La provincia titularizará 2000 cargos en jardines y escuelas primarias durante 2022

El titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, dijo que este año “renovamos el compromiso de trabajar en la estabilidad laboral de las y los trabajadores de la educación, uno de los puntos centrales de nuestro Plan Educativo Provincial. Vamos a continuar titularizando cargos en todos los niveles, un trabajo que venimos realizando para que los equipos de las escuelas entrerrianas queden conformados”.



En 2021 el plan contempló la titularización de 40 supervisiones y 88 secretarías de todos los niveles y modalidades, así como el inicio de un nuevo concurso de antecedentes y oposición para cargos directivos, algo que no sucedía desde 2017. También desde ese año no se titularizan cargos en nivel inicial y primario y sus diferentes modalidades, tarea que comenzó el año pasado actualizando los listados y que posibilitará titularizar más de 2.000 cargos de ambos niveles durante 2022.



Estos concursos se realizan en el marco del Plan Educativo Provincial 2019-2023, que propone la reconfiguración de la escuela entrerriana. Específicamente, responden al proyecto de profesionalización, estabilidad laboral y ascenso en la carrera docente, implementado por el Consejo General de Educación a través de Jurado de Concursos.



El nivel secundario, sus diferentes modalidades, fue uno de los más fortalecido en este sentido durante 2021. Se titularizaron 60.000 horas cátedra y cargos iniciales, procedimiento que no se realizaba desde 2013. Otras de las acciones llevadas adelante fueron la titularización de 90 asesorías pedagógicas en escuelas secundarias, el pase de 1.296 horas cátedra a planta permanente de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos; y el llamado a actualización de credenciales de puntaje (el último fue en 2017).



Preparación para regresar a clases



Por otra parte, recientemente más de 2.900 docentes de toda la provincia se capacitaron de manera presencial y más de 10.000 de manera virtual en la cuarta edición de las Jornadas Regionales de Educación. Las actividades se llevaron a cabo en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, como preparación para el inicio del ciclo lectivo 2022.



Mobiliario escolar



Tras un proceso de compra histórico, que demandó 164 millones de pesos de inversión, el gobierno provincial equipa 400 aulas de escuelas primarias y secundarias. El material adquirido y entregado recientemente incluye 8.208 conjuntos unipersonales (1 mesa y 1 silla), 59 conjuntos grupales (1 mesa y 8 sillas cada uno), 243 pizarrones para marcador, 325 armarios, 131 conjuntos docentes (1 escritorio y 1 silla tapizada cada uno) y 14 bibliotecas (capacidad para 500 libros cada una). Se suman a esto 76 conjuntos (1 mesa, 6 sillas, 9 armarios y un pizarrón) para educación inicial entregados durante enero, con una inversión de 3,9 millones de pesos.



Infraestructura educativa



Durante 2021 el gobierno provincial invirtió casi 800 millones de pesos para finalizar 17 obras escolares, entre nuevos edificios y ampliaciones, beneficiando a más de 4.500 alumnos. Se destacan entre ellas la Escuela Técnica 100 Puerto Nuevo de Paraná, la escuela N° 404 Domingo French de La Paz, la escuela secundaria N° 35 Cabo Sendros de Concordia, la nueva escuela secundaria N° 4 Genoveva Gómez de Carbo (departamento Gualeguaychú) y la escuela secundaria N° 87 Los Sauces de Sauce Pintos (Paraná Campaña). En la actualidad, se están ejecutando otras 52 obras en 46 localidades.



La jerarquización de escuelas técnicas y agrotécnicas es una de las aristas de este trabajo, con una inversión más de 1.170 millones de pesos destinados a la construcción de nuevos edificios y ampliaciones, obras menores en 18 escuelas técnicas profesionales y la distribución de mobiliario educativo por 163 millones de pesos, que beneficiará a más de 180 escuelas.



Por otra parte, en los próximos días se van a adjudicar cinco jardines de infantes (Unidad Educativa de Nivel Inicial), con la expectativa de licitar siete más en breve. Durante 2021 se finalizaron 17 de estas unidades, cuya construcción había paralizado el gobierno nacional anterior.



Libros para aprender



La provincia trabaja junto con el Ministerio de Educación de la Nación para llegar con libros de texto a cada estudiante entrerriano, fortalecer la lectura, organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje y profundizar el trabajo con ciertos contenidos.



En Entre Ríos se repartirán 193.743 libros de Matemática, Prácticas del Lenguaje y una publicación de áreas integradas en 5.896 escuelas estatales, cooperativas y privadas con cuota cero, para estudiantes de 1º a 6º grado. Cada niño y niña recibirá el material y podrá llevarlo de la escuela a su casa y viceversa, optimizando de esta forma el trabajo en el aula y la continuidad del mismo en los hogares. Se facilitará así el acompañamiento por parte de las familias en las diferentes trayectorias educativas para respetar tiempos y estilos.



Conectar igualdad



Tras el relanzamiento del programa desarticulado durante la gestión anterior del gobierno nacional, se entregará una netbook a cada estudiante y docente del nivel secundario. La distribución se inició en octubre de 2021 con 21.346 netbooks para estudiantes de 340 escuelas rurales y urbanas de Entre Ríos.



Conectar igualdad incluye también programas de conectividad, equipamiento, propuestas de capacitación docente en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y una plataforma virtual educativa de navegación gratuita.



Fondos directos



Mediante el Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (Sitrared), se destinaron 34,8 millones de pesos a escuelas entrerrianas y 3,2 millones de pesos a cooperadoras escolares en lo que va del año. Teniendo en cuenta las transferencias durante enero y febrero, la proyección anual indica un aumento de casi el doble a lo transferido en 2021 (119,3 millones de pesos) y 3.321 por ciento superior a lo invertido por el gobierno nacional en 2019 (3,6 millones de pesos), último año de la gestión anterior.



Los objetivos de estos aportes son facilitar el desarrollo de acciones de prevención y reducción de la propagación del virus covid-19 en el ámbito escolar y adquirir recursos y materiales didácticos que contribuyan a garantizar mejores condiciones educativas. Otro de los destinos de estos recursos son la realización de pequeñas reparaciones y la sustitución, reposición o adquisición de algún componente de la infraestructura edilicia o sus instalaciones, incluyendo la compra de artefactos y materiales, así como la de mobiliario y equipamiento escolar y la contratación de mano de obra.



Insumos



Con la premisa de aulas seguras, tal como lo definió el Consejo Federal de Educación en su protocolo y al que adhirió la provincia, el gobierno de Entre Ríos compró y distribuye 220.000 litros de alcohol para escuelas de todos los niveles y modalidades para iniciar el ciclo lectivo 2022, una inversión que superó los 31 millones de pesos. En la logística y distribución hacia los departamentos intervino la Dirección Provincial de Vialidad, que movilizó 262 pallets con 840 litros de alcohol cada una.