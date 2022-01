Stiglitz elogió la recuperación argentina y habló de

"Un acuerdo que simplemente amplíe el plazo de amortización de 4,5 a diez años no es suficiente para aliviar las preocupaciones sobre la deuda de Argentina", afirma el economista.

El premio Nobel Joseph Stiglitz elogió la "sorprendente" recuperación de la economía argentina, a la vez que se manifestó a favor de un nuevo acuerdo con el FMI que no socave la mejora que se verifica en el nivel de actividad.



En un artículo publicado este lunes en el medio independiente Project Sindicate, Stiglitz se refirió a las resistencias que encuentra la posición argentina en el seno del directorio del FMI para alcanzar un acuerdo.



"Si bien todos deberían saber a estas alturas que la austeridad es contraproducente, es posible que algunos estados miembros influyentes del FMI aún la defiendan", dijo el premio Nobel al aludir a los miembros del directorio del organismo que buscan que la Argentina aplique una reducción más acelerada del déficit fiscal en los próximos años para dar su aval a un acuerdo.



También consideró que "un acuerdo que simplemente amplíe el plazo de amortización de 4,5 a diez años no es suficiente para aliviar las preocupaciones sobre la deuda de Argentina".



Stiglitz recordó que "el FMI reconoce ahora que su programa (stand-by) no logró los objetivos económicos que había establecido. La "Evaluación Ex-Post" del Fondo atribuye gran parte de la culpa al gobierno de Macri".



A favor del organismo, el economista opinó que en el último tiempo "el FMI ha ganado un nuevo respeto por sus respuestas efectivas a las crisis globales, desde la pandemia y el cambio climático hasta la desigualdad y la deuda".



En este sentido, agregó que "si se invirtiera el rumbo con anticuados requisitos de austeridad a la Argentina, las consecuencias para el propio Fondo serían graves, entre las que se incluye la menor disposición de otros países a comprometerse con él".



Eso, a su vez , continuó, "podría amenazar la estabilidad política y financiera mundial. Al final, todos perderían", concluyó.



En contraposición, Stiglitz remarcó que, sin un plan vigente y austero con el FMI, "Argentina está transitando una sorprendente recuperación gracias a las actuales políticas del Gobierno que buscan fortalecer la economía real".



Ponderó que "dado el lío que heredó, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández a fines de 2019 parece haber logrado un milagro económico".



Por último, resaltó que "el gobierno de Fernández ha señalado que está abierto a cualquier programa que no socave la recuperación económica y aumente la pobreza".