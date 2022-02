El Gobierno nacional ofreció un 45,4% de aumento a los docentes y los gremios evaluarán la propuesta

La propuesta fue presentada por los ministros de Educación, Jaime Perczyk; y de Trabajo, Claudio Moroni; en el marco de las negociaciones paritarias. La oferta del Estado nacional eleva el salario mínimo a $50.000 a partir del 1 de marzo y a $60.000 en septiembre, informó el Ministerio de Educación.



"Desde que asumió este Gobierno nos comprometimos a que los salarios de los trabajadores no sólo le ganen a la inflación sino que también se recuperen. Ese fue el compromiso del presidente Alberto Fernández y el que cumplimos con esta propuesta", expresó Perczyk.



Durante el encuentro con los gremios, el tercero del año y que tuvo lugar en la sede de la cartera educativa, Perczyk destacó que el objetivo es que el 2 de marzo próximo "todas las chicas y todos los chicos recuperen el derecho a una presencialidad plena y a la normalidad; y que sea un ciclo de reparación de estos dos años que fueron muy difíciles".



El funcionario detalló que la propuesta de la cartera educativa nacional consta de un salario mínimo docente nacional fijado en la suma de $50.000 a partir del 1 de marzo, lo que significa un incremento del 21,21% integrado de la siguiente manera: 5% en concepto de recomposición del acuerdo paritario correspondiente al año 2021 y 16,21% referido al corriente acuerdo paritario del año 2022.



Además, otorga un aumento del 8,08% el 1° de junio para que el salario alcance $53.333; el mismo porcentaje en agosto para llegar a $56.666 y otro 8,08% en septiembre para que el salario mínimo sea de $60.000, lo que representa un incremento del 45,4% de la pauta salarial correspondiente.



La oferta incluye también una cláusula de revisión en septiembre.



Por su parte, Moroni destacó el mecanismo de paritarias que "representa a más del 96% de los trabajadores argentinos", lo que "no es un porcentaje habitual en el mundo". "Rescato, por esto, a esta herramienta, que es útil para acercar posiciones. Demostró ser eficaz puesto que ha servido para que el promedio de los salarios le ganen a la inflación", añadió el funcionario.



Del encuentro participaron los cinco gremios docentes de representación nacional -CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET-, además de ministros de Educación de las provincias.



El secretario general de Ctera y secretario general adjunto de UTE, Eduardo López, señaló que aún "no hay acuerdo" y que la organización analizará la oferta en un congreso que se realizará el viernes próximo.



"Receptamos la propuesta y la ponemos a consideración del congreso de Ctera el próximo viernes. Es lo que dice el acta, y lo que se conversó en la reunión", añadió el dirigente sindical.



Por otra parte, desde Ademys indicaron que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires convocó una reunión por paritarias para este martes a las 14, después de que esa organización realizará una manifestación durante el mediodía frente a la Jefatura ubicada en Parque Patricios.



Respecto de la propuesta formulada por el Gobierno nacional a los gremios nacionales, voceros de Ademys señalaron que ese monto "está por detrás de la previsión de inflación anual, además es en cuotas y seguirá perdiendo el salario, que quedará por debajo de la canasta básica".



"De ofrecer eso la Ciudad, lo rechazaríamos", añadieron las fuentes.



Perczyk sostuvo además que hay "una inversión grande del Gobierno nacional" en educación y llevó "tranquilidad" a los padres sobre el inicio del ciclo lectivo.



"El 2 de marzo en la Argentina va a haber 15 millones de chicos en la escuela", confió el funcionario, pero recordó, en declaraciones al canal C5N, que "no hay normalidad" y que el ciclo lectivo se iniciará "en pandemia".



Por eso, remarcó que, a diferencia del criterio informado por otros distritos, "para poder tener un ciclo lectivo cuidado hay que vacunarse, usar el barbijo y ventilar las aulas", entre otras medidas, publicó Télam. (APFDigital)