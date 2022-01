España analiza tratar a la Covid-19 como enfermedad endémica y ya no como pandemia

El Gobierno de España trabaja en un plan para tratar a la Covid-19 como una "enfermedad endémica" similar a la gripe y, en consecuencia, dejar de reportar cada caso y de testear a los sintomáticos mientras siguen recibiendo tratamiento, una iniciativa que aspira además a llevar para su discusión a la Unión Europea (UE).



El anuncio lo hizo el presidente Pedro Sánchez, que explicó que el plan se basa en la baja mortalidad que tiene ahora la Covid-19, tras dos años de pandemia, debido a la vacunación, es decir la fuerte caída en la cifra de muertes respecto a la cantidad de casos que se registran.



En entrevista con la radio Cadena SER, el líder español indicó que el cambio significaría tratar a la Covid-19 como una "enfermedad endémica" en lugar de una pandemia.



"Empecemos a evaluar la evolución de la Covid-19 con parámetros diferentes", dijo Sánchez, que afirmó que la letalidad de la enfermedad si sitúa en el 1% frente al 13% registrado en 2020.



El mandatario destacó que "la situación" de la pandemia "no es la de hace un año". "Conocemos mejor al virus y a la espera de lo que digan los informes, (la variante) Ómicron parece que tiene una incidencia más leve", declaró.



Sánchez apostó por el "mismo modelo" para controlar la evolución del coronavirus que para la gripe: "Dejar de contar los casos, las pruebas...", explicó.

La ciudadanía española ha respondido de forma positiva a la vacunación. Tenemos unos porcentajes muy altos de protección. Ahora, debemos valorar la evolución del #COVID19 hacia una enfermedad endémica y seguir impulsando la inmunización, protección y cooperación institucional. pic.twitter.com/lz2E9dd5VR — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 10, 2022



El presidente del Gobierno confirmó que se trata de un plan que funcione a través de una red de centros de salud y profesionales que informen la evolución de los brotes de coronavirus, lo que técnicamente se llama "vigilancia centinela" en lugar del método actual de "vigilancia universal".

El método sería similar a una encuesta, parecido al que se usa en Europa para rastrear la influenza

“Creo que tenemos las condiciones para que, con precaución, poco a poco, (se abra) debate a nivel técnico, a nivel de los profesionales de la salud, pero también a nivel europeo”, insistió.



De alguna manera, el mandatario confirmó un reporte del diario El País que reveló que las autoridades de salud españolas preparaban un nuevo mecanismo de supervisión que contempla que no habría que notificar todos los casos nuevos y que si bien las personas con síntomas seguirían recibiendo tratamiento, no se les harían necesariamente pruebas diagnósticas.



Sánchez reveló que es un debate que el Ejecutivo está "intentando abrir a nivel europeo", y destacó que la ministra de Salud, Carolina Darias, discutió la propuesta con algunos de sus homólogos en la Unión Europea (UE).

Hace días, directivos del Laboratorio Pfizer habían estimado que ese paso de pandemia a enfermedad endémica para la Covid podría darse en 2024

"Creemos que la Covid pasará a un estado endémico potencialmente en 2024", evaluó Nanette Cocero, presidenta mundial de Pfizer Vaccines, durante un encuentro con inversores de la farmacéutica.



Sánchez dijo que en el plan hay una tarea conjunta del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES) y la Ponencia de Alertas.



"Es un debate necesario. La ciencia nos ha dado la respuesta para protegernos y reducir los contagios entre la población y vemos que la letalidad no es la que tuvimos a principios de primera ola", expresó.

Se considera pandemia un brote epidémico que afecte a regiones geográficas extensas y enfermedades endémicas a las que persisten de una forma continuada o episódica, pero con riesgo controlado

Por otra parte, Sánchez auguró que este enero habrá un pico en los contagios por la alta transmisión de la variante Ómicron, de muy fácil propagación, y después la curva empezará a bajar.



El presidente español también adelantó que en enero España comprará 344.000 dosis de los antivirales orales que está fabricando Pfizer y que, según destacó, "reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos vulnerables".



También afirmó que tiene previsto controlar los precios de los test de antígenos. Así, ha señalado que su equipo se va a "meter con el control de los precios" y que van a hacer algo para regularlos. Sin embargo, no detalló en qué consistirán las medidas.

Unos 8 millones de estudiantes de nivel primario y secundario reanudaron hoy las clases en España

Las autoridades acortaron los períodos de aislamiento y suavizaron los requisitos para poner en cuarentena aulas enteras cuando ocurren brotes, para evitar interrupciones importantes en las escuelas. Al respecto, el mandatario aseguró que las condiciones para la vuelta a los colegios tras las vacaciones de Navidad son "seguras".



Aún así, se registraron miles de bajas de profesores por Covid y quejas de los sindicatos para poder cubrir estas ausencias, según la agencia Ansa.



A falta de datos del gobierno, la central Comisiones Obreras (CCOO) ubicó entre el 4 y el 6% del profesorado el número de quienes no pudieron incorporarse al trabajo en medio de la nueva ola.



"Hay que tener confianza en el trabajo de los técnicos y en una vacunación ampliamente respaldada por los niños", manifestó Sánchez, quien recordó que el objetivo es que el 7 de febrero el 70 % de los menores tengan la primera dosis y en la semana del 18 de abril el 70 % cuenten con la pauta completa.



Finalmente, sobre la posibilidad de implantar medidas para obligar a vacunarse a las personas que aún no lo hicieron, respondió que es un debate "pertinente para otras partes de Europa" pero no en España, donde el 90 % de la población tiene la pauta completa.

Pese al exitoso despliegue de vacunas, España está lidiando con un aumento sin precedentes de infecciones por coronavirus, causado por Ómicron