron un paro, lo que representa un contrasentido cuando los canales de diálogo estaban abiertos”.



En ese marco, resaltó que la “la propuesta que consta en el acta de la paritaria firmada por los mismos gremialistas que hoy anuncian el paro, establecía que para ser liquidada debía ser aceptada. Lamentamos que el gremio prive a los trabajadores de la educación de este aumento”.



En esa línea, Müller sostuvo que “no es bueno para la educación quedar condicionada por una interna gremial que sólo perjudica a los niños que pierden días de clases y a sus familias”, afirmó y destacó: “ofrecimos una de las mejores propuestas de todas las provincias, y en la misma línea que de la propuesta que Cetera aceptó en las paritarias nacionales”, recordó.



“Esta decisión lo único que provoca es que miles de niños de la escuela pública no puedan tener clases como se merecen, y más en momento en el que estamos regresando a las aulas con presencialidad plena y horario completo. Es el momento de empujar todos para el mismo lado, no de encerrarnos en las mezquindades de una dirigencia gremial alejada de la comunidad”, expresó Müller.



"Sinceramente, produce una gran desazón la falta de entendimiento de parte de una dirigencia gremial encapsulada en sus internas. Le quitan a sus propios afiliados, y en especial a los jubilados docentes, un aumento significativo del 21,21 por ciento en marzo, y un incremento para esta primera parte del año del 45,45 por ciento”, remarcó el funcionario.



Además, Müller recordó que “venimos de concretar aumentos del 8,9 por ciento en enero y febrero, a cuenta de la inflación del año pasado, luego esta propuesta, introdujimos los pedidos de la última reunión del congreso de Agmer, y así y todo lo rechazan. Creemos que es un esfuerzo muy grande que realiza no sólo el gobierno, sino la sociedad entrerriana en su conjunto para garantizar la educación pública, y que aun así es despreciado por una dirigencia gremial que desoye la necesidad de miles de familias de la provincia”. (APFDigital)