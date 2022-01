A poco de dejar el poder, el Gobierno de Chile adjudicó una polémica licitación de litio

El Gobierno de Chile anunció este miércoles que dos compañías, una local y otra china, se adjudicaron una licitación para explotar 140.000 toneladas de litio, una operación que era resistida por gran parte de la oposición y que ocurre a dos meses de la asunción del presidente electo, Gabriel Boric.

"El Gobierno de Chile notificó la adjudicación del proceso de licitación para impulsar la producción de litio en el país a las empresas BYD (China) y Servicio y Operaciones Mineras del Norte (Chile)", informó el Ministerio de Minería a través de un comunicado.



Cada una de las empresas se adjudicó una cuota de 80.000 toneladas de litio -que representa al 1,8% de las reservas conocidas en Chile-, informó la agencia de noticias Sputnik.



A cambio, Chile recibirá 121 millones de dólares en pagos por ambas licitaciones, según detalló el Ministerio de Minería.



En el caso de BYD, los representantes ofrecieron US$ 61 millones, mientras que Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. propuso US$ 60 millones.



Cada empresa contará con un plazo de siete años para hacer la exploración geológica, los estudios y el desarrollo del proyecto, informó la agencia de noticias AFP.



El Gobierno de Chile explicó que antes de la etapa de explotación las empresas deberán obtener todos los permisos ambientales requeridos y deberán entregar información y conocer las inquietudes de las comunidades en donde se emplazarán las industrias.



La licitación generó polémica por haberse realizado dos meses antes de que termine el mandato del conservador Sebastián Piñera y a menos de un mes del balotaje que proclamó al candidato de izquierda Boric como presidente electo.

Hace una semana, Piñera ratificó su posición sobre las negociaciones en torno a la industria del litio

Decidimos poner en marcha un plan de aprovechamiento del litio que es el mineral esencial para el mundo que se viene", dijo el presidente chileno en una rueda de prensa.



"Éramos el primer país del mundo en producirlo y hoy no lo somos.que es el mineral esencial para el mundo que se viene", dijo el presidente chileno en una rueda de prensa.

Boric: Boric propuso en su programa de Gobierno crear una empresa nacional del litio y convertir el mineral en un recurso estratégico para el país. Foto AFP

Tras reunirse con gobernadores regionales en Santiago, Boric tildó de "mala noticia" el anuncio del Ministerio de Minería, y dio por seguro que sus equipos revisarán la medida.



"Esta era una atribución exclusiva del gobierno en ejercicio y nos parece que es una mala noticia. Me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora", dijo el futuro jefe de Estado.



Y agregó: "Es algo que vamos a revisar por cierto con nuestros equipos y mantenemos nuestra disposición para la creación de una empresa nacional del litio, que además actúe en consideración con las comunidades, con el cuidado de los salares y el desarrollo productivo nacional".



Según los sitios de La Tercera y Emol, insistió en que va a estar "revisando el detalle de esta licitación con nuestros equipos" y lamentó que el Ejecutivo avanzara aunque su fuerza había pedido que "no innovaran en la materia y que, por lo tanto, permitieran tener un debate de largo aliento respecto a un bien tan estratégico como el litio".



"Tenemos que dejar que las instituciones funcionen; nosotros vamos a evaluarlo con todas las herramientas que tengamos a disposición desde el 11 de marzo, que es que cuando vamos a empezar a ejercer nuestras facultades", afirmó.



En lugar de estas licitaciones, Boric propone en su programa de Gobierno crear una empresa nacional del litio y convertir el mineral en un recurso estratégico para el país.



Los asesores y miembros del equipo de Boric se reunieron en privado la semana pasada con el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, para que no avanzara en las negociaciones y deje desierta esta licitación, lo que finalmente no sucedió.



La cartera de Minería alega que se atendieron los pedidos del equipo de Boric y por eso, por ejemplo, se rebajó de cinco a dos las cuotas de explotación que se ofrecieron y se entregarán parte de los recursos a las comunidades locales y a la investigación.



"Si ya tomaron la decisión, tienen la atribución para hacerlo... Pero me parece que es una mala decisión y la vamos a revisar en su momento con nuestros colaboradores", reiteró el mandatario electo.

La licitación llegó a Diputados